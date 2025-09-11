मिस्र के रेगिस्तान में मिला समुद्र का सबसे खूंखार शिकारी, रेत में 4,00,00,000 सालों से दफन समंदर का ये राज
मिस्र के रेगिस्तान में मिला समुद्र का सबसे खूंखार शिकारी, रेत में 4,00,00,000 सालों से दफन समंदर का ये राज

Secret Of Egypt Desert: मिस्र के रेगिस्तान समय के साथ बदलते धरती और जीव-जंतुओं के रहस्य से भरी पड़ी है. वैज्ञानिकों को समुद्र के सबसे खूंखार शिकारी का जीवाश्म यहां मिला है, जो कि रेगिस्तान के अतीत को लेकर कई राज खोलते हैं.  

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:42 AM IST
मिस्र अपने अंतहीन लगने वाले रेगिस्तान और पिरामिड के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां के रेगिस्तान को देखने के लिए भी हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं. लेकिन ये रेगिस्तान दिखने में जितना नॉर्मल लगता है, उतना ही अपने अंदर कई कहानियों को दबाकर बैठा है. हाल ही में वैज्ञानिकों को यहां व्हेल के सैकड़ों कंकाल मिले हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि रेगिस्तान में समुद्र का सबसे खूंखार जीव व्हेल कैसे पहुंचा?
 
मिस्र के वेस्टर्न डेजर्ट के बीचों-बीच मौजूद वादी अल-हितान यानी "व्हेलों की घाटी" में वैज्ञानिकों को ऐसा जीवाश्म (फॉसिल्स) खजाना मिला है, जो धरती पर जीवन के सबसे बड़े बदलावों की कहानी कहता है. यहां अब तक 400 से भी ज्यादा व्हेल के कंकाल मिले हैं, जिनमें से कई करीब 4 करोड़ साल पुराने हैं. इन जीवाश्मों की खासियत यह है कि इनमें व्हेलों के पिछले पैरों और पंजों के निशान मौजूद हैं. इससे यह साफ होता है कि ये विशालकाय समुद्री जीव कभी जमीन पर चलने वाले जानवर हुआ करते थे.

समुद्र से रेगिस्तान तक का सफर

आज जिस जगह सिर्फ रेत और चट्टानें दिखती हैं, वहां कभी प्राचीन टेथिस महासागर हुआ करता था. लाखों साल पहले यह इलाका समुद्र से ढका हुआ था और यहां जल जीवों की भरमार थी. समय के साथ समुद्र सूख गया और यह क्षेत्र एक गर्म, सूखा रेगिस्तान बन गया, जिसे आज आप देख रहे हैं. लेकिन उस समय के समुद्री जीवों के कंकाल आज भी इस रेगिस्तान में दफन हैं और एक नेचुरल टाइम कैप्सूल की तरह वैज्ञानिकों को जीवन की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं.

पैरों वाली व्हेल 

1989 में वैज्ञानिकों ने यहां बासिलोसॉरस इसिस के कंकाल की खोज की. यह व्हेल करीब 60 फीट लंबी थी और इसमें पिछले पैर, पंजे और उंगलियां तक थीं. यह दिखाता है कि कैसे एक समय में व्हेल जैसे जीव जमीन पर चलते थे और धीरे-धीरे उन्होंने पानी में रहने के लिए खुद को ढाल लिया. यहां मिली आर्कियोसीट व्हेल्स आज की डॉल्फिन और व्हेल की पूर्वज मानी जाती हैं.

व्हेल के अलावा भी खजाने दफन

वादी अल-हितान में व्हेल्स के अलावा कई और समुद्री जीवों के जीवाश्म भी पाए गए हैं. इसमें प्राचीन समुद्री कछुए, हड्डी वाली मछलियां, शार्क और रे की प्रजातियां, प्राचीन मगरमच्छ और मानाटी जैसे समुद्री स्तनधारी जीव शामिल हैं. 

यूनेस्को द्वारा संरक्षित धरोहर

2005 में यूनेस्को ने वादी अल-हितान को विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) घोषित किया है. यह जगह न सिर्फ पर्यटकों के लिए खुला है, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन का भी बड़ा केंद्र बन गया है. यहां एक स्वागत केंद्र भी है, जो फॉसिल्स की जानकारी देता है.

विकास की खुली किताब

वादी अल-हितान यह साबित करता है कि व्हेल कभी चार पैरों वाले जमीन पर चलने वाले जीव थे. उनकी नाक की स्थिति, पूंछ की ताकत, पंख जैसे अगले पैर यह सब इस बात के सबूत हैं कि कैसे उन्होंने समुद्र में रहना सीखा. यह स्थल यह भी दिखाता है कि कैसे धरती और जीवन के रूप में समय के साथ हैरान करने वाले बदलाव हुए हैं. 

 

