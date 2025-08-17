वैज्ञानिकों ने खोजा इंसानी दिमाग को खास बनाने वाला 'स्विच', सॉल्व हो गई 40 लाख साल की मिस्ट्री

Science News in Hindi: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि इंसानों का दिमाग इतना खास क्यों होता है. वैज्ञानिकों ने अपने शोध में मानव त्वरित क्षेत्र(HARs)पर ध्यान दिया है. ये इंसानी जीमोन के वो हिस्से हैं जिनमें इंसानों के विकास के दौरान बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं. वैज्ञानिकों की इसमें बहुत दिलचस्पी है क्योंकि माना जाता है कि HARs की वजह से इंसान में कुछ खास लक्षण आए हैं जिसकी संबंध ऑटिज्म जैसी बीमारी से ही है.

कब आए ये बदलाव?

वैज्ञानिकों का मानना है कि HARs में तेजी से बदलाव इसलिए आया क्योंकि हम करीब 40 लाख साल पहले अपने करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी से अलग हुए थे. अब वैज्ञानिकों ने एक खास HAR की पहचान की है जिसे HAR123 कहा जाता है. ऐसा लगता है कि इसी ने इंसानी दिमाग को इतना खास बनने में मदद की है.

जांच में वैज्ञानिकों को क्या मिला?

शोधकर्ताओं को इससे पता चला कि, HAR123 खुद एक जीन नहीं है बल्कि ऐसा हिस्सा है जिसे ट्रांसक्रिप्शनल एन्हांसर कहते हैं. यह एक तरह का वॉल्यूम कंट्रोलर है जो तय करता है कि शरीर में विकास के दौरान कौन से जीन कब और कितना काम करेंगे. साथ ही HAR123 ये भी तय करता है कि दिमाग में न्यूरॉन और ग्लियल कोशिकाओं में प्रतिशत कितना होगा.

इस खोज से क्या मदद मिलेगी?

इस खोज से वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि इंसान का दिमाग विकास के दौरान कैसे बदला. साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि HAR123 का इंसानों वाला रूप चिंपैंजी से अलग काम करता है. जब इसे लैब में स्टेम सेल्स और न्यूरॉन की शुरुआती कोशिकाओं पर इस्तेमाल किया गया तो इसका असर चिंपैंजी के HAR123 से बिल्कुल अलग था.

किस बीमारी मे मदद मिलेगी?

इसपर वैज्ञानिकों को अभी और रिसर्च करना बाकी है जिससे वो ये समझ सकें कि HAR123 कैसे काम करता है और इसका इंसानों वाला रूप सच में दिमाग को खास बनाता है. इस रिसर्च में ऑटिज्म कैसी कई दिमागी बीमारियों के कारण बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है.

