समुद्र के 5000 फीट नीचे छिपा है 'ओरेगन का शैतान', वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी- अगर जाग गया तो सब...

Volcanic Eruption: जबसे इथियोपिया में 12,000 सालों के बाद एक ज्वालामुखी फटा है तबसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखियों पर अपनी रिसर्च की रफ्तार को और हवा दी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखियों का खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं बल्कि यह समुद्र की गहराई में भी किसी छिपे और सोए हुए शैतान की तरह काम करते हैं. इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए भूकंप वैज्ञानिकों ने बताया है कि, बुधवार की सुबह ओरेगन तट के पास समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी के नजदीक 2 भूकंप आए. इससे चिंता बढ़ गई कि यह शायद जल्द ही फटने वाला है.

कितना पावरफुल था भूकंप?

USGS के अनुसार इन भूकंपों की ताकत 4.8 और 5.4 मापी गई थी. इनका केंद्र एक्सियल सीमाउंट नाम के इस पानी के नीचे के ज्वालामुखी से लगभग 100 मील की दूरी पर था. अब सवाल आता है कि एक्सियल सीमाउंट क्या है? बता दें कि यह प्रशांत महासागर के उत्तर-पश्चिम में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो समुद्र की सतह से 4,900 फीट से भी ज्यादा नीचे है.

क्या से जल्द ही फटने वाला है?

वैसे तो ये भूकंप उतने शक्तिशाली नहीं थे और शायद किसी ने इन्हें महसूस भी नहीं किया होगा. लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार हो रहा है. इस ज्वालामुखी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि फटने से पहले वहां बहुत ज्यादा भूकंप आने लगते हैं. इस साल तो एक ही दिन में 2000 से भी ज्यादा छोटे भूकंप यहां रिकॉर्ड किए गए.

कब तक फट सकता है ज्वालामुखी?

वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम विलकॉक का मानना है कि इतने सारे भूकंपो को देखते हुए ज्वालामुखी निश्चित रूप से 2025 के अंत तक फट जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में यह फटेगा लेकिन यह कभी भी फट सकता है क्योंकि इसका पता लगाना पूरी तरह से नामुमकिन है.

पिछली बार कब और कैसे फटा था?

एक्सियल सीमाउंट ज्वालामुखी आखिरी बार 2015 में फटा था और उस समय करीब 8,000 भूकंप आए थे और 400 फुट मोटा लावा बाहर निकला था. उस विस्फोट के कारण समुद्र का तल लगभग 8 फुट नीचे धंस गया था. इस बार के भी संकेत कुछ ऐसे ही हैं. अच्छी खबर यह है कि यह ज्वालामुखी इतना गहरा है कि इसके फटने से पश्चिमी तट पर रहने वाले किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.