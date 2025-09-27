Advertisement
बाप रे! एक ही जगह 28,000 बार भूकंप कैसे आया? वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया रहस्य

Santorini Island Earthquakes: साल की शुरूआत में सेंटोरिनी में हजारों भूकंपों ने इस छोटे से द्वीप को दहला कर रख दिया था. वैज्ञानिकों को पहले से ही अंदाजा था कि ये भूकंप पानी के नीचे मौजूद ज्वालामुखी से भी शुरू हो सकते हैं जो कि सही निकला.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:34 AM IST
बाप रे! एक ही जगह 28,000 बार भूकंप कैसे आया? वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया रहस्य

Science News in Hindi: इस साल की शुरूआत में ग्रीस के सेंटोरिनी में हजारों भूकंप आए थे जो आकार में भारत के दमन और दीव जितना है. वैज्ञानिकों ने इन झटकों का पता लगाने के लिए काम शुरू कर दिया और अब उन्होंने Nature पत्रिका में इस भूकंप पर रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि द्वीप पर क्या हुआ था. उन्होंने Santorini से करीब 7 किमी दूर कोलुम्बो अंडरवाटर ज्वालामुखी में लगाए गए भूकंप स्टेशनों और डिवाइसेज के डाटा को कलेक्ट किया. इस भूकंप का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने AI की मदद ली. 

AI ने क्या बताया?
वैज्ञानिकों ने इन भूकंपों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए AI का इस्तेमाल किया था. इस पूरे घटनाक्रम को फिर से बनाने पर पता चला कि करीब 300 मिलियन क्यूबिक मीटर मैग्मा(LAVA)जमीन की गहरी परत से ऊपर उठा. इसी वजह से सेंटोरिनी में झटके महसूस किए गए. यह मैग्मा समुद्र तल से लगभग 4 किमी की गहराई पर आकर रूक गया. बता दें कि Santorini एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है.

वैज्ञानिकों ने इस घटना के बारे में क्या कहा?
GFZ के वैज्ञानिक डॉ.मारियस इस्केन का कहना है कि, भूकंप आने की वजह धरती की पपड़ी से मैग्मा का ऊपर उठना था. यह ऊपर उठता हुआ मैग्मा चट्टानों को तोड़ता है और अपने लिए रास्ता बनाता है जिससे तेज भूकंपीय गतिविधियां होती हैं. हमारी जांच से पता लगा कि, मैग्मा किस रास्ते से और कितनी तेजी से ऊपर उठा और यह जानकारी बेहद सटीक है. 

ज्वालामुखी में गतिविधियां क्यों होती हैं?
बता दें कि इस क्षेत्र में सक्रिय भूगर्भीय दरारें(Active Geological Fissures)हैं और साथ ही यहां कोलुम्बो नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद है जो पानी के नीचे हैं. भूमध्य सागर के नीचे बनी छोटी-छोटी प्लेटों के खिसकने और पिघलने की वजह से ही इस इलाके में ज्वालामुखी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं. सेंटोरिनी द्वीप पर पहले भी कई ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं. 

क्या सच में 28,000 भूकंप आए थे?
1956 में दक्षिणी एजियन सागर और पास के अमोरगोस द्वीप के बीच के इलाके में 13 मिनट के अंदर 2 बहुत ही तेज भूकंप आए थे. ये दोनों ही भूकंप लगभग बराबर की ताकत रखते थे जिनकी तीव्रता 7.2 और 7.4 थी और इसके बाद सुनामी भी आई थी. जब 2025 में इस क्षेत्र में फिर से भूकंपों का सिलसिला शुरू हुआ तो लोग चिंतित हो गए और इस दौरान 28,000 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए गए. 

क्या 1956 और 2025 के भूकंप एक जैसे थे?
इन भूकंपों को शुरूआत पर रिसर्च से पता चला कि ये झटके ठीक उसी इलाके में दर्ज हुए जहां 1956 में भूकंप आए थे. इस रहस्य को सुलझाते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि ये भूकंप गहराई से मैग्मा के ऊपर आने की वजह से आए थे जो जुलाई 2024 में शुरू हुई थी. भूकंपों का केंद्र कई बार ऊपर नीचे हुआ जो 18 किलोमीटर की गहराई से शुरू होकर समुद्र तल से महज 3 किलोमीटर की गहराई तक आ गया था. 

 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

;