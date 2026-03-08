मिल्वी वे का नया सच, भीमकाय 'डार्क मैटर शीट' के अंदर छिपी है गैलेक्सी; दशकों पुरानी कॉस्मिक मिस्ट्री सुलझी

Cosmic Mystery: साइंटिस्ट्स की मिल्की वे पर की गई खोज के अनुसार मिल्की वे एक बहुत बड़ी और सपाट डार्क मैटर की शीट के एक हिस्से के रूप में काम करती है, जो अंतरिक्ष में करोड़ों लाइट ईयर तक फैसली हुई है. इस स्टडी ने दशकों पुराने एक कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझा दिया है, क्योंकि हमारे सबसे पास की एक बड़ी गैलेक्सी को छोड़कर बाकी सभी हमसे दूर जा रही हैं, जबकि ग्रेविटी के कारण उन्हें हमारी ओर खिंचना चाहिए था. ऐसे में यह सपाट परत, जिसमें इसके ऊपर और नीचे के हिस्सों में विशाल खाली क्षेत्र फैले हुए हैं.

विशाल डार्क मैटर शीट

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, इवाउड वेम्पे के नेतृत्व में एक टीम ने ये स्टडी की. इसमें बिग बैंग से लेकर अब तक के हमारे ब्रह्मंडीय पड़ोस का डिटेल्ड कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया और आज के 'लोकल ग्रुप' से मेल खाने के लिए पदार्थ की व्यवस्था को एडजेस्ट किया. उन्होंने ये भी पाया कि इन ऑब्जर्वेशन को दोहराने का एकमात्र तरीका यह था कि अगर लोकल ग्रुप के ठीक बाहर का ज्यादातर पदार्थ लगभग 32 मिलियन लाइट ईयर चौड़े एक सपाट समतल में स्थित हो.

बड़े काले वआइड्स

इस शीट के ऊपर और नीचे वआइड्स हैं, जिनमें लगभग कोई गैलेक्सी नहीं है. असल में ये लोकल ग्रुप का खिंचाव इस समतल में मौजूद दूर के मास से बैलेंस होता है, जिससे गैलेक्सिज बाहर की ओर जाती दिखती है. इस बीच खाली जगह के पास अंदर की ओर खींचने के लिए गैलेक्सी नहीं बचती है. यह ज्योमेट्री एक शांल 'हबल फ्लो' पैदा करती है, जो ऑब्जर्वेशन से मेल खाती है और स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल में फिट बैठती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कॉस्मिक पॉजल

लगभग सभी गैलेक्सी, मिल्की वे से दूर जा रही है, जिसके बारे में हबल ने एक सदी पहले से खोज की थी. हालांकि, एंड्रोमेडी, जो मिल्की वे की सबसे बड़ी पड़ोसी है, हमारी ओर 100 किमी/सेकंड के स्पीड से बढ़ रही है. इसके अलावा, एंड्रोमेडा को छोड़कर दूसरी बड़ी गैलेक्सी 'लोकल ग्रुप' के ग्रेविटी से हटकर हमसे दूर जा रही है. कई दशकों से साइंटिस्ट लोकल गैलेक्सी की इस स्पीड की घटना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं.