90 मिनट का चौंकाने वाला नजारा...समुद्र में 3 शार्क ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख उड़ गए वैज्ञानिकों के होश
विज्ञान

90 मिनट का चौंकाने वाला नजारा...समुद्र में 3 शार्क ने किया कुछ ऐसा, जिसे देख उड़ गए वैज्ञानिकों के होश

Leopard Shark Mating: लुप्तप्राय तेंदुए शार्क को पहली बार जंगल में संबोग करते देखा गया है. इसमें वैज्ञानिकों ने 2 नर और एक मादा के बीच के संबंध को बनते देखा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:00 AM IST
Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने पहली बार लुप्तप्राय तेंदुए शार्क को जंगल में संभोग करते देखा गया है. इस दौरान उन्होंने 2 नर और एक मादा के बीच संबंध बनते देखा है. ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री जीवविज्ञानी ह्यूगो लासॉस ने इस घटना का वीडियो बनाया और बताया कि किसी भी शार्क प्रजाति में संभोग की घटनाएं बहुत कम देखी जाती है. इससे पहले वैज्ञानिकों ने केवल नर शार्क को मादा का पीछा करते थे लेकिन यह क्रिया पहली बार देखी गई है. तेंदुए शार्क हिंद और पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं और इनकी आबादी घट रही है इसलिए इन्हें लुप्तप्राय जानवरों की लिस्ट में रखा गया है.

कहां किया गया ये शोध?
इन शार्क पर ज्यादातर अध्ययन कैद में ही किए गए हैं इसलिए इस बारे में बहुत कम जानकारी कि ये जंगल में कैसे प्रजनन करते हैं. अपने शोध के लिए ह्यूगो लासॉस न्यू कैलेडोनिया में एक जगह की निगरानी कर रहे हैं. वह ये काम एक स्थानीय एक्वेरियम, एक्वेरियम डेस लैगोंस के साथ मिलकर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: अंटार्कटिका के नीचे 85 नई झीलों की खोज, साउथ पोल की बर्फ के नीचे छिपा है 'पानी का जाल'



क्या ये पहले भी देखा गया था?
लासॉस ने CNN के बताया कि, तेंदुए शार्क साल के कुछ समय में एक खास जगह पर इकट्ठा होते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा वे प्रजनन के लिए करते हैं. हालांकि, इससे पहले किसी ने भी उन्हें संभोग करते नहीं देखा था. लासॉस ने बताया कि 12 जुलाई 2024 को गोता लगाते समय उन्होंने देखा कि 2 नर शार्क अपने मुंह से एक मादा शार्क के पंखों को पकड़े हुए थे. 

वैज्ञानिकों ने क्या देखा?
इस घटना की अहमियत को समझते हुए लासॉस ने शार्क का 90 मिनट तक वीडियो बनाया जो इस तरह का पहला रिकॉर्ड है. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 2.3 मीटर(7.6 फीट)लंबी तीनों शार्क समुद्र की तलहटी में थीं. दोनों नर शार्क एक घंटे से ज्यादा समय तक मादा को पकड़े रहे और मादा बीच-बीच में खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही. इसके बाद एक नर शार्क ने 63 सेकंड तक संभोग किया और फिर दूसरे नर ने 47 सेकंड तक. संभोग के बाद दोनों नर थककर वहीं समुद्र तल पर पड़े रहे जबकि मादा तैर चली गई. 

यह भी पढ़ें: कहां गया डायनासोर का नामोनिशान मिटाने वाला उल्कापिंड? 43,000 किमी/घंटे की रफ्तार से कांप उठी थी धरती

वैज्ञानिक लासॉस ने क्या बताया?
लासॉस ने बताया कि मादा को पकड़कर रखना और संभोग करना नर के लिए बहुत थकाने वाला काम होता है. खासकर तब जब मादा हर समय खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो. उन्होंने आगे कहा कि, संभोग के बाद नर शार्क पूरी तरह से थककर समुद्र की तलहटी पर लेट जाता है जिससे वह अपनी ताकत वापस पा सके. उन्होंने यह भी कहा कि यह जानकारी तेंदुए शार्क के प्रजनन और उनके निवास स्थान को समझने में मदद करेगी और यह उनके संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों में भी सहायक होगी.

