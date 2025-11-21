Advertisement
फिलीपींस की 35,000 साल पुरानी गुफाओं में मिला कुछ ऐसा, देखते ही बोले वैज्ञानिक- 'ये कैसे हो सकता है'

Cave in Philipines: फिलीपींस में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है. देश के मिंडोरो द्वीप पर कुछ गुफाओं में रिसर्च की गई जिससे पता चला है कि आदिमानव वैज्ञानिकों के पहले के अनुमान से बहुत पहले, कम से कम 35,000 साल पहले से ही नाव चलाते थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:16 AM IST
Science News: कई सालों में वैज्ञानिकों का मानना था कि अच्छी समुद्री यात्रा करना और द्वीपों पर समुदाय बनाना इंसान के इतिहास में बहुत बाद में शुरू हुआ. मगर, मिंडोरो पुरातत्व परियोजना ने हाल ही में जो खुदाई की है उससे यह सबूत मिले हैं कि शुरुआती इंसान पहले के अनुमान से बहुत ज्यादा समय पहले ही समुद्र के साथ तालमेल बिठा चुके थे. दूसरा कि, वे खाने-पीने और आपस में संपर्क रखने के लिए समुद्र पर निर्भर रहने लगे थे. यह खोज एक पुरानी और जटिल संस्कृति के बारे में बताती है. 

क्या है पूरी खोज?
मिंडोरो पुरातत्व परियोजना 2010 से इस इलाके की गुफाओं की जांच कर रही है. इस प्रोजेक्ट के मुताबिक, बुबोग 1 और बिलाट गुफा जैसी जगहों से जो चीजें मिली हैं वो 40,000 साल तक पुरानी है. इन चीजों में औजार, जानवरों की हड्डियां और समुद्री सीपियां शामिल हैं. इस खुदाई से सबसे जरूरी बात पता चली है कि आदिमानव सिर्फ द्वीपों पर रहते ही नहीं थे बल्कि वो नाव चलाने में भी माहिर थे. यह इस बात को गलत साबित करता है कि समुद्री क्षमताएं मानव विकास के बाद के समय में ही सीखीं. 

इस खोज से क्या साबित होता है?
ये खोजें यह भी बताती हैं कि दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपों के बीच बातचीत और व्यापार का एक जटिल नेटवर्क था. मिंडोरो की पुरातात्विक जगहों पर एक जैसे औजार तकनीकें और समुद्री चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि यहां एक साझी संस्कृति थी. यह समानता इस बात को मजबूत करती है कि ये शुरुआती इंसान अलग-थलग नहीं रहते थे. बल्कि वे एक-दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा थे जो फिलीपींस के द्वीपों और उससे आगे शायद दक्षिण-पूर्व एशिया की मुख्य भूमि तक फैला हुआ था.

खोज में क्या-क्या मिला?
शोध के मुताबिक, जो चीजें मिली हैं जैसे पत्थर के औजार और समुद्री जानवरों के अवशेष, इनसे पता चलता है कि ये समुदाय लंबी दूरी तय करके ज्ञान और जरूरी चीजों का लेन-देन करते थे. समुद्र, जो पहले रुकावट माने जाते थे असल में अलग-अलग समूहों को जोड़ने वाले रास्तों की तरह काम करते थे. इसकी वजह से खेती और धातु का काम शुरू होने से पहले ही संस्कृति और तकनीक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी. 

कैसा था द्वीपवासियों की जीवन?
इन शुरुआती द्वीपवासियों का रोजाना का जीवन द्वीप पर रहने की मुश्किलों से भरा था. इनमें खाने-पीने की चीजों का कम-ज्यादा होना और मौसम का अचानक बदलना शामिल था. वैज्ञानिकों की टीम को इन पर्यावरणीय दबावों के ढलने के साफ संकेत मिले हैं. गुफाओं के पास तटीय इलाकों से पता चलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा और रीफ की मछलियों पर निर्भर थे. ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें वे लगातार इस्तेमाल कर सकता थे.

