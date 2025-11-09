Advertisement
इंसानी दिमाग के विकास का पहला 'नक्शा' तैयार! 5000 से ज्यादा सेल्स टाइप की हुई खोज

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने दिमाग की अलग-अलग तरह की कोशिकाओं के बनने का पूरा नक्शा तैयार किया है. उन्होंने पता लगाया है कि ये कोशिकाएं कैसे पैदा होती हैं, कैसे अलग-अलग रूप लेती हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:59 PM IST
Atlas of Developing Brain: वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े काम में एक बड़ी सफलता हासिल की है. यह जानकारी ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया जैसी दिमाग की कुछ बीमारियों को ठीक करने के नए तरीके खोजने में मदद कर सकती है. शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने बढ़ते हुए इंसान के दिमाग और स्तनधारी जीवों के दिमाग का पहला कच्चा नक्शा तैयार कर लिया है. इस रिसर्च में मुख्य रूप से इंसानों और चूहों के दिमाग की कोशिकाओं पर ध्यान दिया गया और साथ ही बंदरों के दिमाग पर भी कुछ काम किया गया है.

दिमाग के विकास का नक्शा
वैज्ञानिकों ने अपने शुरुआती कच्चे नक्शे में दिमाग की अलग-अलग तरह की कोशिकाओं के बनने का पूरा ब्योरा तैयार किया. उन्होंने देखा कि, ये कोशिकाएं कैसे पैदा होती हैं, ये कैसे अलग-अलग रूप लेती हैं और कैसे खास काम वाली अलग-अलग तरह की कोशिकाओं में बदलकर पूरी तरह विकसित होती हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि समय के साथ इन कोशिकाओं में जीन कैसे चालू या बंद होते हैं.

कैसे हुई ये खोज?
वैज्ञानिकों ने दिमाग की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कुछ जरूरी जीन को पहचाना. उन्होंने यह भी पता लगाया कि इंसानों और जानवरों के दिमाग की कोशिकाएं किस तरह से एक जैसी विकसित होती हैं. साथ ही उन्होंने इंसानी दिमाग की कुछ खास बातें भी खोजीं जैसे कि कुछ ऐसी कोशिकाएं जो पहले कभी नहीं देखी गईं. इन सभी खोजों की पूरी जानकारी नेचर और इससे जुड़ी पत्रिकाओं में छपी कई रिसर्च रिपोर्ट्स में दी गई है. यह रिसर्च BICCN का हिस्सा है.

दिमाग की कोशिकाओं की अद्भुत दुनिया
एलन इंस्टीट्यूट में दिमाग विज्ञान के डायरेक्टर और इस रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक हांगकुई जेंग ने कहा, इन कोशिकाओं में अलग-अलग गुण और काम करने की जबरदस्त विविधता होती है. यहीं अलग-अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर हमारे व्यवहार, भावनाएं और सोचने-समझने की क्षमता पैदा करती हैं. शोधकर्ताओं को चूहे के दिमाग में 5,000 से भी ज्यादा तरह की कोशिकाएं मिली हैं. माना जाता है कि इंसान के दिमाग में भी कम से कम इतनी ही तरह की कोशिकाएं होती हैं.

दिमागी कोशिकाओं के नक्शे का महत्व
UCLA की न्यूरोसाइंटिस्ट अपर्णा भादुड़ी ने, जो इस शोध की मुख्य वैज्ञानिक हैं, कहा- विकासशील दिमाग(Developing Brain)एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय चीज है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तक पहुंचना मुश्किल है और यह कई अलग-अलग तरह की कोशिकाओं से बना है जो बहुत तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा कि, पहले हमें सिर्फ दिमाग के विकास के दौरान होने वाले बड़े बदलाव पता थे लेकिन अब इस नए नक्शे की वजह से हमें दिमाग के अलग-अलग हिस्सों की ज्यादा बारीक जानराकी मिल गई है.

दिमाग के खास हिस्सों पर फोकस
वैज्ञानिकों ने दिमाग के जिन हिस्सों के लिए कोशिकाओं के विकास का नक्शा बनाया उनमें शामिल थे, नियोकॉर्टेक्स जो दिमाग के सबसे बाहरी परत का वह हिस्सा है जहां सोचने-समझने की क्षमता पैदा होती है. हाइपोथैलेमस, यह दिमाग में मौजूद एक छोटी संरचना है जो हमारे शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर, मूड, नींद, यौन इच्छा, भूख और प्यास जैसी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करती है. एक रिसर्च से पता चला है कि इंसानी दिमाग के ट्यूमर में कोशिकाओं का एक छोटा समूह भ्रूणीय पूर्वज कोशिकाओं जैसा होता है.

