अमेरिका में मिला 'शाकाहारी डायनासोर' का कंकाल, 11 करोड़ साल पुरानी हड्डियां देख चौंके वैज्ञानिक

Science News in Hindi: अमेरिकी के टेक्सास में डायनासोर की पुरानी हड्डियों की एक बहुत बड़ी खोज सामने आई है. वैज्ञानिकों को टेनोन्टोसॉरस (Tenontosaurus) नाम के डायनासोर के अवशेष मिले हैं जो पूरी तरह शाकाहारी था. यह डायनासोर लगभग 11.5 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था. इस खोज से पता चलता है कि डायनासोर किन-किन जगहों तक फैले हुए थे. इस रिसर्च को डॉ. जेसन डब्ल्यू. रिकेट्स और टीम ने मिलकर पूरा किया और बताया कि जमीन का सही नक्शा बनाने और गहराई से जांच करने पर ऐसे पुराने खजाने मिल सकते हैं.

क्या है इस खोज का महत्व?

इस खोज से पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि टेनोन्टोसॉरस नाम के ये डायनासोर केवल मोंटाना या एरिजोना जैसे उत्तरी इलाकों में रहते थे. लेकिन अब इनके अवशेष सैकड़ों मील दूर मिले हैं. ये हड्डियां युक्का फॉर्मेशन नाम की पुरानी चट्टानों में दबी हुई मिली हैं जो करोड़ों साल पुरानी हैं.

यह भी पढ़ें: अफ्रीका में मिली 7 लाख साल पुरानी इंसान की हड्डियां, इनसे पलटकर रख दी वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी

Add Zee News as a Preferred Source

खोज के दौरान क्या-क्या मिला?

इस खोज में वैज्ञानिकों को डायनासोर की पूंछ की हड्डियों के टुकड़े और उसकी जांघ की हड्डी का पिछला हिस्सा मिला है. भले ही सिर्फ कुछ टुकड़े मिले हों लेकिन ये डायनासोर के व्यवहार और रहने की जगह को समझने के लिए काफी थे. इस खोज से पता चलता है कि अगर सही तरीके से खोजबीन की जाए तो जमीन के नीचे दबे इतिहास के और भी राज मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: DNA में छिपा मिला 2500 साल पुराना 'दुश्मन'! पूर्जवों की हड्डियों से वैज्ञानिकों ने खोजा प्राचीन वायरस

इस खोज से क्या फायदा होगा?

पहले के समय के डायनासोरों के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी क्योंकि उनकी हड्डियां पूरी तरह से नहीं मिलती थीं. उस समय की जो भी हड्डियां मिलीं वे बहुत छोटे और टूटे टुकड़ों में थीं. अब जो टेनोन्टोसॉरस के अवशेष मिले हैं उसकी मदद से वैज्ञानिक अलग-अलग इलाकों में रहने वाले डायनासोरों के बीच तुलना कर सकेंगे और उनके जीवन को समझ पाएंगे.