/शुक्र ग्रह ने खुद ही खा लिया अपना चांद? वैज्ञानिकों ने सुलझाया पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के वीरान होने का बड़ा राज!

हमारी धरती और शुक्र ग्रह कई मामलों में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं. दोनों का आकार, द्रव्यमान और अंदरूनी बनावट में कुछ समानता है. लेकिन इसके बाद भी दोनों ग्रहों में एक बड़ा अंतर है. धरती के पास अपना चांद है, जबकि शुक्र के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है. अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को लेकर एक नई संभावना सामने रखी है. एक नई स्टडी के अनुसार, हो सकता है कि शुक्र के पास कभी अपना चांद रहा हो, लेकिन ग्रह की बहुत ही धीमी स्पीड के कारण वह धीरे धीरे शुक्र के करीब आता गया और आखिरकार उसी से टकराकर उसमें समा गया.
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, रिवरसाइड के वैज्ञानिकों की इस रिसर्च में कहा गया है कि शुक्र को अपना चांद खोने के लिए किसी बहुत बड़े विनाशकारी हादसे की जरूरत नहीं पड़ी होगी. अगर कभी शुक्र के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह था तो ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उसकी धीमी घूर्णन गति ने उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींचा होगा. यह रिसर्च द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है.
धरती अपनी धुरी पर करीब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है. वहीं शुक्र को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में करीब 243 धरती के दिन लगते हैं. यानी शुक्र की घूर्णन गति बहुत ही स्लो है.
धरती के मामले में ग्रह की तेज घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण के कारण चांद धीरे धीरे धरती से दूर जा रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, चांद हर साल करीब 4 सेंटीमीटर धरती से दूर हो रहा है. लेकिन शुक्र पर इसका उल्टा असर हो सकता है. उसकी धीमी घूर्णन गति के कारण कोई चांद अपनी कक्षा की ऊर्जा खोता जाता और धीरे धीरे ग्रह की तरफ बढ़ता.
इस संभावना की जांच के लिए रिसर्चर स्टीफन केन ने कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार किया. इसमें शुक्र और एक संभावित चांद के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंध का रिसर्च किया गया. वैज्ञानिकों ने पहले धरती और चांद की मौजूदा व्यवस्था को मॉडल में दोहराया और फिर शुक्र की घूर्णन गति और संभावित चांद के आकार में बदलाव किए.
सिमुलेशन में बार बार यही रिजल्ट सामने आया कि चांद आखिरकार शुक्र से टकरा सकता है. खास बात यह रही कि संभावित चांद जितना बड़ा होता, उसके शुक्र से टकराने की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से होती.
हालांकि इस रिसर्च से यह साबित नहीं होता कि शुक्र के पास वास्तव में कभी चांद था. स्टडी सिर्फ यह बताती है कि अगर वहां कभी कोई चांद रहा होगा तो शुक्र की मौजूदा धीमी गति के कारण उसका हमेशा कक्षा में बने रहना मुश्किल था.
वैज्ञानिकों के लिए इस संभावित टक्कर के सबूत तलाशना आसान नहीं होगा. शुक्र की करीब 80 फीसदी सतह की उम्र लगभग एक जैसी दिखाई देती है. माना जाता है कि करीब एक अरब साल पहले ग्रह की सतह पर बड़े स्तर पर बदलाव हुआ होगा, जिसने उसकी पुरानी भूगर्भीय निशानियों को मिटा दिया.
अब वैज्ञानिक शुक्र की सतह के नीचे इसके संकेत तलाश सकते हैं. भविष्य में होने वाले भूकंपीय अध्ययन से ग्रह के अंदर ऐसी संरचनाओं का पता चल सकता है, जो किसी पुराने टकराव की निशानी हों.
वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगर कभी ऐसा टकराव हुआ था तो इससे शुक्र की घूर्णन गति, भूगर्भीय गतिविधियों और जलवायु में भी बड़े बदलाव आए होंगे. संभव है कि इस घटना ने शुक्र को उसके आज के स्वरूप में ढालने में अहम भूमिका निभाई हो.