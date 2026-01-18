समुद्र के नीचे मिला 1700 साल पुराना रोमन खजाना, गोताखोरों के हाथ लगा 50,000 सिक्कों का जखीरा

Science Latest News: इटली के अरजाचेना शहर के पास एक गोताखोर को समुद्र की घास में एक चमकती हुई चीज दिखी. जब उनके पास जाकर देखा को वह एक सिक्का था और धीरे-धीरे वहां सिक्कों का ढेर मिल गया जो रेत में बिखरे हुए थे. अधिकारियों का अंदाजा है कि वहां 30,000 से 50,000 तक सिक्के हो सकते हैं जो तांबे और कांसे के बने हैं. ये सिक्के साल 324 से 340 ईस्वी के बीच के हैं यानी लगभग 1700 साल पुराने हैं. ये सिक्के रोमन साम्राज्य के हैं जिन्हें फोलिस कहा जाता है. इतने सालों तक समुद्र में रहने के बाद ये सिक्के बहुत अच्छी हालत में हैं.

क्या नीचे कोई डूबा हुआ जहाज है?

एक ही जगह इतनी बड़ी संख्या में सिक्के मिलने से वैज्ञानिकों को भरोसा हो गया है कि ये सिक्के किसी समुद्री जहाज से गिरे होंगे जो सदियों पहले वहां डूब गया था. उस जगह की रेत और समुद्री घास ऐसी है कि वह पुरानी चीजों को खराब होने से बचाए रखती है. वैज्ञानिकों को लगता है कि कोई पुराना जहाज अभी भी रेत के नीचे दबा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 23 फीट लंबा वो समुद्री शिकारी...जिससे आज भी डरते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी सेना पर किया था हमला

Add Zee News as a Preferred Source

खजाने की खोज के लिए लगी है बड़ी टीम

इस खजाने को बाहर निकालने के लिए संस्कृति मंत्रालय के विशेषज्ञों, Fire Department और पुलिस के खास गोताखोरों की टीम बनाई गई है. इन टीमों ने मिलकर उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने एक-एक सिक्के और मिट्टी के बर्तनों को बहुत सावधानी से बाहर निकाला.

यह भी पढ़ें: चीन के एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में सुनी खट-खट की आवाज, 20 साल बाद भी नहीं समझ पाए वैज्ञानिक

क्या नीचे कोई जहाज का टुकड़ा मिला?

अभी तक की खोज में वैज्ञानिकों को कोई जहाज नहीं दिखा लेकिन उसकी खोज अब भी जारी है. गोताखोर लगातार पानी के नीचे ऐसी लकड़ियों या चीजों को खोज रहे हैं जिनसे पक्का पता चल सके कि वहां कोई जहाज डूबा हुआ है. सिक्कों के अलावा गोताखोरों को मिट्टी के पुराने बर्तन मिले हैं जिनमें खास तरह के 2 हैंडल वाले जग शामिल हैं.