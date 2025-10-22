Advertisement
trendingNow12971024
Hindi Newsविज्ञान

साइबेरिया में बर्फ के नीचे मिला 46,000 साल से सोता 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने बजा दी खतरे की घंटी

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की हमेशा जमी रहने वाली बर्फ में 46,000 साल से जमे हुए बहुत पुराने कीड़ों को फिर से जिंदा कर लिया है. इस खोज से यह राज खुला है कि ये जीव इतने लंबे समय कर जिंदा कैसे रहे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साइबेरिया में बर्फ के नीचे मिला 46,000 साल से सोता 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने बजा दी खतरे की घंटी

46,000 Year old Bacteria Revived: एक बहुत बड़ी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की हमेशा जमी रहने वाली बर्फ में 46,000 साल से भी ज्यादा समय से जमे हुए पुराने निमिटोड कीड़ों को फिर से जिंदा कर दिया है. ये छोटे जीव जिन्हें पैनाग्रोलाईमस कोलीमेन्सिस नाम दिया गया गया है थोड़ा पिघलाने के बाद अपनी लंबी नींद से बाहर आ गए और उन्होंने अपना सामान्य व्यवहार फिर से शुरू कर दिया. यह कमाल की खोज उन तरीकों को समझने का रास्ता खोलती है जिनसे जीवन हजारों सालों तक बहुत मुश्किल हालातों में भी जिंदा रह सकता है. 

क्या है ये खोज?
यह खोज 46,000 साल पहले प्लीस्टोसीन के आखिरी दौर से साइबेरियाई पर्माफ्रॉस्ट में फंसी हुई थी. कोलोन यूनिवर्सिटी और दूसरे संस्थानों के रिसर्चरों की यह खोज मुश्किल हालातों में भी जीवन की लचीलेपन को दिखाती है. ये कीड़े जो पैनाग्रोलाईमस कोलीमेन्सिस के हैं कोलीमा नदी के पास पुराने चूहे के बिल में पाए गए थे. यह इलाका अपने सख्त मौसम और बहुत पुराने जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जाना जाता है. 

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में मिला 'नॉन-बाइटिंग मिज' का 15 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, इसने फेल कर दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे की गई ये खोज?
कीड़ों पर रिसर्च करने के लिए टीम ने एक आसान लेकिन जरूरी प्रयोग किया. इसके लिए उन्होंने पर्माफ्रॉस्ट से ली गई प्राचीन मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा पिघलाया और देखा कि जब छोटे कीड़े को हल्का गर्म किया गया तो क्या हुआ. उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हुई की कीड़े हलचल करने लगे, यह इस बात का सबूत है कि वो हजारों साल भी जिंदा थे. 

कैसे जिंदा रहे ये कीड़े?
पीएलओएस जेनेटिक्स में छपी ये रिसर्च क्रिप्टोबायोसिस(Cryptobiosis)को समझने पर बड़ा असर डालती है. क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव बहुत खराब हालातों में जिंदा रहने के लिए अपनी जैविक प्रक्रियाओं को लगभग रोक देते हैं. इन पुराने कीडों की आनुवंशिक बनावट की जांच करके वैज्ञानिकों ने अब उन जैविक तरीकों को समझना शुरू कर दिया है जिनकी वजह से वे इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाए.

यह भी पढ़ें: आर्कटिक की बर्फ के नीचे छिपी मिली 'सीक्रेट दुनिया'! वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, बोले- 'ये धरती को...'

इस रिसर्च से क्या फायदा होगा?
इस रिसर्च का असल जिंदगी में बायोबैंकिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत फायदा होगा. बायोबैंकिंग का मतलब है रिसर्च और इलाज के लिए जैविक नमूनों को लंबे समय तक स्टोर करना. यह समझकर कि पैनाग्रोलाईमस कोलीमेन्सिस जैसे जीव मु्श्किल हालातों में कैसे जिंदा रहता है, वैज्ञानिक जिंदा कोशिकाओं, ऊतकों(Tissues) और यहां तक कि ट्रांस्प्लांट के लिए अंगों को फ्रीज करने और सुरक्षित रखने के लिए बेहतर तरीके खोज सकते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

siberia ice

Trending news

महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला