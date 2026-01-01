ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक्सीडेंट! अंतरिक्ष में महाविनाश, स्पेस में टकराए 'दैत्य' पिंड; कैमरे में कैद हुई खौफनाक टक्कर

Advertisement
Science News In Hindi: वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी दूसरे तारा सिस्टम में बड़े पिंडों की टक्कर को सीधे देखा है. यह टक्कर हमारे पास के एक तारे फोमालहॉट के आसपास हुई है. जहां पिछले 20 साल में दो बार विशाल चट्टानी पिंड आपस में टकराए हैं. इस खोज से ग्रह बनने के प्रोससे को समझने में बड़ी मदद मिलेगी.

Jan 01, 2026, 11:28 AM IST
Science News In Hindi: खगोल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक बेहद चौंकाने वाली घटना को देखा है. हमारे सौर मंडल से बाहर पास के एक तारे के आसपास बड़े-बड़े पिंडों की जबरदस्त टक्कर के सबूत मिले हैं. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने किसी दूसरे तारा सिस्टम में इस तरह की टक्कर को सीधे तौर पर देखा हो

क्या है तारे का नाम
इस तारे का नाम फोमालहॉट है. धरती से करीब 25 लाइट ईयर वर्ष दूर है. यह तारा अभी काफी युवा है और इसकी उम्र करीब 44 करोड़ साल मानी जाती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जब किसी तारे के आसपास ग्रह बनते हैं तो शुरुआती समय में वहां बहुत उथल-पुथल होती है. चट्टान और बर्फ के बड़े टुकड़े बार-बार आपस में टकराते हैं. इन्हीं टक्करों से धीरे-धीरे ग्रह और चंद्रमा बनते हैं. वैसे आमतौर पर इतनी बड़ी टक्कर लाखों साल में एक बार होती है. हालांकि फोमालहॉट के आसपास वैज्ञानिकों ने सिर्फ 20 साल के अंदर दो बड़ी टक्करों के निशान देखे हैं. पहली घटना 2004 में दिखी और दूसरी 2023 में देखी थी. 

कैसे दिखी ये टक्कर
इस रिसर्च के मुख्य वैज्ञानिक और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल कैलस ने बताया कि उन्होंने असल में टकराने वाले पिंड नहीं देखे. बल्कि उस टक्कर के बाद बना धूल का विशाल बादल देखा था. यह धूल तारे की रोशनी को चमकाकर दिखने लगी. समय के साथ यह बादल फैलता है और धीरे-धीरे गायब हो जाता है.

बता दें कि नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में यह साफ दिखा कि टक्कर के बाद एक चमकदार धूल का बादल बना था. यह पहले किसी ग्रह जैसा लग रहा था. बाद में पता चला कि यह कोई ग्रह नहीं बल्कि टक्कर का मलबा ही था.

धूल का बादल
पॉल कैलस, साल 1993 से फोमालहॉट तारे का अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने इसके चारों ओर धूल और मलबे की एक बड़ी पट्टी देखी थी. साल 2008 में उन्हें एक चमकदार बिंदु दिखा था, जिसे उन्होंने एक नया ग्रह मान लिया और उसका नाम फोमालहॉट बी रखा था. आगे की जांच में यह साफ हो गया कि यह कोई ग्रह नहीं था. दरअसल यह दो बड़े पिंडों की टक्कर से बना धूल का बादल था. कुछ सालों तक चमकता रहा था. फिर धीरे-धीरे गायब हो गया. 2023 में इसी तरह का एक और नया धूल बादल दिखाई दिया जिसे फोमालहॉट सीएस2 नाम दिया गया था.

कितने बड़े थे टकराने वाले पिंड?
वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन पिंडों की टक्कर हुई उनका आकार कम से कम 60 किलोमीटर था. ये पिंड धरती पर 6.6 करोड़ साल पहले गिरने वाले उस पिंड से भी कई गुना बड़े थे, जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया था. ऐसे पिंडों को प्लैनेटेसिमल कहा जाता है और ये ग्रह बनने की प्रोसेस में अहम भूमिका निभाते हैं. कैलस का कहना है कि जब हमारा सौर मंडल भी करीब 44 करोड़ साल का था, तब यहां भी ऐसे ही बड़े पिंड एक-दूसरे से टकराते रहते थे. इस तरह फोमालहॉट को देखना ऐसा है जैसे हम अपने सौर मंडल के अतीत को देख रहे हों.

फोमालहॉट बनी प्रयोगशाला
वैज्ञानिकों का मानना है कि फोमालहॉट सिस्टम एक तरह की प्राकृतिक लैब है. यहां यह समझा जा सकता है कि टक्कर के दौरान ये पिंड कैसे बर्ताव करते हैं. किस चीज से बने होते हैं. ऐसा अनुमान है कि इस तारे के आसपास ऐसे करीब 30 करोड़ पिंड मौजूद हैं. पहले की रिसर्च में यहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी मिली थी, जिससे पता चलता है कि ये पिंड बर्फ से भरपूर हैं. 

खोजों के लिए चेतावनी
वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जब और ताकतवर टेलीस्कोप से नए ग्रह खोजे जाएंगे तो धूल के ऐसे बादल ग्रहों जैसा भ्रम पैदा कर सकते हैं. इसलिए वैज्ञानिकों को बेहद सावधानी से जांच करनी होगी. पॉल कैलस को अब अगले 3 साल तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल से फोमालहॉट का अध्ययन करने की अनुमति मिल गई है. इससे यह देखा जाएगा कि यह धूल का बादल कैसे फैलता है और कितने समय तक नजर आता है.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

Fomalhaut star system

