आखिर क्या है बगदाद बैटरी का रहस्य जिसे जानने के बाद, उड़ गया था वैज्ञानिकों के चेहरे का रंग

Baghdad Battery Mystery: बगदाद बैटरी जिसे पार्थियन बैटरी भी कहा जाता है, इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है. यही वह रहस्य है जिसने जब वैज्ञानिकों के सामने आया, तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया था, क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान और इतिहास की समझ को चुनौती देता है.

बगदाद बैटरी क्या है?

यह एक प्राचीन कलाकृति है जो तीन मुख्य भागों से मिलकर बनी है जिसमें एक टेराकोटा (मिट्टी का) बर्तन: लगभग 130 मिमी (5 इंच) लंबा, एक तांबे की ट्यूब जो बर्तन के अंदर रखी गई थी और एक लोहे की छड़ शामिल थी जो तांबे की ट्यूब के अंदर लटकी हुई थी. इन भागों को एक साथ अलग रखने के लिए ऊपर की ओर बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया था. यह कलाकृति 1936 में इराक के खुजुत रबू में मिली थी और माना जाता है कि यह पार्थियन (लगभग 150 ईसा पूर्व से 223 ईस्वी) या सासैनियन (224-650 ईस्वी) काल की है.

रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया

जिस बात ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सबसे ज़्यादा चौंकाया, वह थी जर्मन पुरातत्वविद् विल्हेम कोनिग की 1938 की परिकल्पना. कोनिग ने अनुमान लगाया कि यह कलाकृति एक गैल्वेनिक सेल (Galvanic Cell) या एक प्राचीन बैटरी थी.

इतिहास में माना जाता है कि एलेसेंड्रो वोल्टा ने 1800 ईस्वी में बैटरी का आविष्कार किया था. लेकिन अगर बगदाद बैटरी सचमुच बिजली पैदा करने वाली डिवाइस थी, तो इसका मतलब है कि प्राचीन सभ्यताओं को 2,000 साल पहले ही बिजली के सिद्धांत का ज्ञान था!

वैज्ञानिकों ने इसकी प्रतिकृतियां बनाईं और उन्हें सिरका या अंगूर के रस जैसे एसिडिक घोल से भरा. रिजल्ट यह रहा कि ये प्रतिकृतियां वास्तव में लगभग 0.5 से 2 वोल्ट तक की बिजली पैदा करने में सक्षम थीं. इस खोज से वैज्ञानिक दो खेमों में बंट गए, क्योंकि यह प्राचीन तकनीक के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से पलट सकती थी.

इसका संभावित इस्तेमाल क्या था?

इलेक्ट्रोप्लेटिंग: सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि इसका उपयोग चांदी की वस्तुओं पर सोने की पतली परत चढ़ाने (इलेक्ट्रोप्लेटिंग) के लिए किया जाता था.

इलेक्ट्रोथेरेपी: कुछ सिद्धांतों का मानना ​​है कि इसका उपयोग दर्द निवारण या चिकित्सा के किसी रूप (इलेक्ट्रोथेरेपी) के लिए किया जाता होगा.