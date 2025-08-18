जमीन के 11,320 फीट नीचे क्यों मची हलचल? स्पेस से आए 'भूत' ने मचाया था हड़कंप, खुल गया 12 साल पुराना राज
विज्ञान

जमीन के 11,320 फीट नीचे क्यों मची हलचल? स्पेस से आए 'भूत' ने मचाया था हड़कंप, खुल गया 12 साल पुराना राज

Ghost Particles: 2023 में समुद्र तल से 11,320 फीट नीचे मौजूद एक एक 'घोस्ट पार्टिकल्स' का पता लगाया गया था. पृथ्वी पर ऐसा पहली बार देखा गया था. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति स्पेस में हुई है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:21 PM IST
Ghost Particles: वैज्ञानिकों ने साल 2013 में न्यूट्रिनो का पता लगाया था. हालांकि, शुरुआत में इसे एक गड़बड़ी माना गया था, क्योंकि न्यूट्रिनो का पता लगाना नामुमकिन है. लेकिन अब इसको लेकर वैज्ञानिकों ने अहम पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 2023 में KM3NeT डिटेक्टर द्वारा पता लगाया गया सिग्नल असल में एक कॉस्मिक न्यूट्रिनो था. इन पार्टिकल्स में न तो कोई द्रव्यमान होता है और न ही कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज. ये शायद ही कभी अन्य पार्टिकल्स के साथ क्रिया करते हैं. हालांकि, भूमध्य सागर की गहराई में मौजूद KM3NeT ने उस साल फरवरी में एक धुंधला संकेत दिखाया था, जिसे बाद में 220 पेटाइलेक्ट्रॉनवोल्ट (PeV) की रिकॉर्ड तोड़ ऊर्जा वाला एक न्यूट्रिनो बताया गया.

अब सवाल उठता है कि यह कैसे मुमकिन हुआ? रिसर्चर तब से पार्टिकल्स का एनालिसिस कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि यह एक न्यूट्रिनो था. इन्हें 'घोस्ट पार्टिकल्स' भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ और यहां तक कि हमारे जरिए से घूमते रहते हैं. यही वजह है कि डेटा और एनालिसि इस धारणा का सपोर्ट करते हैं कि KM3-230213A सिग्नल 220-PeV न्यूट्रिनो के कारण उत्पन्न हुआ था, वैज्ञानिकों को लगभग पूरा यकीन है कि न्यूट्रिनो स्पेस से आया है.

न्यूट्रिनो का पता लगाना मुश्किल होने के बावजूद, ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं. जब तारे विलीन होते हैं या सुपरनोवा में नष्ट होते हैं, तो न्यूट्रिनो बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होती है. हालांकि, न्यूट्रिनो की फिजिकल नेचर की कमी की वजह से उन्हें खोजना मुश्किल होता है. फिर भी कभी-कभी ये किसी अन्य पार्टिकल्स से टकराते हैं, जिससे म्यूऑन और फोटॉन यानी लाइट पार्टिकल्स का विस्फोट होता है. इससे एक हल्की चमक पैदा होती है, जिसे कुछ डिटेक्टर पकड़ सकते हैं. KM3NeT के साथ भी यही हुआ. समुद्र तल से 11,320 फीट की गहराई पर स्थापित यह डिटेक्टर एक घने अंधेरे वातावरण में मौजूद है. यहां किसी पार्टिकल्स से टकराने वाला न्यूट्रिनो एक लाइट हाउस की तरह चमकेगा.

न्यूट्रिनो का पता लगाने की संभावना कितनी?

जब 2023 में न्यूट्रिनो पृथ्वी से टकराया तो वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हुआ कि यह एक न्यूट्रिनो घटना है, क्योंकि KM3NeT से ज्यादा वक्त से कार्यरत अन्य डिटेक्टरों द्वारा ऐसी कोई घटना पहले कभी नहीं देखी गई थी. इसमें आइसक्यूब और ऑगर शामिल हैं, जिन्होंने अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनो के लिए सर्वे किया है. लेकिन, उन्हें कभी कोई न्यूट्रिनो नहीं मिला. रिसर्चर का मानना है कि 'KM3NeT द्वारा देखा गया न्यूट्रिनो ऐसा पहला न्यूट्रिनो है.' जैसा कि KM3Net को लेकर कहा गया है. लेकिन, उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा कुछ होने की काफी कम संभावना है. 

KM3-230213A: अल्ट्रा-हाई एनर्जी न्यूट्रिनो 

अब इस खोज ने वैज्ञानिकों को नई राह दिखाई है. KM3-230213A से पता चलता है कि अल्ट्रा-हाई एनर्जी न्यूट्रिनो पैदा करने वाला एक नया प्रोसेस उस ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती है, जिसने न्यूट्रिनो को नष्ट किया है. जबकि यह प्रासंगिक है, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि ऐसा नया अल्ट्रा-हाई एनर्जी पर Cosmogenic Neutrinos के कारण पैदा होगा.' जबकि, यह भी संभव है कि अल्ट्रा-हाई एनर्जी न्यूट्रिनो ईमिटेड करने वाली खगोलीय वस्तुओं की एक नई आबादी ब्रह्मांड में कहीं मौजूद हो. वहीं, उन्हें यकीन है कि इसकी उत्पत्ति आकाशगंगा में नहीं हुई, बल्कि यह बहुत दूर से आई थी.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

spaceGhost ParticlesScience News

;