नीली, भूरी या हरी आंखें...कौन सा रंग है सबसे दुर्लभ और खास? समझें इसके पीछे का साइंस

Why Eyes Colour are Different: जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो आंखों की तरफ ध्यान जरूर ही जाता है. आंख का गहरा भूरा, हल्का नीला या अनोखा हरा रंग. हर आंखों के रंग के पीछे अलग-अलग कहानी होती है. आंखों का रंग सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाता बल्कि यह विज्ञान और जेनेटिक्स का कमाल है. आंखों का रंग आंख की पुतली में मौजूद मेलेनिन नाम के पिगमेंट से तय होता है. भूरी आंकों में मेलेनिन बहुत ज्यादा बोता है जो रोशनी को सोखकर गहरा रंग देता है. इससे उलट, नीली आंखों में मेलेनिन कम होता है इस उनका रंग नीला दिखाई देता है.

पहले क्या माना जाता था?

पहले ऐसा माना जाता था कि आंखों का रंग सिर्फ एक ही जीन से तय होता है जिसमें भूरां रंग नीले पर भारी पड़ता है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खोजा है कि आंख का रंग तय करने में कई जीन्स मिलकर काम करते हैं. यहीं वजह है कि एक ही परिवार में बच्चों की आंखों का रंग अलग-अलग हो सकता है. यूरोप के मूल के कई बच्चे नीली या स्लेटी आंखों के साथ जन्म लेते हैं क्योंकि जन्म के समय उनमें मेलेनिन की मात्रा कम होती है. लेकिन जन्म के बाद के पहले कुछ सालों में मेलेनिन बढ़ने के कारण आंखों का रंग बदल सकता है.

क्या वयस्कों का भी बदलता है रंग?

वयस्कों की बात करें तो आम तौर पर इनमें आंखों का रंग एक जैसा रहता है लेकिन रोशनी, कपड़ों या आंख की पुतली के छोटे-बड़े होने की वजह से बदलता हुआ दिख सकता है. बता दें कि कुछ खास बीमारियों की वजह से भी आंखों का रंग बदल सकता है. हेटरोक्रोमिया(Heterochromia)में एक आंख का रंग दूसरी से अलग होता है या फिर एक ही पुतली में 2 रंग दिखाई देते हैं.

सबसे कॉमन कौन सा रंग है?

दुनिया भर में भूरी आंखें सबसे ज्यादा आम बात है खासकर अफ्रीका और एशिया में. इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी यूरोप में नीली आंखें ज्यादा देखने को मिलती हैं जबकि हरी आंखें तो दुनिया की आबादी के सिर्फ 2% लोगों में ही पाई जाती हैं. भारत में हेजल और भूरी आंखें आम हैं लेकिन नीली और हरी आंखों को दुर्लभ और अट्रैक्टिव माना जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि, हमारी आंखों का रंग सिर्फ जेनेटिक्स नहीं बल्कि हमारी विरासत और व्यक्तित्व का भी प्रतीक है.