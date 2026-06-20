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वैज्ञानिकों के उड़े होश! मंगल ग्रह से आए उल्कापिंड में मिला अनोखा रत्न, खुलेंगे लाल ग्रह के अरबों साल पुराने राज

Mars Geological Discovery: मंगल ग्रह के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक नए-नए प्रयोग करते रहते हैं. इसी क्रम में लाल ग्रह से आए एक उल्कापिंड को लेकर वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है. रिसर्चर्स ने उल्कापिंड में दुर्लभ गारनेट रत्न और नई प्रकार की चट्टान की पहचान की है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:01 PM IST
वैज्ञानिकों के उड़े होश! मंगल ग्रह से आए उल्कापिंड में मिला अनोखा रत्न, खुलेंगे लाल ग्रह के अरबों साल पुराने राज

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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