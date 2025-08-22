सौरमंडल का चौंकाने वाला खुलासा...वैज्ञानिकों ने बताया कैसे मरता है तारा, स्पेस में दिखा विस्फोट
Mysterious Dying Star: वैज्ञानिकों ने पहली बार मरते तारे को फटते हुए देखा और उसके अंदर झांकने की कोशिश की है. इस घटना से उन्हें तारों के जीवन के बारे में नई जानकारी मिली है.

Aug 22, 2025
Science News in Hindi: अंतरिक्ष में तैरने वाले तारे लाखों-करोड़ों सालों तक जिंदा रह सकते हैं जब तक कि उनकी ऊर्जा खत्म ना हो जाए. जो तारे बहुत बड़े होते हैं वह एक बड़े धमाके के साथ खत्म होते हैं जिन्हें सुपरनावो विस्फोट कहते हैं. वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अब तक ऐसे कई धमाके देखे हैं, लेकिन जब एक तारा फटता है तो उसकी परतें आपस में उलझ जाती हैं जिससे वैज्ञानिकों को उसके अंदरूनी हिस्से को देखना मुश्किल हो जाता है. हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ और 2021yfj नाम का सुपरनोवा हमारी आकाशगंगा में है जिसकी जांच वैज्ञानिकों ने की है.

कैसा था ये मरता हुआ तारा?
इस मरते हुए तारे की बाहरी परतें जो हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थीं पहले ही हट चुकी थीं. यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी. लेकिन जब तारा फटा तो उसकी अंदरुनी घनी परतें भी हट गईं जो सिलिकॉन और सल्फर से बनीं थीं. नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्टीव शुल्ज ने कहा, हमने कभी भी किसी तारे को इतनी बड़ी मात्रा में खत्म होते नहीं देखा. इसे बुधवार को नेचर नाम की पत्रिता में प्रकाशित किया गया.

खोज से क्या जानकारी मिली?
यह खोज वैज्ञानिकों के इस विचार को मजबूती देती है कि बड़े तारे अपने जीवन के आखिरी समय में कैसे दिखते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि, तारों की बनावट परतों में होती हैं जिसमें बाहर की तरफ हल्के तत्व और बीच में भारी तत्व होते हैं.

कैसे कमजोर हुआ तारा?
हार्वर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में सुपरनोवा का अध्ययन करने वाली आन्या नुगेंट ने कहा, इस तारे की परतें हटी हुई थी इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हुई कि यह परतें किस चीज से बनी थी. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इसकी परतें हट गई हों या फिर किसी दूसरे नन्हें तारे ने इसे खींच लिया हो.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

