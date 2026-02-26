63 लाख साल पहले धरती के इस हिस्से से टकराया था 'राक्षस' जैसा उल्कापिंड, अब वैज्ञानिकों के हाथ लगा बड़ा राज

Advertisement
Hindi Newsविज्ञान63 लाख साल पहले धरती के इस हिस्से से टकराया था राक्षस जैसा उल्कापिंड, अब वैज्ञानिकों के हाथ लगा बड़ा राज

वैज्ञानिकों ने हाल ही में बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है. लगभग 6.3 मिलियन (63 लाख) साल पहले उल्कापिंड ब्राजील क्षेत्र से टकराया था. लेकिन इस घटना का कोई भी सीधा प्रभाव देखने को नहीं मिला. लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके पास प्राचीन टक्कर के ठोस भूवैज्ञानिक और रासायनिक प्रमाण हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:42 PM IST
ब्राजील में पाए जाने वाला टेक्टाइट्स क्षेत्र बताता है कि लाखों साल पहले यहां पर उल्कापिंड का टकराव हुआ था.  ब्राजील के उत्तरी हिस्से में कई किलोमीटर में बिखरे नेचुरल कांच के टुकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि ये घटना लगभग 63 लाख साल पहले घटी थी. वैज्ञानिकों के अनुसार टेक्टाइट्स तब बनते हैं जब कोई खगोलीय पिंड ज्यादा ताकत से पृथ्वी से टकराता है, जिससे वह सतह की चट्टान में पिघलकर वायुमंडल में बिखर जाता है. 

क्या होता है टेक्टाइट्स?
टेक्टाइट्स उल्कापिंडों के पृथ्वी से टकराने पर नेचुरल कांच की छोटी और गहरे रंग के क्रिस्टल हैं. इनका साइज मिलिमीटर से सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो कि गिरने के दौरान पिघलकर आंसू या फिर गोलकार शेप जैसा हो सकता है. ये काले और मटमैला दिखाई देते हैं, लेकिन रोशनी में यह पारदर्शी और हरे रंग के दिखते हैं. 

इसकी खोज सबसे पहले मिनास गेरैस राज्य में हुई थी इसलिए इन्हें गेरैसाइट्स नाम दिया गया. ये टुकड़े सबसे पहले उत्तरी मिनास गेरैस में 90 किलोमीटर के क्षेत्र में पाए गए थे. बाद में वैज्ञानिकों को बाहिया और पियाउई राज्यों में इसके अतिरक्त नमूने मिले. 900 किलोमीटर के क्षेत्र में टेक्टाइट्स के 600 से अधिक टुकड़े पाए गए. 

प्रोफेसर अल्वारो पेंटेडो क्रोस्टा की राय 
कैम्पिनास स्टेट यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान संस्थान के सीनियर प्रोफेसर अल्वारो पेंटेडो क्रोस्टा ने कहा- ये निष्कर्ष जियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किए हुए हैं. दक्षिण अमेरिका में एक प्राचीन उल्कापिंड का टकराव हुआ था जो इस महाद्वीप के इतिहास में बेहद ही दुर्लभ है. लेकिन इस टक्कर से कोई गड्ढा नहीं बना. 

5 टेक्टाइट्स है मौजूद
अब तक दुनियाभर में केवल 5 ही टेक्टाइट्स मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया, मध्य यूरोप, आइवरी कोस्ट, उत्तरी अमेरिका, बेलीज. इनमें से 3 टेक्टाइट्स क्षेत्र में क्रेटर हैं. वहीं अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित समुद्री क्रेटर सबसे बड़ा हो सकता है.  शोधकर्ताओं ने जुलाई 2025 में 500 टुकड़े खोजे थे, अन्य राजों में टेक्टाइट्स की खोज के बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 600 हो गई. इनका वजन 85.4 ग्राम के बीज है. कुछ 5 सेंटीमीटर लंबे हैं. गेराइसाइट गहरे रंग के होते हैं, उनकी बाहरी सतह पर छोटे-छोटे गैस के बुलबुले होते हैं. 

प्रोफेसर अल्वारो पेंटेडो क्रोस्टा के अनुसार ये गैस के बुलबुलों के निशान हैं जो वायुमंडल में यात्रा के दौरान पिघल हुए पदार्थ के तेजी से ठंडा होने के दौरान निकले थे, ये क्रिया ज्वालामुखी लावा में भी देखी जाती है लेकिन टेक्टाइट की विशेषता है.

