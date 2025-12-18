Advertisement
अंटार्कटिका की बर्फ में छिपा है पाताल लोक, वैज्ञानिकों ने खोजी समुद्र के नीचे की खौफनाक ताकत

अंटार्कटिका की बर्फ में छिपा है 'पाताल लोक', वैज्ञानिकों ने खोजी समुद्र के नीचे की खौफनाक ताकत

Antarctica Mysteries: अंटार्कटिका की जमी हुई समुद्री बर्फ के बीच अचानक एक रहस्यमय छेद दिखाई दिया जो स्विट्जरलैंड देश जितना बड़ा था. वैज्ञानिक सालों तक यह समझ नहीं पाए कि बर्फ में इतना बड़ा छेद कैसे हुआ. अब नई रिसर्च से पता चला है कि समुद्र के अंदर एक छिपी ताकत काम कर रही है. 

 

Shubham Pandey|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:35 PM IST
अंटार्कटिका की बर्फ में छिपा है 'पाताल लोक', वैज्ञानिकों ने खोजी समुद्र के नीचे की खौफनाक ताकत

Science News: साल 2016 और 2017 की सर्दियों में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से अंटार्कटिका के समुद्र में एक अजीब सी चीज देखी. जमे हुए बर्फ के बीचों-बीच एक बहुत बड़ा गोल छेद दिखाई दिया जो स्विट्जरलैंड देश जितना बड़ा था. हैरानी की बात यह थी कि यह छेद उस जगह बना था जहां बर्फ सबसे ज्यादा मोटी होनी चाहिए थी. वैज्ञानिकों ने दशकों से ऐसा कुछ नहीं देखा था. यह बर्फ में कोई मामूली दरार नहीं थी बल्कि बर्फ के नीचे खुले पानी का एक बड़ा हिस्सा था जिसे पोलिन्या कहा जाता है. 

छेद बनने की असली वजह क्या थी?
वैज्ञानिक आदित्य नारायणनन और उनकी टीम ने पता लगाता है कि यह छेद समुद्र के अंदर नमक की खास हलचल की वजह से बना था. साल 2015 से 2018 के बीच यहां तेज हवाएं चलीं जिन्होंने समुद्र के खारे पानी को एक खास दिशा में धकेलना शुरू कर दिया. भारी पानी के नीचे जाने की वजह से समुद्र की गहराई में मौजूद गर्म पानी की तरफ आने लगा. 

कैसे सुलझाई वैज्ञानिकों ने ये समस्या?
वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए SOSE नाम के खास कंप्यूटर मॉडल और सैटेलाइट के डेटा का इस्तेमाल किया. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि समुद्र के अंदर क्या हलचल हो रही थी. आमतौर समुद्र के ऊपर ठंडी परत नीचे के गर्म पानी को दबाकर रखती है. लेकिन साल 2013 के बाद से अंटार्किटिका के पास समुद्र की एक विशाल धारा बहुत तेज हो गई. 

क्या होगा इन छेदों का असर?
अंटार्कटिका की बर्फ में बनने वाले ये छेद हमारी धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. ये एक तरह से समुद्र के फेफड़ों की तरह काम करते हैं. जब बर्फ में यह छेद होता है तो समुद्र की गहराई में छिपी हुई गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) सीधे हवा में मिल जाती है जिससे दुनिया के तापमान पर असर पड़ता है. यह दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में मदद करता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Antarctica Continent

