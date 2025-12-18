अंटार्कटिका की बर्फ में छिपा है 'पाताल लोक', वैज्ञानिकों ने खोजी समुद्र के नीचे की खौफनाक ताकत

Science News: साल 2016 और 2017 की सर्दियों में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से अंटार्कटिका के समुद्र में एक अजीब सी चीज देखी. जमे हुए बर्फ के बीचों-बीच एक बहुत बड़ा गोल छेद दिखाई दिया जो स्विट्जरलैंड देश जितना बड़ा था. हैरानी की बात यह थी कि यह छेद उस जगह बना था जहां बर्फ सबसे ज्यादा मोटी होनी चाहिए थी. वैज्ञानिकों ने दशकों से ऐसा कुछ नहीं देखा था. यह बर्फ में कोई मामूली दरार नहीं थी बल्कि बर्फ के नीचे खुले पानी का एक बड़ा हिस्सा था जिसे पोलिन्या कहा जाता है.

छेद बनने की असली वजह क्या थी?

वैज्ञानिक आदित्य नारायणनन और उनकी टीम ने पता लगाता है कि यह छेद समुद्र के अंदर नमक की खास हलचल की वजह से बना था. साल 2015 से 2018 के बीच यहां तेज हवाएं चलीं जिन्होंने समुद्र के खारे पानी को एक खास दिशा में धकेलना शुरू कर दिया. भारी पानी के नीचे जाने की वजह से समुद्र की गहराई में मौजूद गर्म पानी की तरफ आने लगा.

यह भी पढ़ें: इथियोपिया में मिली 15 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी, वैज्ञानिकों ने तैयार किया पूर्वज का 3D चेहरा

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे सुलझाई वैज्ञानिकों ने ये समस्या?

वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए SOSE नाम के खास कंप्यूटर मॉडल और सैटेलाइट के डेटा का इस्तेमाल किया. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि समुद्र के अंदर क्या हलचल हो रही थी. आमतौर समुद्र के ऊपर ठंडी परत नीचे के गर्म पानी को दबाकर रखती है. लेकिन साल 2013 के बाद से अंटार्किटिका के पास समुद्र की एक विशाल धारा बहुत तेज हो गई.

यह भी पढ़ें: न हॉरर फिल्म, न कोई अनहोनी...ईरान में अचानक बहने लगी 'खून की नदी', देखें इस खौफनाक नजारे की वीडियो

क्या होगा इन छेदों का असर?

अंटार्कटिका की बर्फ में बनने वाले ये छेद हमारी धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. ये एक तरह से समुद्र के फेफड़ों की तरह काम करते हैं. जब बर्फ में यह छेद होता है तो समुद्र की गहराई में छिपी हुई गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) सीधे हवा में मिल जाती है जिससे दुनिया के तापमान पर असर पड़ता है. यह दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में मदद करता है.