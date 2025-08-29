दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन ने ली आग उगलते सूरज की तस्वीर, 48 किलोमीटर चौड़े प्लाज्मा लूप्स का खुलासा

Solar Flare Image: दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन ने हाल ही में सूरज की ज्वाला की सबसे साफ तस्वीरें ली हैं जो बहुत ही शानदार हैं. वैज्ञानिकों ने 8 अगस्त 2024 को हवाई में मौजूद डैनियल के.इनौये सौर दूरबीन का इस्तेमाल करके सूरज की सतह पर होने वाली एक ताकतवर सौर ज्वाला की आखिरी अवस्था की तस्वीरें ली हैं. इन तस्वीरों में प्लाज्मा के घुमावदार घेरों को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है. ये तस्वीरें वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करेंगी कि सौर ज्वालाएं कैसे बनती हैं और भविष्य में आने वाले Solar Flares का अंदाजा लगाया जा सकेगा.

क्या होते हैं सोलर फ्लेयर्स?

सौर तूफान(Solar Storm)के दौरान सूरज से निकलने वाली रोशनी के बड़े-बड़े धमाकों को सौर ज्वाला कहते हैं. जब सूरज का चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो प्लाज्मा के बड़े-बड़े घुमावदार घेरे बनते हैं जिन्हें आर्केड कहते हैं. ये घेरे सूरज के सबसे बाहरी और गर्म हिस्से तक फैल जाते हैं. जब ये चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और फिर अपनी जगह पर आते हैं तो सूरज इन ज्वालाओं के तौर पर कणों और ऊर्जा को अंतरिक्ष में फेंकने लगता है.

क्या इन्हें देखा जा सकता है?

अभी वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि प्लाज्मा लूप कितने बड़े होते हैं. पुरानी सौर दूरबीनों की वजह से इन्हें साफ-साफ नहीं देखा जा सका था. एक नई रिसर्च में, जो 25 अगस्त को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छपी, टैम्बुरी और उनके साथियों ने इनौये दूरबीन के विजिबल ब्रॉडबैंड इमेजर का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक ताकतवर सौर ज्वाला की आखिरी अवस्था में प्लाज्मा लूप की साफ तस्वीरें लीं. इन तस्वीरों के मुताबिक प्लाज्मा लूप्स की औसत चौड़ाई करीब 30 मील थी.

Add Zee News as a Preferred Source

रिसर्च में क्या सामने आया?

वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कोरोनाल लूप यहां देखे गए हैं वो शायद बड़े सौर आर्केड को बनाने वाले छोटे हिस्से हैं. टैम्बुरी ने बताया, अगर यह सच है तो हम सिर्फ लूप्स के झुंड को नहीं बल्कि पहली बार हर एक अलग लूप को देख रहे हैं. शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में लिखा है कि कोरोनाल लूप्स पर मिली नई जानकारी वैज्ञानिकों को सौर ज्वालाओं के मॉडल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है. इसके अलावा इससे कोरोना में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र को समझने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: Mars Secrets: मंगल ग्रह पर 'टाइम कैप्सूल' के सबूत! NASA की रिपोर्ट ने चौंकाया, 4 अरब साल से...