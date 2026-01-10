अरावली जैसा खजाना और -50 डिग्री की मार...ग्रीनलैंड की बर्फ में कैसे धंस सकता है ट्रंप का अरबों का दांव?

Advertisement
Trump on Greenland: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की वजह से लोगों का ध्यान ग्रीनलैंड पर गया है. इस अब ने केवल सेना के लिए जरूरी माना जा रहा है बल्कि यहां भारी मात्रा में कीमती खनिज मिलने की भी उम्मीद है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:01 AM IST
Science News: ग्रीनलैंड एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है. इसका कारण वहां मिलने वाले खनिज तो हैं ही पर साथ ही देशों के बीच आपसी खींचतान भी है. डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को एक पुराना नियम याद दिलाया है. इस नियम के मुताबिक अगर कोई विदेशी सेना डेनमार्क के इलाके में घुसने की कोशिश करती है तो वहां के सैनिकों को ऊपर से आदेश मिलने का इंतजार नहीं करना होगा और वे तुरंत ही गोली चला सकते हैं. यह बात इसलिए सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ऐसे संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है. 

ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ा है अमेरिका?
ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है. बता दें कि ग्रीनलैंड अपना शासन खुद चलाता है लेकिन वह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है. ट्रंप को डर है कि इस इलाके में रूस और चीन के जहाज घूम रहे हैं जिससे अमेरिका को खतरा हो सकता है. 

इसके पीछे हैं 2 बड़ी वजहें
पहली बड़ी वजह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को हथियारों और फौज के लिए बेहतरीन जगह मानते हैं. साथ ही, ग्रीनलैंड में जमीन के नीचे बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिसकी जरूरत मोबाइल और बैटरी बनाने में पड़ती है. इसके लिए अभी दुनिया चीन पर निर्भर है लेकिन अगर ये ग्रीनलैंड से मिलने लगे तो चीन की ताकत में कमी आ सकती है. 

वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी
जहां नेताओं का कहना है कि ग्रीनलैंड बहुत ही कीमती और फायदेमंद जगह तो वहीं दूसरी तरफ जमीन और पत्थरों की जानकारी रखने वाली वैज्ञानिक कुछ अलग चेतावनी दे रहे हैं. उनका कहना है कि ग्रीनलैंड के खजाने को लेकर लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर बैठें है हकीकत से काफी दूर है. 

कितनी पुरानी हैं ग्रीनलैंड की चट्टानें?
वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीनलैंड की चट्टानें लगभग 380 करोड़ साल तक पुरानी हैं. ये वैसी ही चट्टानें हैं जैसी भारत में कर्नाटक के धारवाड़, राजस्थान के अरावली और आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पाई जाती हैं. ऐसी चट्टानों का इस्तेमाल फोन और बैटरी में होता है. साथ ही, इनसे तेल और हाइड्रोकार्बन गैस मिलती है जिनसे ऊर्जा मिलती है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि, सिर्फ यह पता लगाने में कि वहां क्या है इसमें 2 से 5 साल का समय लग सकता है. 

वहां काम करना इतना मुश्किल क्यों है?
अगर ग्रीनलैंड का खजाना किसी को मिल भी जाए तो उसे बाहर निकालना किसी बुरे सपने जैसे होगा क्योंकि वहां का माहौल काम करने के लिए बहुत मुश्किल और खतरनाक है. ग्रीनलैंड की जमीन सदियों से सख्त जमी हुई है जिस वजह से वहां ड्रिलिंग करना बहुत मुश्किल है. वहां मशीनें अक्सर खराब हो जाती हैं और जमीन धंसने का डर रहता है जिससे खर्च बहुत बढ़ जाता है. सर्दियों में तो महीनों तक सूरज भी नहीं निकलता. 

हड्डियां गला देने वाली ठंड
जह तापमान -40 से -50 डिग्री तक गिर जाता है तो मशीनों का लोहा इतना कमजोर हो जाता है कि वह कांच की तरह टूट सकते हैं. मशीनों में डलने वाला तेल और ईंधन जमने लगता है और उन्हें चालू रखने के लिए गर्मी देनी पड़ती है जिसके लिए अलग और महंगी मशीनों की जरूरत होती है. 

सामान ले जाना बड़ी चुनौती
ग्रीनलैंड में खदानों से बंदरगाहों तक जाने के लिए सड़कें और रेल की पटरियां नहीं है और सामान हेलीकॉप्टर, छोटे विमान या समुद्री जहाज से जाते हैं. वहां पत्थर या खनिज साफ करने की कोई फैक्ट्री नहीं है इसलिए कच्चा माल विदेश भेजना पड़ता है. समुद्र में बर्फ जमी होने की वजह से साल में केवल 2 से 3 महीने ही जहाज चल पाते हैं. अगर मौसम जरा भी खराब हुआ तो पूरे साल काम रुक सकता है. 

लग जाएगा 15 से 20 साल का समय
ग्रीनलैंड को खनिजों को खोजने से लेकर उसे बाहर निकालने तक 10 से 15 साल का लंबा समय लग सकता है. अगर इस बीच उन चीजों के दाम बाजार में गिर गए तो पैसा लगाने वालों का भारी नुकसान हो सकता है और उनकी मशीनें भी बेकार पड़ सकती हैं. जानकारों का कहना है कि, ग्रीनलैंड की दौलत सुनने अच्छी लगती है लेकिन वहां से पैसा कमाना फिलहाल घाटे का सौदा होगा. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

