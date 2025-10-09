Rising Sea Level: समंदर में डूब जाएंगी 100000000 इमारतें, कोई नहीं रोक पाएगा 'प्रलय', वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी

Rising Sea Level: समंदर के बढ़ते स्तर की चेतावनी तो वैज्ञानिक दशकों से देते आ रहे हैं. लेकिन अब खतरा सुरसा के मुंह जितना हो गया है. अगर स्टडीज की मानें तो ग्लोबल साउथ में करीब 100 मिलियन इमारतों पर मौजूदा सदी के अंत तक खतरा मंडरा रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर दुनिया के तमाम देश पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक अपने यहां ग्रीनहाउस गैसों को कम भी कर दें तब भी दुनिया के दक्षिणी हिस्से में 5 मिलियन इमारतों तो बचाया नहीं जा सकेगा.

ग्लोबल साउथ से हमारा मतलब है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ब्राजील, कोलंबिया, भारत, चीन, इंडोनेशिया, फिजी, पापुआ न्यू गिनी.

किन इलाकों में पड़ेगी सबसे ज्यादा मार

स्टडी में फोकस अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका के देशों समेत ग्लोबल साउथ में बढ़ते समुद्र स्तर पर रखा गया है.

अर्बन सस्टेनेबिलिटी में पब्लिश इस स्टडी में अलग-अलग तरह के परिदृश्यों की स्टडी की गई है, जहां समुद्र स्तर 0.5 मीटर से 20 मीटर के बीच बढ़ा है.

समुद्र स्तर में पांच मीटर या उससे ज्यादा का इजाफा लगभग 10 करोड़ इमारतों को खतरे में डाल देगा. अगर जल स्तर 0.5 मीटर के अपने निम्नतम स्तर पर भी बढ़ता है, तो भी यह स्टडी के एक्सप्लोर्ड एरिया में लगभग 30 लाख इमारतों को डुबोने के लिए काफी होगा.

मैक्गिल यूनिवर्सिटी के को-ऑथर और प्रोफेसर जैफ कार्डिले ने कहा, 'हम यह देखकर हैरान थे कि समुद्री स्तर में मामूली इजाफे से बड़ी संख्या में इमारतें खतरे में हैं.'

वहीं प्रोफेसर नात्लया गोमेज ने कहा, 'समुद्री स्तर में इजाफा धीमा है लेकिन ग्लोबल वॉर्मिंग के बेतहाशा नतीजे अभी से तटों पर रहने वाले लोगों को प्रभावित कर रहे हैं.'

भारत पर कैसे पड़ेगा असर?

स्टडी में सिर्फ दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपों को ही फोकस में रखा गया था क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में मेनलैंड के आसपास के समुद्रों में जल-स्तर में इजाफे के आंकड़े अधूरे थे. इसका मतलब है कि उनके रिसर्च में भारत को शामिल नहीं किया गया था, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में नहीं आता, लेकिन दक्षिण एशिया में आता है, और तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण अभी भी खतरे में हो सकता है.