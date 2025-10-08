Advertisement
trendingNow12952556
Hindi Newsविज्ञान

UNESCO: झगड़ा खत्म...इस प्राचीन मंदिर की उम्र पर वैज्ञानिकों ने सुनाया फैसला, खुल गया 3000 साल पुराना राज

Ancient Egypt Temple: हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में पता चला है कि मिस्र का मशहूर कर्णक मंदिर कैसे बना. इस मंदिर को बनाने में नील नदी का बहुत बड़ा योगदान था. आइए जानते हैं कैसे...

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UNESCO: झगड़ा खत्म...इस प्राचीन मंदिर की उम्र पर वैज्ञानिकों ने सुनाया फैसला, खुल गया 3000 साल पुराना राज

Egypt Mysteries: वैज्ञानिकों ने मिस्र के पास लक्सर में स्थित कर्णक मंदिर के एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक सर्वे किया है. यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े पुराने मंदिरों में से एक है और UNESCO World Heritage भी है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं. इस सर्वे में मंदिर की सही उम्र के बारे में नए सबूत मिले हैं. यह भी पता चला कि, 3000 सालों तक यहां रहने वाले लोगों ने मंदिर को नदी के किनारे की जमीन के साथ कैसे विकसित किया. वैज्ञानिक डॉ. बेन पेनिंगटन ने कहा, यह नया शोध बताता है कि कर्णक मंदिर एक छोटे से द्वीप से बढ़कर प्राचीन मिस्र का इतना खास हिस्सा कैसे बन गया. 

वैज्ञानिकों ने कैसे की इसकी जांच?
डॉ. एंगस ग्राहम की अगुआई में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम ने यह रिर्सच की है. इस टीम ने मंदिर के अंदर और आस-पास की 61 मिट्टी की परतों की जांच की. उन्होंने अपनी खोजों की सही तारीख जानने में मदद के लिए हजारों पुराने बर्तनों के टुकड़ों का भी अध्ययन किया. सभी नतीजों का इस्तेमाल करके शोधकर्ता यह पता लगाने में सफल रहे कि इतिहास में मंदिर के आस-पास की जमीन कैसे बदली. 

यह भी पढ़ें: महज 1% घट या बढ़ जाए धरती की 'ग्रैविटी' तो होंगे भयानक नतीजे, जानकर रूह ना कांप जाए तो कहना

Add Zee News as a Preferred Source

इस जांच के नतीजे क्या रहे?
जांच में वैज्ञानिकों को पता चला कि 2520 ईसा पूर्व से पहले नील नदी की तेज बाढ़ की वजह से यह जगह हमेशा रहने लायक नहीं थी. इसका मतलब है कि कर्णक में लोग सबसे पहले प्राचीन साम्राज्य के दौरान बसना शुरू हुए होंगे. वहां मिले सबसे पुराने बर्तनों के टुकड़े इस बात का पक्का करते हैं. साउथेम्पटन विश्वविद्यालय के सह-लेखक डॉ. क्रिस्टियन स्ट्रट ने कहा- कर्णक मंदिर की उम्र को लेकर पुरातत्वविदों में काफी बहस थी लेकिन हमारे नए सबूतों ने इसके सबसे शुरुआती निर्माण का सही समय तय कर दिया है.

यह भी पढ़ें: चीन में मिला असली 'ड्रैगन' का कंकाल, 24 करोड़ साल पुराने जीवाश्म को देख वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

क्या है आगे की योजना?
लक्सर के बाढ़ वाले पूरे इलाके की जांट करने की परमिशन मिलने के बाद वैज्ञानिकों की टीम अब उस क्षेत्र के दूसरे खास पुराने स्थानों पर भी काम करने की योजना बना रही है. उनका मकसद प्राचीन मिस्र की धार्मिक राजधानी की जमीन और पानी के हालात को और अच्छे से समझना है. कर्णक मंदिर के बनने और विकसित होने की पूरी कहानी पर आधारित शोधपत्र Antiquity पत्रिता में छपी है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient egypt mysterieskarnak temple

Trending news

इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास