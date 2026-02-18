क्या जर्मनी में मिल गई 'टाइम मशीन' वाली सुरंग? हजारों साल पुरानी कब्रों के नीचे मिला गुप्त रास्ता

Advertisement
Ancient Mysteries: जर्मनी में बिजली की विंड टर्बाइन लगाने के लिए हो रही खुदाई के दौरान एक हैरान कर देने वाला रहस्य सामने आया है. वैज्ञानिकों को एक पुराने कब्रिस्तान के ठीक नीचे मध्य काल की एक गुप्त सुरंग मिली है. जिसे पहले सुरंग माना जा रहा था वह एक गुप्त दरवाजा निकला.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:22 PM IST
Science News in Hindi: जर्मनी में वैज्ञानिकों को एक बहुत पुराने कब्रिस्तान के नीचे मध्य काल की एक गुप्त सुरंग मिली है. इस खोज से पता चलता है कि हजारों सालों से अलग-अलग दौर के लोग एक ही जमीन का इस्तेमाल रहने और दफनाने के लिए कर रहे थे. यह सुरंग जर्मनी के राइनस्टाड्ट के पास एक ऐसी जगह मिली है जहां हजारों साल पहले लोगों को दफनाया जाता था. 

हजारों साल बाद बनी रहस्यमय सुरंग
इस पुरानी कब्र वाली जगह के करीब 5,000 साल बाद यहां जमीन के अंदर एक सुरंग बनाई गई थी जिसे एर्डस्टॉल कहा जाता है. यह सुरंग एक खास तरह की सख्त मिट्टी को काटकर बनाई गई थी. यह मिट्टी हवा के साथ उड़कर आई धूल से जमा होकर सख्त हो जाती है. माना जा रहा है कि इस जगह का इस्तेमाल होने वाली ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के लोग करते थे. 

इसे क्यों बनाया गया था?
जानकारों का मानना है कि यह सुरंग मध्य युग के आखिरी समय में बनाई गई थी.  इस सुरंग को क्यों बनाया गया था और इसका असली मकसद क्या था यह बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है. कोई भी नहीं जानता कि इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होता था. 

कब्र नहीं, वह सुरंग का रास्ता था
वैज्ञानिकों ने इस खुदाई में कुछ पुरानी कब्रें और एक अजीब तरह का गड्ढा भी मिला. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उन्होंने एक पत्थर की जांच की. वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान एक बड़ी पत्थर की पटिया मिली. पहले उन्हें लगा कि यह किसी बहुत पुरानी कब्र का ढक्कन है.

जांच में क्या सामने आया?
जब वैज्ञानिकों ने गहराई से जांच की तो पता चला कि वह कब्र नहीं थी बल्कि वह पत्थर तो मध्य युग की उस गुप्त सुरंग का प्रवेश द्वार था. इस सुरंग के पास ही हजारों साल पुरानी कुछ टूटी-फूटी कब्रें भी मिली हैं. इस खोज से यह पता चलता है कि यह जगह कितनी ऐतिहासिक है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Ancient Mysteries

Trending news

