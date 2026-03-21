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हमारे पड़ोस में ही बसते हैं एलियंस? वैज्ञानिकों की हैरान करने वाली खोज, 45 नए ग्रहों पर मिले जीवन के संकेत!

Search for Alien Life: बरसों से हम इंसान आसमान के तारों को देखकर बस यही सोचते आए हैं कि क्या वहां भी कोई दुनिया बसी है? क्या वहां भी हमारी तरह कोई रहता है? वैज्ञानिकों ने अब इस राज से पर्दा उठाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने उन 45 खास जगहों का पता लगा लिया है, जिन्हें एलियंस का 'पक्का ठिकाना' माना जा रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:48 AM IST
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हमारे पड़ोस में ही बसते हैं एलियंस? वैज्ञानिकों की हैरान करने वाली खोज, 45 नए ग्रहों पर मिले जीवन के संकेत!

Search for Alien Life: जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हमारे जैसे कोई और सभ्याता या इंसान हो. कार्ल सागन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की नई रिसर्च अब इसी कल्पना को हकीकत के करीब ले आई है. क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? इस सदियों पुराने सवाल का जवाब अब जल्द मिल सकता है. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कार्ल सागन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 45 ऐसे ग्रहों की पहचान की है, जहां एलियंस के होने की संभावना है.

हैबिटेबल जोन में छिपे हैं राज
वैज्ञानिकों ने लगभग 6,000 ज्ञात एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल से बाहर के ग्रहों पर रिसर्च किया. जिसमें से 45 ग्रह ऐसे पाए गए जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं. इसका मतलब होता है कि ये ग्रह न तो सूर्य से बहुत गर्म हैं और न ही बहुत ठंडे. ऐसी स्थिति में वहां सतह पर तरल पानी होने की संभावना ज्यादा हो गई है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है.

पड़ोस में ही हैं 4 खास ग्रह
इस रिसर्च की सबसे खास बात यह है कि इनमें से 4 ग्रह TRAPPIST-1 d, e, f, और g हमारी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं. लेकिन मौजूद तकनीक से वहां पहुंचने में लाखों सालों का समय लग सकता है लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी से इस फर को कुछ सदियों में ही निपटाया जा सकता है.

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इन ग्रहों पर है दुनिया की नजर
प्रोफेसर लीसा कल्टेनेगर के अनुसार यह रिसर्च बताती है कि जीवन की खोज के लिए हमें अपनी दूरबीनें किस तरफ मोड़नी होगी. उनके अनुसार मुख्य रूप से इन ग्रहों पर फोकस करना होगा-

Proxima Centauri b: हमारे सबसे करीबी पड़ोसी ग्रहों में से एक है.

TOI-715 b: हाल ही में खोजा गया एक रहस्यमयी ग्रह है.

Kepler-186f और Wolf 1069 b: जहां पृथ्वी जैसी रोशनी और वातावरण मिलने की उम्मीद है.

कैसे होगी जांच?
आने वाले सालों में जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप और साल 2027 में लॉन्च होने वाला नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप इन ग्रहों के वायुमंडल की जांच कर सकेंगे. इसकी सहायता से वैज्ञानिक यह देख सकेंगे क्या वहां ऑक्सीजन या मीथेन जैसी गैसें मौजूद हैं जो जीवन होने का प्रमाण देती हैं.

ये भी पढ़ेंः इंसान नहीं, मंगल पर पैदा होंगे 'एलियन'! वैज्ञानिकों की इस चेतावनी ने चौंकाया

हमारे सौर मंडल में भी उम्मीद बरकरार
सिर्फ दूर के ग्रह ही नहीं वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि हमारे अपने सौर मंडल में शनि के चंद्रमा एनसेलाडुस और टाइटन पर भी एलियंस हो सकते हैं. एनसेलाडुस के दक्षिणी ध्रुव से निकलने वाले पानी के फव्वारे इस तरफ इशारा भी करते हैं कि वहां की बर्फीली सतह के नीचे समंदर और जीवन हो सकता है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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