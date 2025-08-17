वैज्ञानिकों ने खोजा इंसानी दिमाग को खास बनाने वाला 'स्विच', सॉल्व हो गई 40 लाख साल की मिस्ट्री
Advertisement
trendingNow12884828
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों ने खोजा इंसानी दिमाग को खास बनाने वाला 'स्विच', सॉल्व हो गई 40 लाख साल की मिस्ट्री

DNA Switch: वैज्ञानिकों ने डीएनए का बहुत ही छोटे लेकिन खास हिस्से की खोज की है जिसे HAR123 कहा जाता है. यह खोज ये समझने में मदद कर सकती है कि इंसानी दिमाग इतना खास क्यों है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने खोजा इंसानी दिमाग को खास बनाने वाला 'स्विच', सॉल्व हो गई 40 लाख साल की मिस्ट्री

Science News in Hindi: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि इंसानों का दिमाग इतना खास क्यों होता है. वैज्ञानिकों ने अपने शोध में मानव त्वरित क्षेत्र(HARs)पर ध्यान दिया है. ये इंसानी जीमोन के वो हिस्से हैं जिनमें इंसानों के विकास के दौरान बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं. वैज्ञानिकों की इसमें बहुत दिलचस्पी है क्योंकि माना जाता है कि HARs की वजह से इंसान में कुछ खास लक्षण आए हैं जिसकी संबंध ऑटिज्म जैसी बीमारी से ही है. 

कब आए ये बदलाव?
वैज्ञानिकों का मानना है कि HARs में तेजी से बदलाव इसलिए आया क्योंकि हम करीब 40 लाख साल पहले अपने करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी से अलग हुए थे. अब वैज्ञानिकों ने एक खास HAR की पहचान की है जिसे HAR123 कहा जाता है. ऐसा लगता है कि इसी ने इंसानी दिमाग को इतना खास बनने में मदद की है. 

यह भी पढ़ें: Rare Fossil: ब्राजील में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 12 करोड़ साल पुराना 2 सिर वाला जीव...

जांच में वैज्ञानिकों को क्या मिला?
शोधकर्ताओं को इससे पता चला कि, HAR123 खुद एक जीन नहीं है बल्कि ऐसा हिस्सा है जिसे ट्रांसक्रिप्शनल एन्हांसर कहते हैं. यह एक तरह का वॉल्यूम कंट्रोलर है जो तय करता है कि शरीर में विकास के दौरान कौन से जीन कब और कितना काम करेंगे. साथ ही HAR123 ये भी तय करता है कि दिमाग में न्यूरॉन और ग्लियल कोशिकाओं में प्रतिशत कितना होगा.

इस खोज से क्या मदद मिलेगी?
इस खोज से वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि इंसान का दिमाग विकास के दौरान कैसे बदला. साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि HAR123 का इंसानों वाला रूप चिंपैंजी से अलग काम करता है. जब इसे लैब में स्टेम सेल्स और न्यूरॉन की शुरुआती कोशिकाओं पर इस्तेमाल किया गया तो इसका असर चिंपैंजी के HAR123 से बिल्कुल अलग था.

किस बीमारी मे मदद मिलेगी?
इसपर वैज्ञानिकों को अभी और रिसर्च करना बाकी है जिससे वो ये समझ सकें कि HAR123 कैसे काम करता है और इसका इंसानों वाला रूप सच में दिमाग को खास बनाता है. इस रिसर्च में ऑटिज्म कैसी कई दिमागी बीमारियों के कारण बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: 2.65 मिलियन साल पुराने दांतों ने खोला मानव विकास का नया अध्याय, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Human Brain Study

Trending news

78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
;