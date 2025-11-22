Advertisement
धरती के 4 पावरफुल क्लाइमेट सिस्टम कमजोर, वैज्ञानिकों की चेतावनी- 'चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है'

Earth Systems are Failing: एक नई शोध के अनुसार धरती को स्थिर रखने वाली 4 प्रमुख प्रणालियां फेल हो रही हैं. यह अध्ययन ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर, अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अमेजन वर्षावन और दक्षिण अमेरिकी मानसून पर केंद्रित है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:36 AM IST
धरती के 4 पावरफुल क्लाइमेट सिस्टम कमजोर, वैज्ञानिकों की चेतावनी- 'चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है'

Science News in Hindi: ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर, अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अमेजन वर्षावन और दक्षिण अमेरिकी मानसून बड़ी उप-प्रणालियां हैं जो एक निश्चित सीमा के बाद अचानक बदल सकती है. जैसे-जैसा तापमान बढ़ रहा है इन टिपिंग पॉइंट्स को पार करने का जोखिम भी बढ़ रहा है जहां छोटे बदलाव भी बड़े और खतरनाक परिवर्तन ला सकते हैं. इस शोध का नेतृत्व टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के प्रोफेसर निकोलस बोअर्स ने किया. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानवता कई ऐसे टिपिंग पॉइंट्स के करीब पहुंच रही है जो ग्रह को बदल सकते हैं.

लचीलेपन में कमी
वैज्ञानिकों ने हर सिस्टम में देखा कि छोटे झटके लगने के बाद वो कितनी जल्दी ठीक हो पाते हैं. झटके के बाद ठीक होने में लगने वाली देरी अक्सर बड़े बदलाव से पहले का एक चेतावनी संकेत होती है. वैज्ञानिकों ने बताया कि ये प्रणालियां गंभीर सीमाओं के करीब हो सकती हैं जहां छोटे बदलाव भी वैश्विक प्रभाव वाले अचानक और स्थायी बदलाव पैदा कर सकते हैं. डेटा से पता चला है कि हाल के दशकों में सभी 4 तत्वों में झटकों से उबरने की गति धीमी हो गई है जो लचीलेपन में कमी को दिखाता है. 

क्या है टिपिंग डोमिनोज?
जब एक जलवायु प्रणाली(Climate System)लड़खड़ाती है तो बाकी भी वैसा ही करते हैं. वैज्ञानिक इसे टिपिंग कैस्केड कहते हैं. जैसे, ग्रीनलैंड की बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है और अटलांटिक में ताजा पानी आता है जिससे AMOC(जो गर्मी उत्तर की ओर ले जाता है)कमजोर हो सकता है.

AMOC कमजोर होने से क्या होगा?
AMOC का कमजोर होना उष्णकटिबंधीय वर्षा पैटर्न(Tropical Rain Patterns)को बदल सकता है और अमेजन पर तनाव डाल सकता है. वनस्पति कम होने से दक्षिण अमेरिका मानसून प्रभावित होता है जिससे बारिश में कमी आती है और जंगल में आग का खतरा बढ़ता है. ये बताता है कि किसी भी क्षेत्र को अकेले नहीं देखा जा सकता. आर्कटिक और अमेजन में जो होता है वह हवा और महासागर प्रणालियों के महाद्वीपों में फैल सकता है. 

इंसानों के लिए क्या है खतरा?
AMOC का धीमा होना तूफानों और समुद्र के स्तर को बदल सकता है और यूरोप में मौसम पर असर डाल सकता है. ग्रीनलैंड की बर्फ का नुकसान सदियों तक समुद्र के स्तर को बढ़ाता रहेगा जिससे तटीय शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा. वैज्ञानिक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर जोर देते हैं क्योंकि इससे ही टिपिंग पॉइंट्स के खतरों को कम किया जा सकेगा.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

