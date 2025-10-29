Advertisement
मैनहट्टन से बड़ा स्पेसक्राफ्ट! 1000 इंसानों के साथ 400 साल की उड़ान भरेगा 2 अरब टन 'क्रिसलिस स्टारशिप'

Science News: एक बहुत बड़ा अंतरिक्षयान या Spacecraft, जो पूरी इंसानियत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है. इसका विचार यह है कि हम हमेशा को लिए धरती को पीछ छोड़ दें. इसमें जाने वाले लोग कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:11 AM IST
Chrysalis 36 Mile Starship: जब इंसान धरती को छोड़कर जाने के बारे में सोचता है वो अक्सर तेज, छोटी और हाई-टेक लाइफबोट जैसे अंतरिक्ष यान की कल्पना करता है जो मंगस जैसे ग्रहों पर जाते हैं. लेकिन एक नया विचार इस बड़ा बनाने के साथ धीमा भी कर देता है और वापस लौटने की बात पूरी तरह से खत्म कर देता है. यह है क्रिसलिस(Chrysalis)जो मैनहट्टन शहर से भी लंबा होगा और इसका वजन होगा तकरीबन 2.4 अरब टन. इसे एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता को सहारा देने के लिए बनाया गया है. 

कहां तक जाएगा क्रिसलिस?
आपको जानकर हैरानी होगी कि, Chrysalis 400 सालों की यात्रा करेगा और प्रॉक्सिमा सेंटॉरी बी(Proxima Centauri B)नाम के ग्रह तक जाएगा. ये ग्रह धरती के 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे सबसे नजदीकी तारे के पास है. जहाज में लगभग 1,000 इंसान होंगे जो इसी जहाज पर पैदा होंगे और बड़े होंगे और उनमें से कोई भी कभी धरती को दोबारा नहीं देख पाएगा.

इसे डरावना क्यों कहा जा रहा है?
इसे प्रोजेक्ट हाइपरियन नाम की डिजाइन प्रतियोगिता के लिए बनाया गया था और इसे इंटरस्टेलर स्टडीज इनिशिएटिव(i4is)ने पहला पुरस्कार दिया है. यह कॉन्सेप्ट जितनी साहसिक है उतनी ही भयावह भी है. यह एक विशाल घूमता हुआ अंतरिक्ष यान है जो खुद में ही एक आत्मनिर्भर दुनिया बन जाता है. यह यान फ्यूजन ऊर्जा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र(Artificial Economic System)का इस्तेमाल करके और Artificial Gravity करने कई पीढ़ियों का पालन-पोषण करेगा. 

जहाज के अंदर क्या है?
इसके अंदर Hybernation Pods(सोने के बक्से)या फिर क्रायोजेनिक चैंबर के बजाय जहाज में घूमने वाले गोलाकार सिलेंडर हैं जो ग्रैविटी बनाते हैं. इसमें विशाल बायोम गुंबद(Biome Domes)भी हैं जो धरती के पर्यावरण की नकल करता है. साथ ही, इसमें 130 मीटर ऊंचा ब्रह्मांड गुंबद भी है जिसे तारों के देखने के लिए बनाया गया है. 

इसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय है?
न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के एयरोस्पेस विशेषज्ञ डॉ. जॉन पेज ने बताया कि, छोटे अंतरिक्ष यान इतनी तेजी से घूम नहीं सकते कि ग्रैविटी पैदा हो और यात्रियों को चक्कर आना, पैरों में खून जमा होना या मोशन सिकनेक जैसी समस्याएं ना हों. 2012 में उन्होंने जोर देकर कहा था कि, सिर्फ बहुत बड़े अंतरिक्ष यान ही इतनी धीमी गति से घूम सकते हैं कि यात्रियों को नुकसान पहुंचाए बिना ग्रैविटी बना सके.

यह कैसे संभव होगा?
इसके घूमने वाले खोल के अंदर कई पीढ़ियां रहेंगी, बूढ़ीं होंगी और धरती से पूरी तरह अलग जीवन के साथ तालमेल बिठाएंगी. भोजन का उत्पादन, रिसाइकलिंग और मानसिक मदद के सिस्टम सब इसमें मौजूद होंगे. AI जरूरी फैसले लेने में मदद करेगा और जहाज को सही ढंग से चलाए रखेगा. वहीं, इंसान, रोबोट और सॉफ्टवेयर मिलकर जीवन-रक्षक प्रणालियों और शिक्षा को संभालेंगे.

क्या ऐसा जहाज बनाना पॉसिबल है?
ऐसा यान धरती पर बनाना असंभव होगा. इस डिजाइन के लिए जरूरी है कि इसका निर्माम अंतरिक्ष में किया जाए, खासकर लैग्रेंज बिंदु 1 पर जो धरती और चंद्रमा के बीच स्थिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है. NASA के मुताबिक, L1 अंतरिक्ष यान को पार्क करने के लिए कम ईंधन वाला माहौल देता है और यहां पहले से ही SOHO सौर वेधशाला जैसे मिशन काम कर रहे हैं. हालांकि, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह कल्पना हकीकत बनती है या फिर कागजों में ही दम तोड़ देगी.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

