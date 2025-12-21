Advertisement
ब्लैक होल के बीच फंसा तारा...वैज्ञानिकों ने खोजा ब्रह्मांड का खूंखार राक्षस, अंतरिक्ष में हुआ खिलवाड़

ब्लैक होल के बीच फंसा तारा...वैज्ञानिकों ने खोजा ब्रह्मांड का 'खूंखार राक्षस', अंतरिक्ष में हुआ खिलवाड़

Black Hole Mysteries: वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ और अद्भुत घटना देखी है जहां एक विशाल ब्लैक होल एक तारे को निगलते हुए समय और अंतरिक्ष के साथ खिलवाड़ कर रहा है. इसे टाइडल डिस्रप्शन इवेंट कहते हैं. 

 

Dec 21, 2025
ब्लैक होल के बीच फंसा तारा...वैज्ञानिकों ने खोजा ब्रह्मांड का 'खूंखार राक्षस', अंतरिक्ष में हुआ खिलवाड़

Science News: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक बहुत ही अद्भुत और डरावनी घटना देखी है. उन्होंने देखा कि कैसे एक विशाल ब्लैक होल एक तारे को अपनी ओर खींचकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर रहा है. वैज्ञानिकों को पहली बार फ्रेम ड्रैगिंग का साफ सबूत मिला है. इसका मतलब है कि जब कोई ब्लैक होल बहुत ही तेजी से घूमता है तो वह अपने आस-पास के समय और स्पेस को कपड़े की तरह मरोड़ देता है. ब्लैक होल की इस ताकत की वजह से तारा अपनी जगह पर बुरी तरह डगमगा रहा था. इसकी भविष्यवाणी 100 साल पहले ही कर दी गई थी. 

अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी
मशहूर वैज्ञानिक Einstein ने 1915 में एक बहुत की खास बात बताई थी. जब कोई भारी चीज अंतरिक्ष में होती है तो वह अपने भारी वजन से अंतरिक्ष और समय की चादर को मोड़ देती है. अंतरिक्ष में आने वाले इसी मोड़ या झुकाव को हम ग्रैविटी कहते हैं. कोई चीज जितनी ज्यादा भारी होगी वह अंतरिक्ष को उतना ही ज्यादा मोड़ेगी और उसका खिंचाव भी बहुत ताकतवर होगा. 

क्या होता है फ्रेम ड्रैगिंग?
साल 1918 में दो वैज्ञानिकों, जोसेफ लेंज और हंस थिरिंग, ने एक बहुत बड़ी बात कही थी. उन्होंने बताया था कि अगर कोई भारी चीज बहुत तेजी से घूमती है तो वह अपने साथ-साथ समय और अंतरिक्ष को भी घुमाने लगती है. इसे फ्रेम-ड्रैगिंग कहा जाता है. ब्लैक होल के पास जाकर इस नजारे को देखना अब तक लगभग नामुमकिन था लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसके पक्के सबूत ढूंढ लिए हैं. इस खोज से अब समझने में मदद मिलेगी कि ब्लैक होल कितनी तेजी से घूमते हैं.

ब्लैक होल के घूमने से क्या होता है?
कार्डिफ़ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार, जब एक भारी ब्लैक होल बहुत तेजी से घूमता है तो वह अपने आस-पास के अंतरिक्ष को भी घुमाने लगता है. इसकी भविष्यवाणी 100 साल पहले आइंस्टीन ने की थी जो अब सच साबित हो रही है. जब कोई तारा किसी विशाल ब्लैक होल के करीब जाता है तो Black Hole की ग्रैविटी उसे खींचकर लंबा और पतला कर देती है. वैज्ञानिकों ने इसे स्पैगेटीफिकेशन नाम दिया है. 

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी खोज?
वैज्ञानिकों ने AT2020afhd नाम की एक घटना का अध्ययन किया और देखा कि ब्लैक होल से निकलने वाली रोशनी और रेडियो तरंगे हर 20 दिन में कांप रही थीं या उनमें उतार-चढ़ाव हो रहा था. यह कंपने इस बात का सबूत है कि ब्लैक हो पूरे स्पेस टाइम को अपने साथ मरोड़ रहा है. इस खोज के लिए वैज्ञानिकों ने नासा की दूरबीन और रेडियो तरंगों का सहारा लिया. यह रिसर्च 10 दिसंबर को साइंस एडवांसेज में छपी है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

