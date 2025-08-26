आकाशगंगा के बीच में सो रहा है एक 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने बताया कब नींद से जागेगा ये ब्लैक होल

Black Hole: हमारी आकाशगंगा के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है Sagittarius A. यह विशालकाय ब्लैक होल सूर्य के 4.3 मिलियन गुना बड़ा है और इसका व्यास लगभग 24 मिलियन किलोमीटर है. अभी तो ये शांत है लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमेशा ऐसी नहीं रहेगा. इसे लेकर शोधकर्ताओं ने अनमान लगाया है कि यह कब जागेगा. बता दें कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल तब काम करना शुरु करता है जब वह अपने आसपास की आकाशगंगा से बहुत ज्यादा गैस और धूल को खींचना शुरु कर देता है.

कब खुलेगी इस ब्लैक होल की नींद?

वैज्ञानिकों की शोध के मुताबिक, हमारी आकाशगंगा के बीच स्थित ये ब्लैक होल तब जागेगा जब हम विशाल मैगेलैनिक बादल(Large Magellanic Cloud)नाम की एक छोटी आकाशगंगा से टकराएंगे. इसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टकरवा आज से लगभग 2.4 अरब साल बाद होने वाला है.

कब बनते हैं ब्लैक होल?

Black Hole तब बनते हैं जब किसी बहुत बड़े तारे का जीवन खत्म हो जाता है. लेकिन छोटे ब्लैक होल लगभग हर आकाशगंगा के बीच में पाए जाने वाले बड़े ब्लैक होल की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं. जहां एक तारकीय द्रव्यमान वाला वाला ब्लैक होल सूरज से 1 से 10 गुना बड़ा हो सकता है वहीं एक विशालकाय ब्लैक होल लाखों या अरबों गुना बड़ा हो सकता है.

क्या दूरबीन से देखा जा सकता है?

वैसे ये ब्लैक होल चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों लेकिन ज्यादातर को हमारी सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से भी सीधे देखना लगभग नामुमकिन है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी Gravity इतनी मजबूत होती है कि रोशनी भी उनसे नहीं बच सकती. हालांकि ये सब तब बदलता है जब ब्लैक होल अपने आस-पास के पदार्थों को खींचने लगता है.

