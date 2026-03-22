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Hindi Newsविज्ञानपैदा हुआ ब्रह्मांड का सुपर विलेन! आइंस्टीन की थ्योरी ने दिखाया मैग्नेटर का जन्म; जानें क्या है इसकी विनाशकारी शक्ति

पैदा हुआ ब्रह्मांड का सुपर विलेन! आइंस्टीन की थ्योरी ने दिखाया मैग्नेटर का जन्म; जानें क्या है इसकी विनाशकारी शक्ति

Discovery of a Magnetar Birth: स्पेस से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां वैज्ञानिकों ने पहली बार अपनी आंखों से एक ऐसे पिंड का जन्म होते देखा है, जिसे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर चुंबक माना जाता है. इसे मैग्नेटार कहा जाता है. यह घटना एक बड़े तारे के धमाके के दौरान हुई और इसने कई पुराने रहस्यों को समझने में मदद की है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 01:07 PM IST
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पैदा हुआ ब्रह्मांड का सुपर विलेन! आइंस्टीन की थ्योरी ने दिखाया मैग्नेटर का जन्म; जानें क्या है इसकी विनाशकारी शक्ति

Discovery of a Magnetar Birth: अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी घटना घटी है, जिसे अब तक केवल कागजों और थ्योरी में ही सच माना जाता था. वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर चुंबक, जिसे मैग्नेटर (Magnetar) कहा जाता है, को जन्म लेते हुए अपनी आंखों से (टेलिस्कोप के जरिए) देखा है. यह कामयाबी किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यह सब मुमकिन हुआ महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के एक खास ट्रिक की वजह से. आइए जानते हैं इस रोमांचक स्पेस वाली खोज की पूरी कहानी.

क्या है यह 'मैग्नेटर' और क्यों है इतना खतरनाक?

मैग्नेटर दरअसल एक मरे हुए तारे का अवशेष होता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं. लेकिन यह कोई आम तारा नहीं होता है. इसकी चुंबकीय शक्ति (Magnetic Power) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से अरबों-खरबों गुना ज्यादा होती है. अगर एक मैग्नेटर चंद्रमा जितनी दूरी पर भी हो, तो वह धरती के सभी क्रेडिट कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप को मिटा सकता है और आपके फोन के सिग्नल को पल भर में खत्म कर सकता है. इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके एक चम्मच पदार्थ का वजन माउंट एवरेस्ट जितना हो सकता है.

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क्या है आइंस्टीन का 'जादुई चश्मा' जिसने सब बदल दिया?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी दूर हो रही घटना को वैज्ञानिकों ने इतनी साफ-साफ कैसे देख लिया? यहीं काम आता है आइंस्टीन का ग्रेविटेशनल लेंसिंग (Gravitational Lensing) का सिद्धांत. सरल भाषा में कहें तो, जब ब्रह्मांड में कोई बहुत भारी वस्तु (जैसे कोई बड़ी गैलेक्सी) किसी रोशनी के स्रोत के सामने आती है, तो वह रोशनी को मोड़ देती है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लगती है. वैज्ञानिकों ने इसी कॉस्मिक लेंस का इस्तेमाल करके मैग्नेटर के जन्म को जूम करके देखा.

कैसे हुआ इसका जन्म?

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह घटना दो न्यूट्रॉन तारों के आपस में टकराने से हुई. जब ये दो बेहद डेंस तारे आपस में भिड़े, तो एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसे किलोनोवा कहा जाता है. इस टक्कर के बाद जो अवशेष बचा, वह एक न्यूट्रॉन स्टार था, जो इधर-उधर घूम रहा था और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा थी कि वह मैग्नेटर बन गया.

पहली बार दिखा 'जन्म' का नजारा

वैज्ञानिकों ने देखा कि दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराए और एक भीषण धमाके के बाद इस मैग्नेटर का जन्म हुआ. आमतौर पर ऐसी टक्कर के बाद ब्लैक होल बनता है, लेकिन इस बार एक अल्ट्रा-मैग्नेटाइज्ड तारा बनकर उभरा. यह खोज इसलिए अहम है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड में सोना और प्लेटिनम कैसे बनते हैं और तारों की मौत के बाद क्या-क्या चमत्कार हो सकते हैं.

क्यों मचा है वैज्ञानिकों में शोर?

अब तक हम जानते थे कि मैग्नेटर होते हैं, लेकिन उन्हें बनते हुए कभी देखा नहीं गया था. इस खोज ने यह साबित कर दिया कि मैग्नेटर थ्योरी सही थी. मैग्नेटर अक्सर स्पेस में फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRB) भेजते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए थे. इस खोज से अब उनको उन सिग्नल्स को समझने में मदद मिलेगी. इस टक्कर से सोना और प्लेटिनम जैसी भारी धातुएं भी पैदा होती हैं. इसका मतलब हमारे गहनों में जो सोना है, वह शायद ऐसी ही किसी टक्कर का नतीजा है.

एस्ट्रोनॉमी के लिए नई सुबह

इस खोज ने साबित कर दिया है कि आइंस्टीन की सौ साल पुरानी थ्योरी आज भी हमें अंतरिक्ष के सबसे गहरे राज सुलझाने में मदद कर रही है. अब वैज्ञानिक इस मैग्नेटर के व्यवहार पर नजर रख रहे हैं, ताकि वे जान सकें कि इसकी चुंबकीय शक्ति समय के साथ कैसे बदलती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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