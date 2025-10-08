Advertisement
वैज्ञानिकों की चेतावनी...बदल रहा है धरती का नक्शा, जल्द 2 हिस्सों में टूट कर बिखर जाएगा ये देश

New Ocean in the Making: अफ्रीका के पूर्वी तट पर जहां इथियोपिया, केन्या और सोमालिया जैसे देश हैं, एक नया महासागर बन रहा है. इससे वैज्ञानिक काफी हैरान-परेशान हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 08, 2025, 02:04 PM IST
वैज्ञानिकों की चेतावनी...बदल रहा है धरती का नक्शा, जल्द 2 हिस्सों में टूट कर बिखर जाएगा ये देश

Africa Splitting into Two Parts: दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीपों में से एक अफ्रीका अपने पूर्वी तट पर 2 हिस्सों में टूट रहा है. इसी वजह से दुनिया में एक नया महासागर बनने की प्रक्रिया चल रही है. हालांकि, यह प्रक्रिया बहुत धीमी है लेकिन ये धरती के भूगोल को आज की तुलना में पूरी तरह से बदल कर रख सकती है. जब यह बदलाव होगा तो लाल सागर और अदन की खाड़ी इस नए बन रहे महासागर से मिल जाएंगे. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह घटना बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे लाखों साल पहले जब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका से अलग हुआ था और Atlantic Ocean बनना शुरू हुआ था.

कहां बन रहा है नया महासागर?
अफ्रीका के पूर्वी तट पर जहां इथियोपिया, केन्या और सोमालिया जैसे देश हैं वहां जमीन टूट रही है जिससे एक नया महासागर बनने की प्रक्रिया चल रही है. यह टूट-फूट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली नाम की जगह पर हो रही है. यह दरार इथियोपिया से शुरू होकर केन्या से होते हुए तंजानिया और मोज़ाम्बिक तक फैली हुई है. इस दरार में अफ्रीकी प्लेट 2 बड़े हिस्सों में बंट रही है, न्युबियन ब्लॉक, जो पश्चिम की ओर है और सोमाली ब्लॉक, जो पूर्व की ओर है.

यह भी पढ़ें: कैमरे में कैद हुआ 40 करोड़ साल पुराना 'समुद्री भूत', वैज्ञानिकों को पानी में छिपा मिला जिंदा जीवाश्म

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनते हैं नए महासागर?
इस नए महासागर के बनने की शुरुआत दरार के नीचे से लावा के ऊपर आने से होती है जिसमें भूकंप भी मदद करते हैं. इथियोपिया का अफार क्षेत्र एक ऐसी जगह पर है जहां बार-बार भूकंप आते रहते हैं. जब लावा बहता है तो वह मैग्मा डाइक नाम की चट्टानों की दीवारों को खोल देता है. ये दीवारें ठोस लावा को किनारों की ओर धकेल देती हैं और इससे दरार गहरी होती चली जाती है. इससे Crust पतली हो जाती है और अंत में समुद्री पानी इस पतली जगह से अंदर बह जाएगा और यह घाटी नया समुद्री किनारा बन जाएगा.

यह भी पढ़ें: जापान के वैज्ञानिकों ने खोजा 200 करोड़ साल पुराना 'राक्षस जीव', देखते ही बोले- इसे तो मर जाना चाहिए था!

कब तक बनेगा ये नया महासागर?
पिलहाल ये दरारें हर साल सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही चौड़ी हो रही हैं जो कि बहुत ही धीमा है. हालांकि, यह रफ्तार सुनने में कम लगती है लेकिन धरती का भूगोल बनने के लिए काफी है. वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि पूर्वी अफ्रीकी दरार कतो पूरी तरह से टूटने और नया महासागर बनने में 50 लाख से 1 करोड़ साल तक का समय लग सकता है.

