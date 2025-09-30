33 करोड़ साल से पाताल में दफन, दुनिया की सबसे लंबी गुफा से निकले 2 समुद्री राक्षस, खोज से साइंटिस्ट भी हैरान

अमेरिका में मौजूद दुनिया की सबसे लंबी गुफा मैमथ केव नेशनल पार्क में वैज्ञानिकों को दो समुद्री जीव मिले हैं. इस खोज से साइंटिस्ट हैरान हैं. ये जीव 32.5 करोड़ साल से जमीन में दफन थें. ये जीव और कोई नहीं बल्कि समुद्र पर राज करने वाले सबसे भयंकर शिकारी शार्क हैं.

यहां मिली दो विशाल शार्क की हड्डियां चूना पत्थर की चट्टानों में दबी हुई थीं. लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छी हालत में संरक्षित पाई गईं. यह खोज हमें उन समुद्री जीवों की झलक देती है जो डायनासोर से भी पहले धरती पर मौजूद थे.

इसे भी पढ़ें- जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, समुद्र की गहराई में मिला 120,000 साल पहले खोया शहर, यहीं से हुई थी जीवन की शुरुआत? वैज्ञानिक भी दंग!

Add Zee News as a Preferred Source

जब उत्तर अमेरिका था समंदर के नीचे

इस खोज को अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस (NPS) के वैज्ञानिकों ने किया है. यह खोज उस समय को समझने में मदद करती है जब उत्तर अमेरिका एक गर्म, उथले समंदर के नीचे था. जहां अलग-अलग तरह के जीव रहते थे. वैज्ञानिक डॉ. विंसेंट सैंटूची के अनुसार, ये जीवाश्म सिर्फ दिलचस्प नहीं हैं बल्कि ये पुराने शार्क के विकास को लेकर हमारी सोच को बदल सकते हैं.

दो नई प्रजातियों की खोज

गुफा के काले अंधेरे में शार्क की दो नई प्रजातियां ट्रोग्लोक्लाडोडस ट्रिम्बली, ग्लिक्मानियस केयरफोरम मिली हैं. ये दोनों कटेनाकैंथ्स नाम की शार्क की प्राचीन प्रजातियां हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं. इन शार्क की पीठ पर कंघी जैसी रीढ़ होती थी, जिसके कारण ये शार्क आज के समय में मौजूद शार्क से बहुत अलग नजर आती हैं.

समुद्र के दो खुंखार शिकारी

ट्रोग्लोक्ला डोडस शार्क लगभग 3.5 मीटर लंबी थी और इसके फोर्क जैसे दांत इसे तेजी से हमला करने वाला शिकारी बनाते थे. वहीं, ग्लिक्मानियस शार्क और भी ज्यादा ताकतवर था. इसके पास इतनी ताकतवर जबड़े थे कि वो हड्डी या कठोर खोल वाले जीवों को भी चबा सकता था. वैज्ञानिकों ने इन दोनों शार्क की डिजिटल तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें वे पानी में ऐसे तैरते दिख रहे है, जैसे पुराने समय के कोई समुद्री राक्षस.

नेचुरल टाइम कैप्सूल

जहां ये जीवाश्म मिले वो जगह भी खास है. मैमथ केव दुनिया की सबसे लंबी गुफा प्रणाली है, जिसकी लंबाई 676 किलोमीटर से ज्यादा है. गुफा के अंदर की ठंडी और ऑक्सीजन रहित हवा ने जीवाश्मों को बहुत अच्छी तरह से बचाकर रखा. इस वजह से ये जगह वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च साइट बन गई है. रिसर्चर के मुताबिक ये किसी प्राचीन क्राइम साइट की तरह है, जहां सब कुछ ज्यों का त्यों मौजूद है.

मिसिसिपीयन काल

मैमथ केव की चट्टानें उस समय की हैं जब दुनिया में ‘मिसीसिपियन काल’चल रहा था. करीब 33 से 35 करोड़ साल पहले. तब केंटकी एक गर्म, उथले समंदर का हिस्सा था जो आज के उत्तर अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ता है. समय के साथ जब धरती की सतह बदली और पैंजिया महाद्वीप बना, तो ये समुद्र सूख गए, और इसके जीव-जन्तु हमेशा के लिए इस गुफे के अंधेरे में दफन हो गए. कुछ साल पहले, इसी इलाके में एक विशाल शार्क का जीवाश्म मिला था, जो आज की ग्रेट व्हाइट शार्क जितना बड़ा था.