साइबेरिया में बर्फ के नीचे मिला 46,000 साल से सोता 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने बजा दी खतरे की घंटी

46,000 Year old Bacteria Revived: एक बहुत बड़ी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की हमेशा जमी रहने वाली बर्फ में 46,000 साल से भी ज्यादा समय से जमे हुए पुराने निमिटोड कीड़ों को फिर से जिंदा कर दिया है. ये छोटे जीव जिन्हें पैनाग्रोलाईमस कोलीमेन्सिस नाम दिया गया गया है थोड़ा पिघलाने के बाद अपनी लंबी नींद से बाहर आ गए और उन्होंने अपना सामान्य व्यवहार फिर से शुरू कर दिया. यह कमाल की खोज उन तरीकों को समझने का रास्ता खोलती है जिनसे जीवन हजारों सालों तक बहुत मुश्किल हालातों में भी जिंदा रह सकता है.

क्या है ये खोज?

यह खोज 46,000 साल पहले प्लीस्टोसीन के आखिरी दौर से साइबेरियाई पर्माफ्रॉस्ट में फंसी हुई थी. कोलोन यूनिवर्सिटी और दूसरे संस्थानों के रिसर्चरों की यह खोज मुश्किल हालातों में भी जीवन की लचीलेपन को दिखाती है. ये कीड़े जो पैनाग्रोलाईमस कोलीमेन्सिस के हैं कोलीमा नदी के पास पुराने चूहे के बिल में पाए गए थे. यह इलाका अपने सख्त मौसम और बहुत पुराने जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जाना जाता है.

कैसे की गई ये खोज?

कीड़ों पर रिसर्च करने के लिए टीम ने एक आसान लेकिन जरूरी प्रयोग किया. इसके लिए उन्होंने पर्माफ्रॉस्ट से ली गई प्राचीन मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा पिघलाया और देखा कि जब छोटे कीड़े को हल्का गर्म किया गया तो क्या हुआ. उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हुई की कीड़े हलचल करने लगे, यह इस बात का सबूत है कि वो हजारों साल भी जिंदा थे.

कैसे जिंदा रहे ये कीड़े?

पीएलओएस जेनेटिक्स में छपी ये रिसर्च क्रिप्टोबायोसिस(Cryptobiosis)को समझने पर बड़ा असर डालती है. क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव बहुत खराब हालातों में जिंदा रहने के लिए अपनी जैविक प्रक्रियाओं को लगभग रोक देते हैं. इन पुराने कीडों की आनुवंशिक बनावट की जांच करके वैज्ञानिकों ने अब उन जैविक तरीकों को समझना शुरू कर दिया है जिनकी वजह से वे इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाए.

इस रिसर्च से क्या फायदा होगा?

इस रिसर्च का असल जिंदगी में बायोबैंकिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत फायदा होगा. बायोबैंकिंग का मतलब है रिसर्च और इलाज के लिए जैविक नमूनों को लंबे समय तक स्टोर करना. यह समझकर कि पैनाग्रोलाईमस कोलीमेन्सिस जैसे जीव मु्श्किल हालातों में कैसे जिंदा रहता है, वैज्ञानिक जिंदा कोशिकाओं, ऊतकों(Tissues) और यहां तक कि ट्रांस्प्लांट के लिए अंगों को फ्रीज करने और सुरक्षित रखने के लिए बेहतर तरीके खोज सकते हैं.