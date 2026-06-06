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समंदर का सबसे शातिर शिकारी! आईने को हथियार बनाकर ऑक्टोपस ने कैसे किया कमाल, नई कला से वैज्ञानिक भी हैरान

वैज्ञानिक रिसर्च में बड़ा खुलासा! ऑक्टोपस ने शीशे का इस्तेमाल करके छिपा हुआ शिकार ढूंढ निकाला. जानिए ऑक्टोपस के इस इंसानी दिमाग और बुद्धिमानी का पूरा सच यहां.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 06, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:55 AM IST
समंदर का सबसे शातिर शिकारी! आईने को हथियार बनाकर ऑक्टोपस ने कैसे किया कमाल, नई कला से वैज्ञानिक भी हैरान
Image Credit: ऑक्टोपस ने शीशे का इस्तेमाल करके छिपा हुआ शिकार ढूंढ निकाला.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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