63 दिनों तक गुफा में अकेले रहा ये शख्स! वैज्ञानिक का सबसे घातक प्रयोग, फिर जो हुआ उसने...

63 Days in Cave: मिशेल सिफ्रे नाम के एक वैज्ञानिक ने 1962 की गर्मियों में एक बड़ा ही अनोखा प्रयोग शुरु किया. वह फ्रांस के आल्पस के पहाड़ों में 130 मीटर गहरी गुफा में चले गए एक ग्लेशियर की खोज करने लेकिन बाद में इरादा बदल लिया. उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद को 63 दिनों में ऐसे माहौल में रखा जाए जहां घड़ी, सूरज की रोशनी और कोई कैलेंडर ना हो. इस प्रयोग के जरिए मिशेल ये जानना चाहते था कि, इंसान का शरीर समय को कैसे महसूस करता है. इस प्रयोग से उन्हें जो जानकारी मिली उसने जीव विज्ञान को बदल कर रख दिया.

कैसा था गुफा के अंदर का माहौल?

गुफा में रहना मिशेल के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां का तापमान जीरो के करीब और हवा में 98% नमी रहती थी. यह जगह बहुत शांत थी जो उनकी दुनिया बन गई. उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता था कि कब दिन-रात हो रहे हैं जिससे उनके शरीर के जैविक घड़ी(Biological Clock)बिगड़ने लगी. ठंड और अकेलेपन की वजह से उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी परेशानी हुई. इस मुश्किल भरे अनुभव ने इंसानी शरीर पर एकांत का असर समझने में मदद की.

यह भी पढ़ें: 74,000 साल पहले इंसानों ने देखा था धरती का सबसे भयानक दिन, महाविस्फोट से अंधेरे में डूब गई थी पूरी दुनिया

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है जैविक घड़ी और कैसे काम करती है?

बीतते दिन के साथ मिशेल सिफ्रे को अजीब बदलाव महसूस होने लगे. सूरज की रोशनी और घड़ी ना होने की वजह से उनकी शरीर की जैविक घड़ी 24 घंटे के चक्र से भटकने लगी. शुरूआत में उनका दिन 24.5 घंटे का हो गया और बाद के प्रयोगों में उनकी Biological Clock 36 घंटे कर बढ़ने लगी. यह कोई आम बदलाव नहीं था क्योंकि मिशेल को 24 और 36 घंटे के बीच का अंतर ही नहीं पता चलता था. उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं बता सकता था कि कौन सा दिन लंबा या छोटा है'.

यह भी पढ़ें: Ancient Tunnel: ब्राजील में मिली 10,000 साल पुरानी सुरंग, वैज्ञानिक परेशान-'किसने बनाई इतनी बड़ी गुफा'

इस खोज से वैज्ञानिकों को क्या मदद मिली?

मिशेल की इस खोज से साबित हुआ कि इंसानी शरीर अपनी एक अंदरूनी घड़ी पर काम करता है जो बाहरी दुनिया से अलग हो सकती है. शुरूआत में तो मिशेल के शोध पर बाकी वैज्ञानिकों को शक हुआ लेकिन बीतते समय के साथ उनगे प्रयोग का महत्व बढ़ गया. इसके बाद क्रोनोबायोलॉजी(Chronobiology)नाम का विज्ञान सामने आया जो बताता है कि हमारा शरीर समय के साथ कैसे तालमेल बिठाता है. इसने नींद की बीमारियों से लेकर जेट लैग जैसी समस्याओं में काफी मदद की.