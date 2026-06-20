Science News: लाल ग्रह यानी मंगल को लेकर वैज्ञानिकों के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मंगल ग्रह से जुड़ा वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला है, जो हैरान कर देने वाला है. लाल ग्रह से आए एक उल्कापिंड में रिसर्चर्स को बहुत अनोखा रत्न मिला है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. माना जा रहा है कि यह खोज मंगल ग्रह के अरबों साल पहले मौजूद परिस्थितियों को समझने में बड़ी भूमिका निभा सकती है. आखिर कौन सा है वो रत्न और वैज्ञानिकों को इससे कौन सा राज पता चल सकता है, आइए जानते हैं...
अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने पहली बार मंगल ग्रह के एक उल्कापिंड के अंदर गारनेट नाम का बहुत ही अनोखा और कीमती रत्न खोजा है. साथ ही मंगल ग्रह पर एक बिल्कुल नए तरह की चट्टान का भी पता चला है, जो लाल ग्रह के इतिहास को समझने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है.
वैज्ञानिकों की यह खोज कनाडा के रॉयल ओंटारियो म्यूजियम में रखे मंगल ग्रह के उल्कापिंड के एक छोटे से टुकड़े NWA 8171 की जांच के दौरान हुई. शुरुआती केमिकल टेस्ट में वैज्ञानिकों को कुछ अजीब लगा. इसके बाद उन्होंने एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग किया और इसकी विस्तार से जांच की. जांच में जो सामने आया, उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया चट्टान के अंदर गारनेट खनिज मौजूद था.
गारनेट एक गहरे लाल रंग का रत्न होता है, जो धरती पर प्राचीन मिस्र और रोमन काल से बहुत ही प्रचलित रहा है. पृथ्वी पर वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल जमीन के अंदर होने वाली हलचल, भारी दबाव और तापमान का पता लगाने के लिए करते हैं.
इस रिसर्च में शामिल यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के प्रोफेसर जेम्स डार्लिंग के मुताबिक यह नई चट्टान अरबों साल पुराने इतिहास को समेटे हुए एक टाइम कैप्सूल की तरह है. इससे मंगल ग्रह की बनावट को समझने में एक नया मोड़ आएगा.
ब्रोक यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स ने बताया कि गारनेट आमतौर पर भारी दबाव और भीषण गर्मी के कारण बनता है. मंगल ग्रह पर ऐसा या तो किसी विशाल उल्कापिंड की टक्कर से हुआ होगा या फिर अंदर से उबलते लावे के बाहर आने से.
वैज्ञानिकों को एक छोटा सा शक यह भी है कि हो सकता है यह रत्न मंगल ग्रह का मूल हिस्सा न हो, बल्कि किसी दूसरे अंतरिक्षीय पिंड की टक्कर के कारण मंगल पर पहुंचा हो और फिर वहां से धरती पर आया हो. इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक अब ऑक्सीजन आइसोटोप टेस्ट करेंगे. यह रिसर्च जियोकेमिकल परस्पेक्टिव्स लेटर्स नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुई है.