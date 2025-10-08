UNESCO: झगड़ा खत्म...इस प्राचीन मंदिर की उम्र पर वैज्ञानिकों ने सुनाया फैसला, खुल गया 3000 साल पुराना राज

Egypt Mysteries: वैज्ञानिकों ने मिस्र के पास लक्सर में स्थित कर्णक मंदिर के एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक सर्वे किया है. यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े पुराने मंदिरों में से एक है और UNESCO World Heritage भी है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं. इस सर्वे में मंदिर की सही उम्र के बारे में नए सबूत मिले हैं. यह भी पता चला कि, 3000 सालों तक यहां रहने वाले लोगों ने मंदिर को नदी के किनारे की जमीन के साथ कैसे विकसित किया. वैज्ञानिक डॉ. बेन पेनिंगटन ने कहा, यह नया शोध बताता है कि कर्णक मंदिर एक छोटे से द्वीप से बढ़कर प्राचीन मिस्र का इतना खास हिस्सा कैसे बन गया.

वैज्ञानिकों ने कैसे की इसकी जांच?

डॉ. एंगस ग्राहम की अगुआई में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम ने यह रिर्सच की है. इस टीम ने मंदिर के अंदर और आस-पास की 61 मिट्टी की परतों की जांच की. उन्होंने अपनी खोजों की सही तारीख जानने में मदद के लिए हजारों पुराने बर्तनों के टुकड़ों का भी अध्ययन किया. सभी नतीजों का इस्तेमाल करके शोधकर्ता यह पता लगाने में सफल रहे कि इतिहास में मंदिर के आस-पास की जमीन कैसे बदली.

इस जांच के नतीजे क्या रहे?

जांच में वैज्ञानिकों को पता चला कि 2520 ईसा पूर्व से पहले नील नदी की तेज बाढ़ की वजह से यह जगह हमेशा रहने लायक नहीं थी. इसका मतलब है कि कर्णक में लोग सबसे पहले प्राचीन साम्राज्य के दौरान बसना शुरू हुए होंगे. वहां मिले सबसे पुराने बर्तनों के टुकड़े इस बात का पक्का करते हैं. साउथेम्पटन विश्वविद्यालय के सह-लेखक डॉ. क्रिस्टियन स्ट्रट ने कहा- कर्णक मंदिर की उम्र को लेकर पुरातत्वविदों में काफी बहस थी लेकिन हमारे नए सबूतों ने इसके सबसे शुरुआती निर्माण का सही समय तय कर दिया है.

क्या है आगे की योजना?

लक्सर के बाढ़ वाले पूरे इलाके की जांट करने की परमिशन मिलने के बाद वैज्ञानिकों की टीम अब उस क्षेत्र के दूसरे खास पुराने स्थानों पर भी काम करने की योजना बना रही है. उनका मकसद प्राचीन मिस्र की धार्मिक राजधानी की जमीन और पानी के हालात को और अच्छे से समझना है. कर्णक मंदिर के बनने और विकसित होने की पूरी कहानी पर आधारित शोधपत्र Antiquity पत्रिता में छपी है.