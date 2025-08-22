तेजी से पिघल रही है अंटार्कटिका की बर्फ! खतरे में हैं दुनिया के ये शहर, बढ़ रहा है ग्लोबल सुनामी का खतरा
तेजी से पिघल रही है अंटार्कटिका की बर्फ! खतरे में हैं दुनिया के ये शहर, बढ़ रहा है ग्लोबल सुनामी का खतरा

Antarctica Ice Sheets: वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें टूटने के कगार पर हैं. इससे उनके पूरी तरह से ढहने के साथ समुद्र का जलस्तर बढ़ने का भी खतरा बढ़ गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:04 AM IST
तेजी से पिघल रही है अंटार्कटिका की बर्फ! खतरे में हैं दुनिया के ये शहर, बढ़ रहा है ग्लोबल सुनामी का खतरा

Science News in Hindi: ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड(CO2)लगातार बढ़ रहा है उससे बर्फ की चादरें कमजोर हो रही हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पूरी तरह ढह गई तो समुद्र का स्तर 9.8 फीट तक बढ़ जाएगा. इससे दुनिया भर के तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे. इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका डॉ. नेरिली अब्राम ने कहा अंटार्कटिका की बर्फ महासागरों और इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव कर रही हैं. 

किन देशों पर खतरा ज्यादा है?
इस अध्ययन में बताया गया कि अगर ये बर्फ की चादरें पूरी तरह से ढह जाती हैं तो समुद्र का जलस्तर 9.8 फीट या 3 मीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा. ऐसा होने से ब्रिटेन में हल, स्केग्नेस, मिडल्सब्रो और न्यूपोर्ट जैसे शहर पानी में डूब जाएंगे. इसके अलावा नीदरलैंड का ज्यादातर हिस्सा, साथ ही वेनिस मोंटपेलियर और ग्दान्स्क भी पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे.

यह भी पढें: ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने खोजी 81 करोड़ साल पुरानी चट्टान, अंदर जो मिला उसने उड़ा दिए होश, बताया...

बर्फ पिघलने से क्या होगा?
बर्फ की इन चादरों का पिघलना इस बात का संकेत है कि जलवायु अब पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो रहा है. जैसे-जैसे समुद्र की सतह से बर्फ पिघल रही है वैसे ही जलवायु में गर्मी भी बढ़ रही है. इससे पूरे अंटार्कटिका के क्षेत्र में तापमान बढ़ने की आशंका है. महाद्वीप में होने वाले दूसरे बदलाव जल्द ही बेकाबू हो सकते हैं, जिसमें बर्फ की चट्टानों का टूटना और बर्फ की चादर के कमजोर हिस्से शामिल हैं. 

किस जीव को ज्यादा खतरा?
अध्ययन के सह-लेखक प्रोफेसर मैथ्यू के मुताबिक, इसका सबसे बड़ा असर अंटार्कटिका के वन्यजीवन और समुद्री इकोसिस्टम पर पड़ेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि, Antarctica की समुद्री बर्फ के खत्म होने से पेंगुइन के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन पेंगुइन के बच्चे वॉटरप्रूफ पंख आने से पहले स्थिर समुद्री बर्फ पर ही रहते हैं.

यह भी पढें: खौफनाक सैलाब, 5 KM गहरा गड्ढा-1312 फीट ऊंची सुनामी की लहरें...अगर धरती से टकराया अपोफिस तो खत्म हो जाएगा सबकुछ?

;