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शुक्र ग्रह ने खुद ही खा लिया अपना चांद? वैज्ञानिकों ने सुलझाया पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के वीरान होने का बड़ा राज!

सौरमंडल में शुक्र ग्रह को अक्सर धरती का जुड़वां कहा जाता है, इसका कारण है कि आकार और बनावट के मामले में दोनों ग्रहों में कई समानताएं हैं. लेकिन जब चांद की बात आती है तो दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है. अब शुक्र के चांद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 15, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:41 PM IST
शुक्र ग्रह ने खुद ही खा लिया अपना चांद? वैज्ञानिकों ने सुलझाया पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के वीरान होने का बड़ा राज!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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