Advertisement
trendingNow13029644
Hindi Newsविज्ञान

समुद्र के 5000 फीट नीचे छिपा है 'ओरेगन का शैतान', वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी- अगर जाग गया तो सब...

Oregon Underwater Giant: वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ओेकरेन तट के पास समुद्र के नीचे स्थित एक्सियल सीमाउंट नाम का ज्वालामुखी जल्द ही फट सकता है. इसकी वजह यह है कि इस इलाके में पहले से भी ज्यादा भूकंप आ रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 05, 2025, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र के 5000 फीट नीचे छिपा है 'ओरेगन का शैतान', वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी- अगर जाग गया तो सब...

Volcanic Eruption: जबसे इथियोपिया में 12,000 सालों के बाद एक ज्वालामुखी फटा है तबसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखियों पर अपनी रिसर्च की रफ्तार को और हवा दी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखियों का खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं बल्कि यह समुद्र की गहराई में भी किसी छिपे और सोए हुए शैतान की तरह काम करते हैं. इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए भूकंप वैज्ञानिकों ने बताया है कि, बुधवार की सुबह ओरेगन तट के पास समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी के नजदीक 2 भूकंप आए. इससे चिंता बढ़ गई कि यह शायद जल्द ही फटने वाला है. 

कितना पावरफुल था भूकंप?
USGS के अनुसार इन भूकंपों की ताकत 4.8 और 5.4 मापी गई थी. इनका केंद्र एक्सियल सीमाउंट नाम के इस पानी के नीचे के ज्वालामुखी से लगभग 100 मील की दूरी पर था. अब सवाल आता है कि एक्सियल सीमाउंट क्या है? बता दें कि यह प्रशांत महासागर के उत्तर-पश्चिम में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो समुद्र की सतह से 4,900 फीट से भी ज्यादा नीचे है. 

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का 'महाबवंडर' मिला! 49 मिलियन लाइट ईयर के ‘कॉस्मिक टॉरनेडो’ की खोज, वैज्ञानिकों ने 283 गैलेक्सीज एक ही दिशा में घूमते देखे

Add Zee News as a Preferred Source

क्या से जल्द ही फटने वाला है?
वैसे तो ये भूकंप उतने शक्तिशाली नहीं थे और शायद किसी ने इन्हें महसूस भी नहीं किया होगा. लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार हो रहा है. इस ज्वालामुखी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि फटने से पहले वहां बहुत ज्यादा भूकंप आने लगते हैं. इस साल तो एक ही दिन में 2000 से भी ज्यादा छोटे भूकंप यहां रिकॉर्ड किए गए. 

कब तक फट सकता है ज्वालामुखी?
वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम विलकॉक का मानना है कि इतने सारे भूकंपो को देखते हुए ज्वालामुखी निश्चित रूप से 2025 के अंत तक फट जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में यह फटेगा लेकिन यह कभी भी फट सकता है क्योंकि इसका पता लगाना पूरी तरह से नामुमकिन है.

यह भी पढ़ें: मिस्र में मिली 3500 साल पुरानी 'बुक ऑफ द डेड', वैज्ञानिकों ने इसे बताया- अगले जीवन का गाइ़ड मैप

पिछली बार कब और कैसे फटा था?
एक्सियल सीमाउंट ज्वालामुखी आखिरी बार 2015 में फटा था और उस समय करीब 8,000 भूकंप आए थे और 400 फुट मोटा लावा बाहर निकला था. उस विस्फोट के कारण समुद्र का तल लगभग 8 फुट नीचे धंस गया था. इस बार के भी संकेत कुछ ऐसे ही हैं. अच्छी खबर यह है कि यह ज्वालामुखी इतना गहरा है कि इसके फटने से पश्चिमी तट पर रहने वाले किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Supervolcanic Eruptionunderwater volcano

Trending news

PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को तक नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को तक नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए