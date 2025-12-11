मंगल और शुक्र पर इंसानी बस्ती का प्लान, वैज्ञानिकों ने बताया- 'धरती से परे कैसी बसेगी दुनिया'

Science latest News: वैज्ञानिक अब केवल कल्पना नहीं कर रहे हैं बल्कि सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं कि इंसान मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों पर कैसे रह सकते हैं. सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय (UCF) के शोधकर्ताओं सहित कई संस्थान इस पर काम भी कर रहे हैं. इन योजनाओं का मकसद ना केवल धरती से बाहर जीवन का विस्तार करना है बल्कि ब्रह्मांड के बारे में समझ को भी आगे बढ़ाना है. UCF के वैज्ञानिक रामसेस रामिरेज मंगल को टेराफॉर्मिंग पर रिसर्च कर रहे हैं. उनका विचार है कि मंगल की सतह को गर्म करना है जिससे वहां तरल पानी और पौधे उग सकें.

मंगल ग्रह की चुनौतियां

मंगल ग्रह पर मुख्य चुनौती उसकी अत्यधिक ठंड है जहां का औसत तापमान -62°C रहता है. रामिरेज ने मंगल की मिट्टी से सूक्ष्म नैनोरॉड बनाने का प्रस्ताव दिया है. जब इन्हें हवा में छोड़ा जाएगा तो ये सौर ऊर्जा को सोखकर एक ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करेंगे. यह तकनीक तापमान को लगभग 30°F तक बढ़ा सकती है जिससे बर्फ पिघलेगी और पौधे पनप सकेंगे.

मंगल की मिट्टी में खाना उगाना

मंगल पर बस्ती बनाए रखने के लिए खाने का भरोसेमंद स्रोत खोजना जरूरी है. वैज्ञानिक मंगल ग्रह जैसी मिट्टी के नमूनों में खाना उगाने का प्रयोग कर रहे हैं. अगर यह सफल होता है तो हमें पृथ्वी से भोजन आयात करने की ज़रूरत कम हो जाएगी और लंबे समय तक वहां रहना संभव हो पाएगा.

बिजली की लगातार आपूर्ति

मंगल पर सोलर ऊर्जा हमेशा के लिए भरोसेमंद नहीं हैं क्योंकि वहां धूल भरी आंधी और लंबी रातें होती हैं. NASA अब परमाणु विखंडन उपकरणों (Nuclear Fission Devices) पर रिसर्च कर रहा है जो एक दशक तक लगातार 40 किलोवाट बिजली दे सकते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि ये रिएक्टर रातों में भी बस्तियों को बिजली देंगे.

शुक्र ग्रह के आसमान में तैरते शहर

शुक्र ग्रह की सतह बहुत ही गर्म और जहरीली है लेकिन इसकी सतह से लगभग 31 मील ऊपर का वातावरण धरती जैसा है. वैज्ञानिक इस ऊपरी वायुमंडल में तैरते हुए शहर या अनुसंधान केंद्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं. शुक्र धरती के ज्यादा करीब है जिससे यात्रा सस्ती और तेज होगी. इसका घना वातावरण अंतरिक्ष के रेडिएशन से भी सुरक्षा देता है.

इससे धरती को भी होगा बड़ा फायदा

दूसरे ग्रहों पर जीवन बनाने की ये तकनीकें धरती पर भी मददगार साबित हो सकती हैं. नौनोकण-आधारित हीटिंग और अंतरिक्ष में संसाधनों का इस्तेमाल जैसी प्रगति जलवायु इंजीनियरिंग, कार्बन कैप्चर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाएगी जिससे धरती पर जीवन और बेहतर संसाधन प्रबंधन में मदद मिलेगी.