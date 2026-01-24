क्या दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा अफ्रीका? 3,500 KM लंबी दरार देख उड़ी वैज्ञानिकों की नींद

Africa is Breaking: वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका महाद्वीप धीरे-धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है. यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना है जिससे भविष्य में एक नया महासागर बनेगा. अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक विशाल दरार पड़ रही है जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट (EAR) कहा जाता है. अफ्रीका का एक छोटा हिस्सा सोमालियन प्लेट धीरे-धीरे मुख्य हिस्से नूबियन प्लेट से दूर जा रहा है. यह बदलाव बहुत ही धीमा है और जमीन हर साल केवल कुछ मिलीमीटर ही खिसकती है. इसलिए नया महासागर बनने में अभी लाखों साल लगेंगे.

किन प्ल्टों में आ रही है दरार?

इथियोपिया का अफार इलाका बहुत खास है. यहां तीन विशाल प्लेटें नूबियन, सोमालियाई और अरब प्लेट एक-दूसरे से दूर जा रही हैं. वैज्ञानिकों के लिए यह दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है. इन तीनों प्लेटों के अलग होने से धरती पर Y अक्षर जैसी एक विशाल दरार बन गई है. यहां तीन दरारें एक साथ आकर मिलती हैं.

यहां कौन सी तीन दरारें मिलती हैं?

यहां तीन अलग-अलग दरारें एक जगह आकर मिलती हैं जिनके नाम इथियोपियाई दरार, लाल सागर की दरार और अदन खाड़ी की दरार है. इनके बारे में अगर बात करें तो नूबियन प्लेट- यह अफ्रीका का मुख्य और बड़ा हिस्सा है, सोमालियाई प्लेट अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है जो अलग हो रहा है. इसके अलावा अरब प्लेट है जो अत्तर की दिशा में स्थित है.

कब शुरू हुई थी यह घटना?

यह दरार लगभग 2.5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी और लाल सागर से शुरू होकर मोजाम्बिक तक करीब 3,500 किलोमीटर लंबी है. यह दरार 2 हिस्सों में आगे बढ़ती है जिसका एक हिस्सा इथियोपिया और केन्या से गुजरता है तो दूसरा युगांडा से मलावी तक जाता है. इथियोपिया के अफार इलाके में धरती की ऊपरी परत इतनी पतली हो चुकी है कि यहां के कुछ हिस्से समुद्र के स्तर से भी नीचे हैं.

कैसे बनेगा नया महासागर?

इस दरार के कुछ हिस्से पहले से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी के पानी में डूबे हुए हैं. जैसे-जैसे जमीन और नीचे धंसेगी वैसे-वैसे समुद्र का पानी इस खाली जगह में भर जाएगा और अफ्रीका के बीचों-बीच एक नए महासागर का जन्म होगा. हालांकि, इसकी रफ्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि नया महासागर बनने में लाखों साल का समय लगेगा.

वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में क्या बताया?

वैज्ञानिकों ने अपनि रिसर्च में बताया है कि अफ्रीका के टूटने की रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं है. दरार के उत्तरी हिस्से में जमीन काफी तेजी से अलग हो रही है. वैज्ञानिक सारा स्टैम्प्स के मुताबिक, इसी वजह से नया महासागर सबसे पहले उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा. औसतन, ये प्लेटें एक-दूसरे से लगभग 7 मिमी दूर खिसकती हैं जो कि बहुत कम रफ्तार है.