डेनिश वैज्ञानिकों ने बनाया गजब का Antivenom, 18 सांपों के जहर को एक साथ करेगा स्वाहा

Science News: सर्पदंश का जहर दुनिया में एक बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा स्वास्थ्य संकट है. यह हर साल 1.5 लाख लोगों की जान लेता है और बचे हुए लोगों को स्थायी रूप से घायल कर देता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय रोग मानता है. सर्पदंश के मामले खासकर गांव और गर्म इलाकों में ज्यादा होते हैं जहां लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते.

इलाज क्यों है इतना मुश्किल?

समस्या यह है कि हर सांप के जहर का प्रकार अलग होता है, कोई खून पर हमला करता है तो कोई तंत्रिका तंत्र(Nervous System) पर. इसलिए एक ही एंटीवेनम सभी पर काम नहीं करती. डॉक्टरों को पहले सांप की प्रजाति पहचाननी पड़ती है जिससे इलाज में कीमती समय बर्बाद हो जाता है.

पुराने एंटीवेनम में कमी

मौजूदा एंटीवेनम बनाने का तरीका सदियों पुराना है. घोड़ों में जहर का इंजेक्शन देकर उनके खून से एंटीबॉडी निकालकर दवा बनाई जाती है. ये दवाएं सभी जहरों को बेअसर नहीं कर पातीं और ना ही इनकी गुणवत्ता एक जैसी होती है. ये मरीजों में खतरनाक साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकती हैं.

क्या है सांप काटने का समाधान?

डेनमार्क के वैज्ञानिकों की टीम ने एक नया और व्यापक-स्पेक्ट्रम एंटीवेनम विकसित किया है जो इलाज के तरीके को बदल सकता है. उन्होंने घोड़ों पर निर्भर रहने के बजाय नैनोबॉडीज का इस्तेमाल किया है. नैनोबॉडीज ऊंटों और लामाओं में पाए जाने वाले एंटीबॉडी के छोटे, मजबूत और स्थिर हिस्से होते हैं. इन्हें लैब में बनाना आसान है और इनसे एलर्जी का खतरा कम होता है.

कितने सांपों के जहर पर काम करेगा?

डीटीयू टीम ने 8 अलग-अलग नैनोबॉडीज को मिलाकर एक ऐसी दवा बनाई जो 18 महत्वपूर्ण अफ्रीकी सांप प्रजातियों, जैसे कोबरा और मांबा, के जहर को लक्षित कर सकती है. लैब परीक्षणों में इस नए एंटीवेनम ने 17 प्रजातियों के जहर को बेअसर किया और कम लागत पर बनाया जा सकता है.

भविष्य की उम्मीद

अभी इंसानों पर परीक्षण बाकी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नया एंटीवेनम मौजूदा विकल्पों से आधे से भी कम दाम पर बन सकता है और गर्मी या लंबे भंडारण को सहने की क्षमता रखता है. अच्छा सहयोग मिलने पर यह 4 साल के भीतर दुनिया भर में उपलब्ध हो सकता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों जानें बचाई जा सकेंगी.