Advertisement
trendingNow13037050
Hindi Newsविज्ञानमंगल और शुक्र पर इंसानी बस्ती का प्लान, वैज्ञानिकों ने बताया- धरती से परे कैसी बसेगी दुनिया

मंगल और शुक्र पर इंसानी बस्ती का प्लान, वैज्ञानिकों ने बताया- 'धरती से परे कैसी बसेगी दुनिया'

Life Beyond Earth: जैसे-जैसे वैज्ञानिक खोज और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही मंगल और शुक्र ग्रहों पर इंसानों के लिए बस्तियां बनाना अब तेजी से एक संभव सच्चाई बनता जा रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल और शुक्र पर इंसानी बस्ती का प्लान, वैज्ञानिकों ने बताया- 'धरती से परे कैसी बसेगी दुनिया'

Science latest News: वैज्ञानिक अब केवल कल्पना नहीं कर रहे हैं बल्कि सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं कि इंसान मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों पर कैसे रह सकते हैं. सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय (UCF) के शोधकर्ताओं सहित कई संस्थान इस पर काम भी कर रहे हैं. इन योजनाओं का मकसद ना केवल धरती से बाहर जीवन का विस्तार करना है बल्कि ब्रह्मांड के बारे में समझ को भी आगे बढ़ाना है. UCF के वैज्ञानिक रामसेस रामिरेज मंगल को टेराफॉर्मिंग पर रिसर्च कर रहे हैं. उनका विचार है कि मंगल की सतह को गर्म करना है जिससे वहां तरल पानी और पौधे उग सकें. 

मंगल ग्रह की चुनौतियां
मंगल ग्रह पर मुख्य चुनौती उसकी अत्यधिक ठंड है जहां का औसत तापमान -62°C रहता है. रामिरेज ने मंगल की मिट्टी से सूक्ष्म नैनोरॉड बनाने का प्रस्ताव दिया है. जब इन्हें हवा में छोड़ा जाएगा तो ये सौर ऊर्जा को सोखकर एक ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करेंगे. यह तकनीक तापमान को लगभग 30°F तक बढ़ा सकती है जिससे बर्फ पिघलेगी और पौधे पनप सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: NASA के जेम्स टेलीस्कोप की बड़ी खोज, अंतरिक्ष में मिला 10,000 सूर्य से भी बड़ा 'राक्षस तारा'

Add Zee News as a Preferred Source

मंगल की मिट्टी में खाना उगाना
मंगल पर बस्ती बनाए रखने के लिए खाने का भरोसेमंद स्रोत खोजना जरूरी है. वैज्ञानिक मंगल ग्रह जैसी मिट्टी के नमूनों में खाना उगाने का प्रयोग कर रहे हैं. अगर यह सफल होता है तो हमें पृथ्वी से भोजन आयात करने की ज़रूरत कम हो जाएगी और लंबे समय तक वहां रहना संभव हो पाएगा. 

बिजली की लगातार आपूर्ति
मंगल पर सोलर ऊर्जा हमेशा के लिए भरोसेमंद नहीं हैं क्योंकि वहां धूल भरी आंधी और लंबी रातें होती हैं. NASA अब परमाणु विखंडन उपकरणों (Nuclear Fission Devices) पर रिसर्च कर रहा है जो एक दशक तक लगातार 40 किलोवाट बिजली दे सकते हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि ये रिएक्टर रातों में भी बस्तियों को बिजली देंगे.

शुक्र ग्रह के आसमान में तैरते शहर
शुक्र ग्रह की सतह बहुत ही गर्म और जहरीली है लेकिन इसकी सतह से लगभग 31 मील ऊपर का वातावरण धरती जैसा है. वैज्ञानिक इस ऊपरी वायुमंडल में तैरते हुए शहर या अनुसंधान केंद्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं. शुक्र धरती के ज्यादा करीब है जिससे यात्रा सस्ती और तेज होगी. इसका घना वातावरण अंतरिक्ष के रेडिएशन से भी सुरक्षा देता है. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों के खून से बनी BabyBIG ने कैसे बचाई 3,700 बच्चों की जान, जानें इस खास दवा की पूरी कहानी

इससे धरती को भी होगा बड़ा फायदा
दूसरे ग्रहों पर जीवन बनाने की ये तकनीकें धरती पर भी मददगार साबित हो सकती हैं. नौनोकण-आधारित हीटिंग और अंतरिक्ष में संसाधनों का इस्तेमाल जैसी प्रगति जलवायु इंजीनियरिंग, कार्बन कैप्चर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाएगी जिससे धरती पर जीवन और बेहतर संसाधन प्रबंधन में मदद मिलेगी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

life beyond earth

Trending news

कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
kolkata police white uniform reason
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
India Weather news
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'