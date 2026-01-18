Advertisement
trendingNow13078103
Hindi Newsविज्ञानसमुद्र के नीचे मिला 1700 साल पुराना रोमन खजाना, गोताखोरों के हाथ लगा 50,000 सिक्कों का जखीरा

समुद्र के नीचे मिला 1700 साल पुराना रोमन खजाना, गोताखोरों के हाथ लगा 50,000 सिक्कों का जखीरा

Ancient Treasure: इटली के सार्डिनिया तट के पास गोताखोर को समुद्र के नीचे से बहुत सारे पुराने सिक्के मिले हैं. इटली के अधिकारियों का कहना है कि पुराने सिक्कों की खोज के मामले में यह हाल के समय की सबसे बड़ी खोज है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र के नीचे मिला 1700 साल पुराना रोमन खजाना, गोताखोरों के हाथ लगा 50,000 सिक्कों का जखीरा

Science Latest News: इटली के अरजाचेना शहर के पास एक गोताखोर को समुद्र की घास में एक चमकती हुई चीज दिखी. जब उनके पास जाकर देखा को वह एक सिक्का था और धीरे-धीरे वहां सिक्कों का ढेर मिल गया जो रेत में बिखरे हुए थे. अधिकारियों का अंदाजा है कि वहां 30,000 से 50,000 तक सिक्के हो सकते हैं जो तांबे और कांसे के बने हैं. ये सिक्के साल 324 से 340 ईस्वी के बीच के हैं यानी लगभग 1700 साल पुराने हैं. ये सिक्के रोमन साम्राज्य के हैं जिन्हें फोलिस कहा जाता है. इतने सालों तक समुद्र में रहने के बाद ये सिक्के बहुत अच्छी हालत में हैं. 

क्या नीचे कोई डूबा हुआ जहाज है?
एक ही जगह इतनी बड़ी संख्या में सिक्के मिलने से वैज्ञानिकों को भरोसा हो गया है कि ये सिक्के किसी समुद्री जहाज से गिरे होंगे जो सदियों पहले वहां डूब गया था. उस जगह की रेत और समुद्री घास ऐसी है कि वह पुरानी चीजों को खराब होने से बचाए रखती है. वैज्ञानिकों को लगता है कि कोई पुराना जहाज अभी भी रेत के नीचे दबा हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: 23 फीट लंबा वो समुद्री शिकारी...जिससे आज भी डरते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी सेना पर किया था हमला

Add Zee News as a Preferred Source

खजाने की खोज के लिए लगी है बड़ी टीम
इस खजाने को बाहर निकालने के लिए संस्कृति मंत्रालय के विशेषज्ञों, Fire Department और पुलिस के खास गोताखोरों की टीम बनाई गई है. इन टीमों ने मिलकर उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने एक-एक सिक्के और मिट्टी के बर्तनों को बहुत सावधानी से बाहर निकाला. 

यह भी पढ़ें: चीन के एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में सुनी खट-खट की आवाज, 20 साल बाद भी नहीं समझ पाए वैज्ञानिक

क्या नीचे कोई जहाज का टुकड़ा मिला?
अभी तक की खोज में वैज्ञानिकों को कोई जहाज नहीं दिखा लेकिन उसकी खोज अब भी जारी है. गोताखोर लगातार पानी के नीचे ऐसी लकड़ियों या चीजों को खोज रहे हैं जिनसे पक्का पता चल सके कि वहां कोई जहाज डूबा हुआ है. सिक्कों के अलावा गोताखोरों को मिट्टी के पुराने बर्तन मिले हैं जिनमें खास तरह के 2 हैंडल वाले जग शामिल हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ancient treasureAncient Treasure Found

Trending news

‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
west bengal news in hindi
जहां रुका था विकास, वहीं से शुरुआत! सिंगूर में पीएम मोदी की जनसभा के मायने समझिए
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
Republic Day पर कहीं मौसम न बन जाए 'विलेन'? मैदान से पहाड़ों तक IMD का बड़ा अलर्ट