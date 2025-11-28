12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का ज्वालामुखी तो कुछ नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया- 'सबसे बड़ी तबाही आने वाली है'

Science News: इथियोपिया में एक ज्वालामुखी लगभग 12,000 सालों के बाद फटा है. यह एक चेतावनी है कि दुनिया इस तरह की अचानक होने वाली प्राकृतिक घटना को संभालने के लिए तैयार नहीं है. सरकारी लोग आमतौर पर केवल उन ज्वालामुखियों पर ध्यान रखते हैं जो सक्रिय हैं जैसे सिसिली में माउंट एटना या अमेरिका में येलोस्टोन. लेकिन माइक कैसिडी ने एक लेख में लिखा कि ज्वालामुखी लंबे समय से शांत हैं वो ही अगली बड़ी ज्वालामुखी आपदा की वजह बन सकते हैं. उन्होंने बताया कि ये छिपे हुए या शांत ज्वालामुखी जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बर फटते हैं.

मेक्सिको का एल चिचोन ज्वालामुखी

माइक कैसिडी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि, मेक्सिको का एल चिचोन ज्वालामुखी कई 100 सालों तक शांत रहने के बाद 1982 में अचानक फटा. यह कोई फेमस ज्वालामुखी नहीं था इसलिए इसकी निगरानी नहीं की जा रही थी. जब यह फटा तो इससे निकली गर्म चट्टान, गैस और राख ने नदियों को भर दिया और इमारतों को खत्म कर दिया . इसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 20,000 लोग बेघर हुए थे.

दुनिया पर क्या होगा असर?

इस विस्फोट में मौसम में भी बड़ा बदलाव आया क्योंकि ज्वालामुखी से निकला सल्फर ऊपरी हवा में ऐसे कण बन गए जो गर्मी को वापस भेज देते हैं. कैसिडि ने लिखा की इसकी वजह से दुनिया का उत्तरी हिस्सा ठंडा हो गया. साधी ही, अफ्रीका में होने वाली मानसून की बारिश दक्षिण की ओर खिसक गई जिससे वहां भयंकर सूखा पड़ा.

ज्वालामुखी निगरानी में खतरा

कैसिडी का कहना है कि, आधे से भी कम सक्रिय ज्वालामुखी की निगरानी की जाती है. वैज्ञानिकों का ध्यान अभी बी कुछ बहुत फेमस ज्वालामुखी पर ही टिका हुआ है और वह बताते हैं कि केवल माउंट एटना ज्वालामुखी पर जितने रिसर्च पेपर छपे हैं उनकी संख्या इंडोनेशिया, फिलीपींस और वानुअतु के सभ 160 ज्वालामुखियों पर हुए रिसर्च से भी ज्यादा है.

क्या है पता लगाने का सिस्टम?

कैसिडी चेतावनी देते हैं कि केवल आइसलैंड में हुए विस्फोटों जैसे कुछ जाने-पहचाने ज्वालामुखियों पर ही ध्यान देना एक खतरनाक तरीका है. उनका कहना है कि, 75% बड़े विस्फोट उन ज्वालामुखियों जैसे होते हैं जो कम से कम 100 साल से शांत पड़े हैं. अचानक होने वाले बड़े ज्वालामुखी विस्फोट अकाल, बीमारियों के फैलने और समाज में बड़ी उथल-पुथल ला सकते हैं. लेकिन, वैज्ञानिकों के पास अभी भी इन भविष्य के खतरों का अंदाजा लगाने या उनसे निपटने के लिए कोई वैश्विक सिस्टम नहीं है.