5 करोड़ साल पहले कैसे खड़ा हुआ धरती का 'महापर्वत' हिमालय? साइंटिस्ट ने खोजा नया सच, 100 साल पुरानी थ्योरी गलत साबित

हिमालय एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है. इसमें माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी भी शामिल है. करीब 100 साल पुरानी एक वैज्ञानिक थ्योरी जो ये बताती है कि हिमालय पर्वत क्यों और कैसे इतने ऊंचे हैं, अब शायद गलत साबित हो गई है. नई रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ पृथ्वी की दो परतों के आपस में जुड़ने से हिमालय नहीं बने हैं, बल्कि उनके बीच पृथ्वी की एक और गहरी परत मेंटल भी है, जो इस भारी पर्वत श्रृंखला को संभाले हुए है.

हिमालय का निर्माण लगभग 5 करोड़ साल पहले हुआ था, जब भारतीय और एशियाई टेक्टॉनिक प्लेटें आपस में टकराई. इस टक्कर में भारतीय प्लेट, एशियाई प्लेट के नीचे खिसक गई, जिससे धरती की ऊपरी परत (क्रस्ट) दोगुनी मोटी हो गई और हिमालय ऊपर उठने लगा. अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि यही मोटी क्रस्ट हिमालय को ऊंचा बनाए हुए है. लेकिन नई स्टडी कहती है कि यह थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है.

नई खोज क्या कहती है?

इटली के मिलानो-बिकोका यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक पिएत्रो स्टर्नाई और उनकी टीम ने बताया कि जब भारतीय प्लेट नीचे खिसकी, तो उसका कुछ हिस्सा पिघल गया. इस पिघले हुए हिस्से के टुकड़े ऊपर उठकर क्रस्ट और मेंटल के बीच फंस गए, जिससे एक "मेंटल सैंडविच" बन गया. मेंटल क्रस्ट से कहीं ज्यादा घना और मजबूत होता है. ये पिघलता नहीं है, इसलिए ये हिमालय जैसी बड़ी चट्टानी संरचना को मजबूती और सहारा दे सकता है.

पुरानी थ्योरी में क्या दिक्कत थी?

1924 में स्विस वैज्ञानिक एमिल एरगांद ने कहा था कि हिमालय इसलिए ऊंचे हैं क्योंकि वहां भारतीय और एशियाई प्लेटें आपस में जुड़कर 70 से 80 किलोमीटर गहराई तक क्रस्ट बना रही हैं. लेकिन वैज्ञानिक अब कहते हैं कि इतनी गहराई पर चट्टानें पिघलने लगती हैं, और अगर नींव दही जैसी मुलायम हो, तो उस पर इतना ऊंचा पहाड़ टिक नहीं सकता. स्टर्नाई ने कहा कि अगर आपने दही पर पहाड़ रख दिया, तो वो टिकेगा नहीं. लेकिन अगर उसके बीच में मजबूत परत हो, तो वो सब कुछ थाम सकती है."

रिसर्च कैसे हुई?

वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर पर प्लेटों की टक्कर का मॉडल बनाया. इस मॉडल में मेंटल का टुकड़ा साफ दिखाई दिया जो दो क्रस्ट के बीच आकर फंस गया. फिर उन्होंने अपने नतीजों की तुलना भूकंपीय डाटा और चट्टानों से मिले सबूतों से की. ये मॉडल उन सवालों के जवाब देता है जो पिछले 100 साल की थ्योरी में नहीं मिलते थे.

क्या सब वैज्ञानिक मानते हैं ये सच?

कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज थोड़ी विवादास्पद है क्योंकि पुरानी थ्योरी बहुत मशहूर रही है. लेकिन कई अन्य वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक बेहतरीन और वैज्ञानिक रूप से सही व्याख्या है. नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉ. डॉवे वान हिंसबर्गन ने कहा, "अगर एक महाद्वीप दूसरे के नीचे चला जाए, तो एक परतदार सैंडविच जैसा ढांचा बनना स्वाभाविक है. ऊपर और नीचे क्रस्ट, बीच में मेंटल."

