समुद्र में मचने वाली है बड़ी तबाही! 2026 के लिए वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, बोले- अब नहीं संभले तो...

Climate Change Effects: हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र की मूंगा चट्टानें बहुत बड़े खतरे में हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गर्मी इतनी बढ़ गई है कि 2026 तक ये चट्टानें पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच सकती हैं. समुद्र का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अल नीनो जैसी घटनाओं के कारण पानी गर्म हो रहा है. इस गर्मी को अब सबसे मजबूत प्रजातियां भी सहन नहीं कर पा रही हैं. भले ही यह चट्टानें समुद्र का सिर्फ 1% हिस्सा हैं लेकिन समुद्र के 25 प्रतिशत जीव इसी पर निर्भर हैं और इनके खत्म होने से ज्यादातर समुद्री जीव भी खत्म हो जाएंगे.

क्या 2026 में खत्म हो जाएगा समुद्री जीवन?

साल 2023 और 2024 के दौरान समुद्र का पानी इतना गर्म हुआ है कि दुनिया के 83 देशों में मूंगा चट्टानें सफेद पड़ने लगीं. वैज्ञानिक अब 2026 को लेकर डरे हुए हैं क्योंकि समुद्र को इस गर्मी से उबरने का मौका ही नहीं मिल रहा है. जब पानी बहुत गर्म होता है तो ये रंग बिरंगी चट्टानें अपना रंग खो देती हैं और सफेद पड़ने लगती हैं.

यह भी पढ़ें: Lost Ship: समुद्र के 2000 फीट नीचे मिला 1 लाख करोड़ का खजाना, 300 साल बाद मिला 'सोने का जहाज'

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे खत्म होती हैं ये चट्टानें?

यह चट्टानें गर्मी की वजह से तुरंत नहीं मरतीं लेकिन अगर गर्मी लंबे समय तक बनी रहे तो ये चट्टानें कमजोर होकर टूट जाती हैं. इसके बाद उनपर कोई जमा हो जाती है और पूरी की पूरी चट्टान बर्बाद हो जाती है. वैज्ञानिकों को डर है कि अल नीमो फिर से वापस आ सकता है और अगर ऐसा हुआ को चट्टानों को संभलने का समय नहीं मिलेगा और समुद्र का पूरा ढांचा ही गिर जाएगा.

इसका दुनिया पर क्या असर होगा?

ऐसा हुआ तो सबसे पहले गर्मी बर्दाश्त न कर पाने वाले समुद्री जीव मर जाएंगे और इसके बाद उनपर निर्भर मछलियां गायब हो जाएंगी. समुद्र में मछलियां नहीं रहेंगी तो इंसानों को खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा. साथ ही जो लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं उनकी कमाई पर बुरा असर होगा. अंत में, वो समुद्री इलाका एक खाली और सुनसान रेगिस्तान जैसा बन जाएगा.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में मिला सूर्य से 40 लाख गुना बड़ा ब्लैक होल, इसकी लपटों ने स्पेस में मचाई थी भयंकर तबाही

इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है?

वैज्ञानिकों का कहना है अगर अभी कोशिश की जाए तो सुधार मुमकिन है. मेक्सिको के पास मौजूद एक बड़ी चट्टान इसका अच्छा उदाहरण है. वहां मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार किए गए जिससे वह चट्टान फिर से ठीक होने लगी. वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए बताया कि- प्रदूषण और कार्बन गैस को कम करना, समुद्र के पानी को साफ रखना और ऐसी मूंगा चट्टानों को तैयार करना होगा जो ज्यादा गर्मी झेल सकें.