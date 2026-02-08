Advertisement
नदी ने पहाड़ों को चीरकर बनाया 2000 फीट गहरा रास्ता, 150 साल बाद अब खुला इसका रहस्य

नदी ने पहाड़ों को चीरकर बनाया 2000 फीट गहरा रास्ता, 150 साल बाद अब खुला इसका रहस्य

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गुत्थी सुलझा ली है जिसने उन्हें 150 सालों से परेशान कर रखा था. यह रहस्य अमेरिका की ग्रीन नदी से जुड़ा है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 08, 2026, 12:53 PM IST
नदी ने पहाड़ों को चीरकर बनाया 2000 फीट गहरा रास्ता, 150 साल बाद अब खुला इसका रहस्य

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गुत्थी सुलझा ली है जिसने उन्हें 150 सालों से परेशान कर रखा था. यह रहस्य अमेरिका की ग्रीन नदी से जुड़ा है. यूटा में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें यूटा पर्वत कहते हैं और नियम के हिसाब से नदी को पहाड़ों के बगल से बहना चाहिए था लेकिन ग्रीन नदी ने पहाड़ों के बिल्कुल बीचों-बीच से रास्ता बनाया है. उसे पहाड़ काटकर 2,296 फीट गहरी घाटी बना दी है. ये पहाड़ लगभग 5 करोड़ साल पुराने हैं और नदी इस रास्ते पर 80 लाख साल से भी कम समय से बह रही है. अगर पहाड़ पहले से वहां थे तो नदी ने उन्हें काटकर अपना रास्ता कैसे बनाया.

कैसे बदला नदी का रास्ता?
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के अजीब रास्ते के पीछे लिथोस्फेरिक ड्रिपिंग नाम का प्रक्रिया है. इसमें लाखों सालों के दौरान धरती की सतह का कोई हिस्सा धीरे-धीरे नीचे की ओर धंस जाता है और फिर वापस ऊपर की ओर उठता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस प्रक्रिया ने जमीन को इतना नीचे झुका दिया कि अलग-अलग दिशओं में बहने वाली नदियां आपस में जुड़ गईं. 

यह भी पढ़ें: ISS भी नहीं बचा भारत की नजरों से...सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में पीछा कर ली 15 तस्वीरें, अब होगी असली जासूसी

पहाड़ों के बीच कैसे बना नदी का रास्ता?
यूटा पहाड़ों के नीचे धरती को अंदरूनी हलचल की वजह से जमीन का एक हिस्सा कुछ समय के लिए अंदर धंस गया. जमीन धंसने की वजह से ग्रीन नदी को पहाड़ों के बीच से बहने का रास्ता मिल गया. जैसे-जैसे समय बीता नदी ने धीरे-धीरे पहाड़ों की सख्त चट्टानों को काटना शुरू कर दिया. इसी कटाई में वह रास्ता बना जिसे लोग लोडोर घाटी के नाम से जानते हैं. 

लिथोस्फेरिक ड्रिपिंग क्या है?
धरती की ऊपरी परत के नीचे जब बहुत भारी और घने खनिज एक जमा होते हैं तो वे बहुत भारी हो जाते हैं. भारी होने की वजह से ये पदार्थ धरती की गहराई में नीचे की ओर धंसने लगते हैं. जब भारी हिस्सा नीचे जाता है तो यह अपने साथ ऊपर की जमीन और पहाड़ों को भी नीचे की ओर खींच लेता है जिससे ऊपर की जमीन धंस जाती है. इस वजह से बनावट बदल जाती है और नदियों को नया रास्ता मिल जाता है. 

यह भी पढ़ें: अंटार्कटिका में 'पाताल' की खोज? बर्फ के नीचे दिखीं डरावनी आकृतियां, अचानक गायब हो गई सबमरीन

कब बदली नदी की चाल?
भारी हिस्सा कितनी गहराई तक गया और कितनी तेजी से नीचे गिरा इसके आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 20 से 50 लाख साल पहले धरती से अलग हुआ था. यह समय वैज्ञानिकों की पुरानी रिसर्च से बिल्कुल मेल खाता है. पुराने स्टडी के मुताबिक यही कहा गया था कि इसी दौरान ग्रीन नदी के पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाया था.

