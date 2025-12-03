Advertisement
धरती से 10 गुना बड़ा 'सौर धब्बा' बना खतरा! जल्द सूर्य से निकल सकती है तबाही की आग

Massive Sunspot Spotted: सूर्य की सतह पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा दिखाई दिया है जो धरती से 10 गुना बड़ा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में इस धब्बे से कई और तेज सौर ज्वालाएं निकल सकती हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:29 AM IST
धरती से 10 गुना बड़ा 'सौर धब्बा' बना खतरा! जल्द सूर्य से निकल सकती है तबाही की आग

Science Latest News: सूर्य की सतह पर वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा काला धब्बा देखा है जो धरती के आकार से 10 गुना बड़ा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में इस धब्बे से तेज आग की लपटें निकल सकती हैं. ये तेज ज्वालाएं धरती पर चमकीले औरोरा पैदा कर सकती हैं. यह रोशनी आमतौर पर सिर्फ उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास दिखती है. लेकिन इस बार यह अपने सामान्य स्थानों से बहुत दूर तक फैल सकती है. इसका मतलब है कि दक्षिणी हिस्सों में रहने वाले लोगों को भी यह रंगीन रोशनी देखने का एक अनोका मौका मिल सकता है. 

कब और किसने देखा?
यह धब्बा 1 दिसंबर 2025 को देखा गया था. इसे NASA की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेंटरी ने देखा है और इसे पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा सौर धब्बा बताया जा रहा है. जिस दिन वह बड़ा धब्बा दिखा उसी दिन एक और बहुत शक्तिशाली सौर ज्वाला रिकॉर्ड की गई जो बहुत तेज थी(X1.9 तीव्रता). खास बात यह है कि ये तेज ज्वाला उस बहुत बड़े धब्बे से नहीं निकली थी जिसके बारे में हमने पहले बात की थी. 

क्या होती हैं सौर ज्वालाएं?
सौर ज्वालाएं असल में बिजली और ऊर्जा के बहुत तेज धमाके होते हैं. X-श्रेणी की ज्वालाएं सबसे ताकतवर होती हैं और धरती के ऊपरी वायुमंडल को प्रभावित कर सकती हैं. इससे उच्च-आवृत्ति वाले रेडियो संचार(High-Frequency Radio Communication)में रुकावट आ सकती है. 1 दिसंबर को जो ज्वाला निकली उसने ऑस्ट्रेलिया में लगभग 30 मिनट तक रेडियो ब्लैकआउट कर दिया. 

क्या है इनकी श्रेणियां?
NASA ने सौर ज्वालाओं की शक्ति को पहचानने के लिए उन्हें 5 मुख्य कैटेगरीज में बांटा है A,B,C,M और X. हर अलगी कैटेगरी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती हैं. X-श्रेणी की फ्लेयर M से 10 गुना, C से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है. सौर ज्वालाएं सीधे तौर पर ध्रुवीय ज्योति नहीं बनाती लेकिन ये बताती हैं कि कोरोनल मास इजेक्शनश्(CME)की संभावना बढ़ गई है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

