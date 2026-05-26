कैंसर और बुढ़ापे का सबसे बड़ा विलेन मिला! शरीर के अंदर चल रहे इस 'खतरनाक खेल' को देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग

जापान के वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के व्यवहार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रहस्य उजागर किया है. नई रिसर्च में पता चला है कि जब किसी कोशिका में DNA दोगुना हो जाता है, तब सभी कोशिकाओं का भविष्य एक जैसा नहीं होता. कुछ कोशिकाएं जीवित रह जाती हैं, जबकि कुछ नष्ट हो जाती हैं. यह खोज कैंसर, उम्र बढ़ने और कई गंभीर बीमारियों को समझने में मदद कर सकती है.

मानव शरीर में हर सेकंड लाखों कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं. यह प्रक्रिया जीवन के लिए बेहद जरूरी है और इसमें हजारों जैविक अणु मिलकर सटीक तरीके से काम करते हैं. लेकिन कभी-कभी इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कोशिका सामान्य रूप से विभाजित नहीं हो पाती.

कोशिका विभाजन में क्या होती है गलती?

जब कोई कोशिका दो नई कोशिकाओं में विभाजित होने वाली होती है, तो सबसे पहले वह अपने पूरे DNA की कॉपी तैयार करती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बनने वाली दोनों नई कोशिकाओं को पूरा आनुवंशिक खाका मिल सके. कभी-कभी DNA की कॉपी तो सफलतापूर्वक बन जाती है, लेकिन कोशिका दो भागों में विभाजित नहीं हो पाती. ऐसी स्थिति में एक ही कोशिका के भीतर सामान्य से दोगुना DNA मौजूद रह जाता है. वैज्ञानिक इस स्थिति को “Whole Genome Duplication” (WGD) कहते हैं.

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दोगुना DNA क्यों बन सकता है खतरा?

वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि Whole Genome Duplication के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. अतिरिक्त DNA वाली कोशिकाएं सामान्य रूप से काम करना बंद कर सकती हैं, निष्क्रिय हो सकती हैं, मर सकती हैं या अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं. इसके अलावा ऐसी कोशिकाओं में उम्र से जुड़ी क्षति जमा हो सकती है और वे कैंसर जैसी बीमारियों के विकास में भी भूमिका निभा सकती हैं. इसी कारण शोधकर्ता यह समझना चाहते थे कि कोशिका विभाजन के दौरान हुई अलग-अलग प्रकार की गलतियों का भविष्य में कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है.

वैज्ञानिकों ने किन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया?

जापान के Hokkaido University के शोधकर्ताओं ने Whole Genome Duplication के दो प्रमुख कारणों का अध्ययन किया. पहला था Cytokinesis Failure और दूसरा Mitotic Slippage. Cytokinesis Failure में कोशिका विभाजन की लगभग पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन अंतिम चरण में कोशिका दो नई कोशिकाओं में शारीरिक रूप से अलग नहीं हो पाती. दूसरी ओर Mitotic Slippage में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू तो हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम सही तरीके से अलग होने से पहले ही कोशिका इस प्रक्रिया से बाहर निकल जाती है.

दोनों स्थितियों में मिला बड़ा अंतर

शोधकर्ताओं ने लाइव सेल इमेजिंग और विशेष क्रोमोसोम लेबलिंग तकनीकों की मदद से कोशिकाओं का अध्ययन किया. उन्होंने पाया कि दोनों स्थितियों में DNA दोगुना होने के बावजूद परिणाम पूरी तरह अलग थे. Cytokinesis Failure से बनी कोशिकाएं अपेक्षाकृत अधिक स्थिर थीं और उनके जीवित रहने की संभावना ज्यादा थी. वहीं Mitotic Slippage से बनी कोशिकाओं में क्रोमोसोम का वितरण असमान पाया गया और उनकी जीवित रहने की क्षमता काफी कम थी.

क्रोमोसोम का संतुलन है असली वजह

वैज्ञानिकों ने पाया कि इस अंतर की सबसे बड़ी वजह क्रोमोसोम का संगठन और वितरण है. Mitotic Slippage के दौरान अक्सर क्रोमोसोम सही तरीके से विभाजित नहीं होते, जिससे आनुवंशिक असंतुलन पैदा हो जाता है. यह असंतुलन कोशिका के लिए नुकसानदायक साबित होता है और उसके जीवित रहने की संभावना कम कर देता है. इसके विपरीत Cytokinesis Failure में क्रोमोसोम अपेक्षाकृत संतुलित रहते हैं, जिससे कोशिकाएं अधिक स्थिर बनी रहती हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं.

कैंसर के इलाज में मिल सकती है मदद

अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि यदि Mitotic Slippage वाली कोशिकाओं में क्रोमोसोम के अलग होने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए, तो उनकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ जाती है. यह खोज कैंसर अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कैंसर कोशिकाओं में Whole Genome Duplication आम बात है और कुछ कैंसर उपचार भी अनजाने में इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं. यदि अतिरिक्त DNA वाली कोशिकाएं जीवित रहती हैं और लगातार बढ़ती रहती हैं, तो वे ट्यूमर के दोबारा विकसित होने का कारण बन सकती हैं.

भविष्य की रिसर्च के लिए नई दिशा

अध्ययन के प्रमुख लेखक एसोसिएट प्रोफेसर Ryota Uehara के अनुसार, अब तक वैज्ञानिक Whole Genome Duplication के विभिन्न कारणों को समान मानते रहे थे. लेकिन इस शोध ने दिखाया है कि कोशिका किस तरीके से इस स्थिति तक पहुंचती है, इसका उसके भविष्य के व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में क्रोमोसोम विभाजन से जुड़ी प्रक्रियाओं को लक्ष्य बनाकर ऐसी असामान्य कोशिकाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है. इससे कैंसर की रोकथाम और उपचार के नए रास्ते खुल सकते हैं.