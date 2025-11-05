शांत जमीन पर भी क्यों आता है भूकंप? वैज्ञानिकों ने खोला लाखों साल पुरानी दरारों में आए झटकों का राज

Science Latest News: यूटा, सोल्ट्ज-सौस-फॉरेट्स और ग्रोनिंगन जैसी जगहों पर आए भूकंपों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. भूवैज्ञानिक नियमों के अनुसार इन क्षेत्रों में भूकंप नहीं आने चाहिए क्योंकि यहां जमीन की ऊपरी परतें हिलने पर मजबूत हो जाती हैं जिससे भूकंप रुक जाने चाहिए. फिर भी इन स्थिर माने गए इलाकों में झटके आते हैं. यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसका कारण जानने की कोशिश की जिसके नतीजे नेचर पत्रिका में छपे हैं.

स्थिर इलाकों में भूकंप क्यों आते हैं?

नेचर पत्रिका में छपे शोध से पता चलता है कि, शांत पड़े दरार समय के साथ अतिरिक्त दबाव जमा कर लेते हैं और अंत में यहीं जमा हुआ दबाव एक की घटना में तेजी से बाहर निकल जाता है. अध्ययन की प्रमुख डॉ. यलोना वैन डिनथर बताती हैं कि आमतौर पर स्थिर रहने वाले उथले दरारों में अचानक गति क्यों आती है? कई भूकंप जो इंसानों की गतिविधियों की वजह से आते हैं वे उन पुरानी और शांत पड़ी जमीन की दरारों के पास होते हैं.

भूकंप के खतरे और गहराई

लाखों वर्षों तक शांत रहने के दौरान चट्टानों के मिलने वाली सतहें धीरे-धीरे ठीक होकर मजबूत होती जाती हैं और यह मजबूती एक अतिरिक्त प्रतिरोध पैदा करती हैं. जब यह रुकावट टूटता है तो दरारों में अचानक तेजी आती है और भूकंप पैदा होते हैं. ये भूकंप बहुत कम गहराई पर आते हैं, ठीक उसी गहराई पर जहां ड्रिलंग या खनन ज्यादा होते हों. कम गहराई की वजह से ये झटके ज्यादा ध्यान देने योग्य होते हैं और जमीन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं.

एक बार की घटना और सुरक्षा

वैज्ञानिकों ने दिलचस्प बात बताई कि ये भूकंप एक बार की घटनाएं होती हैं. एक बार जमा हुआ दबाव खत्म होने के बाद यह दरारें नई और ज्यादा स्थिर स्थिति में आ जाते हैं. इस मतलब है कि पहली घटना के बाद उस जगह पर और भूकंपीय गतिविधि नहीं होती. दरारों के खिसकने के बाद उसके टूटे हुए हिस्से एक-दूसरे पर आसानी से खिसक सकते हैं इसलिए भविष्य में बड़े भूकंप आने की संभावना कम हो जाती है.

क्या है इस खोज का मतलब?

इस खोज से वैज्ञानिकों के भूकंप के जोखिम का आकलन करने के तरीके को बदल देती है, खासकर उन क्षेत्रों में जिन्हें पहले पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता था. यह उन ऊर्जा परियाजनाओं के लिए भी जरूरी जानकारी देती है जो धरती की ऊपरी सतह पर निर्भर करती हैं.