वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी! धरती के 'कोर' में हो रहे हैं बड़े बदलाव, बोले-किसी भी वक्त भयंकर तबाही...

Earth Core: वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे अंदरूनी हिस्से, जिसे कोर कहा जाता है, को समझने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. इस बारे में वैज्ञानिकों को नई जानकारी मिली है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:41 PM IST
Science Latest News: पिछले कई सालों से पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से(कोर)के रहस्य चट्टानों और धातुओं की परतों के नीचे छिपे हुए थे. धरती का Core इसके चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने और टेक्टोनिक प्लेटों को चलाने में बहुत अहम है. फिर भी वैज्ञानिक इसके तापमान बनावट और बनने के समय जैसी जरूरी बातें नहीं जान पाए थे. GB News की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में मिली एक बड़ी कामयाबी से इन रहस्यों को सुलझाने की नई उम्मीद जगी है. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ठोस और तरल हिस्सों के बीच की सीमा को समझने में सफलता हासिल की है जिससे पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में नई जानकारी मिल सकती है.

कैसे बना है धरती का कोर?
पृथ्वी का कोर या केंद्र जो ज्यादातर लोहे और निकल से बना है, सतह से लगभग 6,000 किलोमीटर नीचे है. कोर की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों की जांच करते हैं. इस तरीके से कोर की बनावट के बारे में कुछ जानकारी तो मिलती है लेकिन यह पूरी तरह सटीक नहीं है. वैज्ञानिक अभी भी कोर की सही विशेषताओं को समझने के लिए जूझ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: धरती के नीचे पक रही है तबाही...वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, बोले-'एक ज्वालामुखी कर सकता है इंसानों का अंत'

इस अध्ययन से क्या सामने आया?
ऐसा माना जाता है कि कोर पहले एक पिघला हुआ हिस्सा था जो समय के साथ ठंडा होकर जम गया. हाल ही में हुए शोध में वैज्ञानिकों ने कोर में कार्बन की मात्रा पर ध्यान दिया जिससे उन्हें जमने के लिए जरूरी तापमान की जानकारी मिली. इस शोध से पता चला कि अगर Core के कुल वजन का 2.4% कार्बन है जो उस जमने के लिए लगभग 420 डिग्री तक ठंडा होना पड़ेगा. ऐसा पहली बार है कि वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि इतने कम तापमान पर भी कोर का ठोस होना संभव है.

क्या है कोर में कार्बन का महत्व?
इस शोध से यह सामने आया है कि पृथ्वी के Core के जमने की प्रक्रिया को समझने में कार्बन बहुत ही अहम है. साथ ही यह भी पता चला की अगर कार्बन ज्यादा हो तो वह पहले के अनुमान से बहुत कम तापमान पर ही जम जाएगा. इस खोज से उन पुरानी मान्यताओं को चुनौती मिली है कि कोर को जमने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है. जैसे-जैसे कार्बन का स्तर बढ़ता है वैसे ही जमने के लिए जरूरी तापमान कम होता है. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से आए सिग्नल से हैरत में वैज्ञानिक! मिला वर्महोल का सबूत, बोले ये तो किसी दूसरी दुनिया...

 कैसे धरती को बचाता है कोर?
धरती के Core का सबसे अहम काम है चुंबकीय क्षेत्र बनाना जो हमारे ग्रह को सूरज से निकलने वाले खतरनाक विकिरण(Solar Radiation)से बचाता है. बता दें कि यह चुंबकीय क्षेत्र कोर के अंदर मौजूद लोहे से बनता है जो हमारे वातावरण और महासागरों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. इस कवच के बिना धरती पर जीवन खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में आ सकता है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

earth core in hindiearth core temperature

