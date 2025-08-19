Secret Chamber: यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने खोला 300 सालों से बंद कमरा, अंदर जो मिला उसे देख...
Secret Chamber: यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने खोला 300 सालों से बंद कमरा, अंदर जो मिला उसे देख...

Science News in Hindi: यूक्रेन में एक पुराने महल के नीचे लगभग 300 साल बाद एक गुप्त कमरे की खोज हुई है. कमरे के अंदर का नजारा कैसा था आइए जानते हैं. 

 

Aug 19, 2025
Secret Chamber: यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने खोला 300 सालों से बंद कमरा, अंदर जो मिला उसे देख...

Archaeology Findings: पश्चिमी यूक्रेन के हालिच शहर में एक बहुत बड़ी खोज हुई है. गैलिशियन कैसल के नीचे सदियों से छिपी हुई बेहद दुर्लभ चीज मिली है. 2023 में यूक्रेन की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों ने एक पुरानी मीनार के नीचे वेंटिलेशन शॉफ्ट की जांच शुरू की. इस जांच से पता चला कि यहां एक गुप्त कमरा है जो पिछले 300 सालों से बंद था. यह शाफ्ट इतना छोटा था कि वहां पहुंचना भी मुश्किल था. हालांकि कई कोशिशों के बाद यह कमरा मिला जो 1676 के तुर्की-पोलिश युद्ध के बाद से बंद था.

कैसे हुई इसकी खोज?
प्राचीन गैलिच राष्ट्रीय अभ्यारण्य के महानिदेशक व्लादिमीर ओलेनिक ने बताया, हमने लगभग 150 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा हाथों से ही हटाया. यह काम धीरे और काफी तरीके से किया गया क्योंकि भारी मशीनों के इस्तेमाल से कीमती चीजें टूट सकती थीं. यह कमरा, जो शायद 17वीं सदी की किसी दीवार से बंद था अब सबके सामने आ गई.

यह भी पढें: मरने के बाद डरावनी रस्में करते थे प्राचीन मिस्र के लोग, 5000 साल पहले ऐसे होते थे अंतिम संस्कार

किस चीज के लिए होता था इस्तेमाल?
शुरुआती जांच से पता चला है कि, यह कमरा शायद हथियार रखने या फिर तोप दागने के लिए इस्तेमाल होती थी. कमरे की दीवारों पर काली कालिख के निशान इस बाद का सबूत देते हैं कि ऐसी जगहों पर तोप दागने से धुआं और गर्मी से पैदा होती थी जिसने ये निशान बनाए. लेकिन जैसे-जैसे वैज्ञानिकों ने जांच को आगे बढ़ाया उनके सामने और भी सवाल आते गए.

सुरंग के अंदर क्या मिला?
इस खोज की सबसे दिलचस्प बात रही कि कमरे की एक दीवार में छोटा छेद मिला है जिसकी जांच होना अभी बाकी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि, यह छेद शायद महल के नीचे बनी सुरंगों की ओर जाता है. इससे अलग, हालिच के किले के नीचे गुप्त रास्तों को लेकर कई कहानियां भी इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं.

यह भी पढ़ें: Interstellar Tunnel: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजा 'गुप्त सुरंग' का नेटवर्क, क्या है स्पेस की इन गुफाओं का जाल

