समुद्र में खौलता पानी और उठते बुलबुले! गुजरात-महाराष्ट्र तट पर खलबली, क्या आने वाली है बड़ी आफत?

Science Latest News: गुजरात और महाराष्ट्र के पालघर के पास समुद्र में पानी अचानक खौलता हुआ देखा गया है. प्रशासन ने तुरंत ही इसकी जांच के आदेश दिए हैं और कुछ समय के लिए मछुआरों को इससे दूर रहने की चेतावनी दी गई है. 

 

Jan 21, 2026, 11:44 AM IST
Boiling Seawater: गुजरात में समुद्र के पास अचानक उबलने जैसी हलचल दिखने के बाद महाराष्ट्र के पालघर जिले में मछुआरों और अधिकारियों को सावधान कर दिया गया है. मछुआरों ने कुछ ऐसे वीडियो बनाए हैं जिनमें समुद्र का पानी किसी खौलते हुए बर्तन की तरह उबलता और बुलबुले छोड़ता दिख रहा है. इस अजीब घटना को देखकर आपदा प्रबंधन की टीम चौकन्नी हो गई है और तुरंत ही जांच शुरू कर दी गई है. वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि यह हलचल आखिर क्यों हो रही है. उन्हें शक है कि शायद समुद्र के नीचे कोई गैस लीक हो रही है या कोई पाइपलाइन फट गई है. 

क्या समुद्र के नीचे कोई खतरा है?
वैज्ञानिकों ने बताया कि, समुद्र में दिख रही यह हलचल बहुत ही अजीब है और इस पर तुरंत बड़े समुद्री एक्सपर्ट को ध्यान देने की जरूरत है. यह इलाका जहाजों के आने-जाने और मछली पकड़ने के लिए बहुत खास है इसलिए चिंता और बढ़ गई है. जिस जगह पर यह घटना हुई वह समुद्री रास्तों के बहुत करीब है जिससे जहाजों के टकराने का डर है. 

क्या हो सकती है इस हलचल की वजह?
समुद्र की गहराई में जमीन के नीचे से प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस निकल सकती है. ऐसा अक्सर उन जगहों पर होता है जहां जमीन के अंदर हलचल ज्यादा होती है. साथ ही, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि समुद्र के अंदर बिछी हुए तेल या गैस की पाइपलाइन में कोई दरार आ गई हो या वह फट गई हो जिससे गैस बाहर निकल रही है.

क्या पहले भी हुई है ऐसी घटना?
गुजरात का समुद्री इलाका पहले भी ऐसी हलचलों के लिए जाना जाता रहा है. बता दें कि, अरब सागर का यह हिस्सा काफी संवेदनशील है जहां अक्सर समुद्री हलचल या भूकंपीय बदलाव होते रहते हैं. वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि समुद्र का तापमान बढ़ने की वजह से भी पानी के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है. 

मछुआरों के लिए जारी हुई चेतावनी
समुद्र में उठती इन लहरों और बुलबुलों को देखते हुए मछुआरों को उस इलाके से दूर रहने को कहा गया है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए उस जगह के पास जाना खतरनाक हो सकता है. यह 2024 में उत्तरी सागर में हुई एक घटना जैसी है जहां समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने से पानी के बुलबुले उठे थे. 

क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?
समुद्र में उठती हलचल को देखते हुए प्रशासन ने जहाजों को उस रास्ते से हटकर जाने की सलाह दी है. वैज्ञानिक अब वहां पानी के सैंपल कलेक्ट करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कोई खतरनाक गैस घुली हुई है. मछली पकड़ने वाले अगली रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जांच के चलते उनका काम लंबे समय तक रुक सकता है. 

