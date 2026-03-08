Advertisement
trendingNow13133890
Hindi Newsविज्ञानमिल्वी वे का नया सच, भीमकाय डार्क मैटर शीट के अंदर छिपी है गैलेक्सी; दशकों पुरानी कॉस्मिक मिस्ट्री सुलझी

मिल्वी वे का नया सच, भीमकाय 'डार्क मैटर शीट' के अंदर छिपी है गैलेक्सी; दशकों पुरानी कॉस्मिक मिस्ट्री सुलझी

Milky Way New Research: मिल्की वे पर वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार, हमारी मिल्की वे लगभग 32 मिलियन लाइट ईयर में फैली एक विशाल और चपटी 'डार्क मैटर शीट' के अंदर स्थित है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिल्वी वे का नया सच, भीमकाय 'डार्क मैटर शीट' के अंदर छिपी है गैलेक्सी; दशकों पुरानी कॉस्मिक मिस्ट्री सुलझी

Cosmic Mystery: साइंटिस्ट्स की मिल्की वे पर की गई खोज के अनुसार मिल्की वे एक बहुत बड़ी और सपाट डार्क मैटर की शीट के एक हिस्से के रूप में काम करती है, जो अंतरिक्ष में करोड़ों लाइट ईयर तक फैसली हुई है. इस स्टडी ने दशकों पुराने एक कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझा दिया है, क्योंकि हमारे सबसे पास की एक बड़ी गैलेक्सी को छोड़कर बाकी सभी हमसे दूर जा रही हैं, जबकि ग्रेविटी के कारण उन्हें हमारी ओर खिंचना चाहिए था. ऐसे में यह सपाट परत, जिसमें इसके ऊपर और नीचे के हिस्सों में विशाल खाली क्षेत्र फैले हुए हैं. 

विशाल डार्क मैटर शीट

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, इवाउड वेम्पे के नेतृत्व में एक टीम ने ये स्टडी की. इसमें बिग बैंग से लेकर अब तक के हमारे ब्रह्मंडीय पड़ोस का डिटेल्ड कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया और आज के 'लोकल ग्रुप' से मेल खाने के लिए पदार्थ की व्यवस्था को एडजेस्ट किया. उन्होंने ये भी पाया कि इन ऑब्जर्वेशन को दोहराने का एकमात्र तरीका यह था कि अगर लोकल ग्रुप के ठीक बाहर का ज्यादातर पदार्थ लगभग 32 मिलियन लाइट ईयर चौड़े एक सपाट समतल में स्थित हो. 

बड़े काले वआइड्स

इस शीट के ऊपर और नीचे वआइड्स हैं, जिनमें लगभग कोई गैलेक्सी नहीं है. असल में ये लोकल ग्रुप का खिंचाव इस समतल में मौजूद दूर के मास से बैलेंस होता है, जिससे गैलेक्सिज बाहर की ओर जाती दिखती है. इस बीच खाली जगह के पास अंदर की ओर खींचने के लिए गैलेक्सी नहीं बचती है. यह ज्योमेट्री एक शांल 'हबल फ्लो' पैदा करती है, जो ऑब्जर्वेशन से मेल खाती है और स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल में फिट बैठती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कॉस्मिक पॉजल

लगभग सभी गैलेक्सी, मिल्की वे से दूर जा रही है, जिसके बारे में हबल ने एक सदी पहले से खोज की थी. हालांकि, एंड्रोमेडी, जो मिल्की वे की सबसे बड़ी पड़ोसी है, हमारी ओर 100 किमी/सेकंड के स्पीड से बढ़ रही है. इसके अलावा, एंड्रोमेडा को छोड़कर दूसरी बड़ी गैलेक्सी 'लोकल ग्रुप' के ग्रेविटी से हटकर हमसे दूर जा रही है. कई दशकों से साइंटिस्ट लोकल गैलेक्सी की इस स्पीड की घटना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Milky Way New Research

Trending news

शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप