The Screaming Women: सुलझ गया मिस्र की 'चिखती ममी' का रहस्य, 100 साल बाद वैज्ञानिक बोले...
विज्ञान

The Screaming Women: सुलझ गया मिस्र की 'चिखती ममी' का रहस्य, 100 साल बाद वैज्ञानिक बोले...

Ancient Egypt Mysteries: 1935 में मिस्र के डेयर एलबहारी में मकबरे के अंदर एक ममी मिली थी. इसे The Screaming Women के नाम से जाना जाता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:42 PM IST
The Screaming Women: सुलझ गया मिस्र की 'चिखती ममी' का रहस्य, 100 साल बाद वैज्ञानिक बोले...

The Screaming Women: लगभग 100 साल बाद वैज्ञानिक आखिकार मिस्र की इस पुरानी ममी का रहस्य सुलझाने में सफल हुए हैं. वैज्ञानिकों को इस ममी का चेहरा चिखते हुए हालात में मिला था इसलिए इस The Screaming Women का नाम दिया गया था. इसके अवशेष 1935 में मिस्र के डेयर एलबहारी में एक शाही वास्तुकार के परिवार के मकबरे में मिले थे. यह बाकी ममियों से अलग थी क्योंकि इसके शरीर के अंदर सभी अंग मौजूद थे जबकि ममियों के अंग निकाल दिए जाते थे. पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ममी बनाने में लापरवाही हुई जिस वजह से इसका मुंह खुला रह गया था.

क्यों खुला रह गया था मुंह?
काहिरा यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक सहर सलीम का कहना है कि, यह शरीर की अकड़न की वजह से है जिसे कैडेवेरिक स्पाज्म कहते हैं. यह ज्यादातर तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव या दर्द में मरता है. सलीम और उनके सहयोगी, डॉ. सामिया एल-मेरघानी ने फ्रंटियर्स इन मेडिसिन नाम की एक पत्रिका में बताया कि, उन्होंने इस ममी का सीटी स्कैन किया और एक्स-रे से जांच की. इस तरह, उन्होंने ममी की चमड़ी, बाल और लंबी काली विग की बारीकी से जांच की.

यह भी पढें: इंसानों जैसी शक्ल, लेकिन सिर्फ 3 उंगलियां...धरती के नीचे से निकली 'एलियंस की ममी' का रहस्य क्या?

जांच में और क्या हुए खुलासे?
वैज्ञानिकों को जांच के दौरान शरीर पर कोई चीरा नहीं मिला जबकि ममी बनाने के लिए शरीर में चीरा लगाया जाता है. साथ ही उसके सभी अंग शरीर के अंदर ही थे. सलीम ने कहा, यह मेरे लिए काफी चौंकाने वाली बात थी क्योंकि न्यू किंगडम के समय ममी बनाने के लिए दिल को छोड़कर सभी अंग निकाल दिए जाते थे.

ममी बनाने वालों ने क्या की गलती?
वैज्ञानिकों ने बताया कि, हमने सोचा कि मुंह खुला रह जाने की वजह बहुत दर्दनाक मौत या तनाव हो सकता है जिसकी वजह से शरीर की अकड़न ने चेहरे को उसी हालत में जमा दिया जिस हालात में महिला की मौत हुई थी. ममी बनाने वाले लोग मुंह बंद नहीं कर पाए और शरीर के अकड़ने और गलने से पहले ही उसे ममी बना लिया गया. हालांकि मौत की वजह अभी साफ नहीं है.

यह भी पढें: मौत के बाद भी 'चीखती ममी' और 2000 साल पुराने शव पर मिले बाल! इतिहास की ऐसी खोजें जिसे देख कांप उठे वैज्ञानिक

